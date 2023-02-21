الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

مواجهات ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ watanserb.com
تشكيلة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ
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وطن- يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة منافسه أر بي لايبزيغ، الأربعاء، في منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ، في منافسات دوري أبطال أوروبا، على ميدان ملعب (ريد بول أرينا لايبزيغ)، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ

كما وستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القدس الشريف ومصر، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

معلق مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

تدريبات لايبزيغ
تدريبات لايبزيغ
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كما وستنقل المباراة على قناة (bein sport HD 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11013، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3. وباستقطاب أفقي.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه أر بي لايبزيغ الألماني، في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مواريس.

دفاع التشكيلة: والكر، روبن دياز، إيميرك لابورتي، إثان آكي.

خط الوسط: كيفين دي بروين، إيلكاي غوندوغان، برناردو سيلفا، رودريغو.

كما وفي مركز الهجوم: إرلينغ هالاند، رياض محرز، جوليان ألفاريز (جاك غريليش).

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

وكان فريق مانشستر سيتي قد تعثر بالتعادل الإيجابي أمام نوتيغهام فورست، بهدف لكليهما، في منافسات الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر سيتي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي خلف المتصدر أرسنال بفارق نقطتين برصيد 52 نقطة.

تدريبات مانشستر سيتي
تدريبات مانشستر سيتي

كما وآتى الفريق المنافس أر بي لايبزيغ، في خامس جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ برصيد 43 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + نادي مانشستر سيتي + نادي لايبزيغ
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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