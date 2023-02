تشكيلة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

- Advertisement -

وطن- يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة منافسه أر بي لايبزيغ، الأربعاء، في منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ، في منافسات دوري أبطال أوروبا، على ميدان ملعب (ريد بول أرينا لايبزيغ)، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القدس الشريف ومصر، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

كما وستنقل المباراة على قناة (bein sport HD 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11013، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3. وباستقطاب أفقي.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه أر بي لايبزيغ الألماني، في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مواريس.

دفاع التشكيلة: والكر، روبن دياز، إيميرك لابورتي، إثان آكي.

خط الوسط: كيفين دي بروين، إيلكاي غوندوغان، برناردو سيلفا، رودريغو.

كما وفي مركز الهجوم: إرلينغ هالاند، رياض محرز، جوليان ألفاريز (جاك غريليش).

وكان فريق مانشستر سيتي قد تعثر بالتعادل الإيجابي أمام نوتيغهام فورست، بهدف لكليهما، في منافسات الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Szobo and Erling will meet again this week 🤝#RBLMCI @ChampionsLeague pic.twitter.com/DCKATnUVn8

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) February 20, 2023