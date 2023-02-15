الجمعة, فبراير 17, 2023
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سبب وفاة الملاكم المصري رامز حسام.. هكذا قتله منافسه بالضربة القاضية (شاهد)

شعر بدوار وقىء عقب انتهاء وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى العسكرى بطنطا ليفارق الحياة بعد أيام

كتب خالد الأحمد
وفاة الملاكم المصري رامز حسام watanserb.com
وفاة الملاكم المصري رامز حسام
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وطن- في واقعةٍ أليمة أحزنت المصريين وأثارت موجة جدل على مواقع التواصل، توفي لاعب الملاكمة المصري “رامز حسام”، بعد إصابته بنزيف داخلي بسبب تعرضه لعدة ضربات ولكمات متتالية من خصمه في مباراة ببطولة الجمهورية.

وأعلن “نادي السكك الحديدية” بطنطا عن وفاة لاعبه رامز حسام (17 عاماً) متأثراً بإصابته بنزيف في المخ، ودخل في غيبوبة جراء تلقيه عدة ضربات قاتلة على يد منافسه في ختام بطولة الجمهورية للشباب.

حيث تم وضعه على أجهزة التنفس داخل مستشفى جامعة طنطا دون جدوى، ليفارق الحياة، الأربعاء.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي مدينة طنطا، بمحافظة الغربية في مصر، لوفاة اللاعب رامز حسام، على أن يتم تشييع جنازته ودفنه في مسقط رأسه بمحافظة القاهرة.

وكان الملاكم الشاب قد شعر بدوار وقيء عقب انتهاء مباراته في ختام بطولة الجمهورية للشباب في طنطا، الخميس الماضي.

وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى العسكري بطنطا المواجه لنادي السكة الحديد، وتم اتخاذ اللازم فيما يتعلق بالفحوصات الطبية والإسعافات الأولية.

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وفاة الملاكم المصري رامز حسام
وفاة الملاكم المصري رامز حسام

حيث تبين إصابة اللاعب بنزيف داخلي في المخ، ليتم نقله ثانية إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، وخضع لعملية جراحية، ودخل العناية المركزة بالمستشفى قبل أن يفارق الحياة اليوم.

وقال والد لاعب الملاكمة لـموقع “مصراوي” المحلي، إن نجله لفظ أنفاسه منذ قليل داخل مستشفى طنطا الجامعي بعد 3 أيام بالعناية المركزة، نتيجة نزيف بالمخ تعرض له بسبب ضربة قاضية في أثناء مباراة داخل نادي السكك الحديدية بطنطا.

وأضاف أن ابنه طالب في الصف الأول الثانوي ومقيم بمدينة حلوان بالقاهرة، وأن هذه البطولة هي الـ3 التي يشارك فيها، وحصد العام الماضي المركز الثالث في بطولة الجمهورية، والمركز الرابع على مستوى المدارس في البطولة التي أقيمت في شرم الشيخ.

ولفت والد رامز حسام إلى أنه كان يعمل بإحدى الدول، وكان على تواصل دائم ومستمر بنجله، وفور علمه بإصابته عاد إلى مصر ليكون متواجدًا بجانبه.

من جانبه، قام وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتقصي الحقائق في واقعة الوفاة، والتواصل مع اتحاد الملاكمة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر جميع عناصر تأمين اللاعبين خلال البطولة.

وكشف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا لوسائل إعلام مصرية قبل إعلان وفاة الشاب، أنه يعاني من نزيف حاد بالمخ تحت الطبقة الجافية إثر إصابة شديدة بالرأس ودرجة الوعي الآن 3/15 على مقياس جلاسكو، مضيفاً أن الشاب دخل في غيبوبة عميقة على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة.

بيان الاتحاد المصري للملاكمة بشأن رامز حسام

وكان الاتحاد المصري للملاكمة قد أصدر بياناً كشف فيه أن اللاعب رامز حسام، شارك فى وزن ٧٥ كجم حتي وصل إلى نهاية وزنه بعد خوضه منافسات دور الـ١٦ والـ٨ وقبل النهائي، ولم تظهر عليه أي أعراض صحية خلال خوضه تلك المباريات، حيث كان يتم الكشف على جميع اللاعبين في كل مباراة.

وفي الدور النهائي تم الكشف الطبي الظاهري على جميع المشاركين ولم تظهر عليهم أي أعراض أو إصابات.

وأشار البيان إلى أن اللاعب في هذه المباراة التي شارك فيها لم تستكمل الجولة لعدم التكافؤ في الجولة الأولى، ونزل اللاعب من الحلقة وهو سليم تماماً وذهب إلى غرفة تغيير الملابس.

بيان الاتحاد المصري للملاكمة بشأن رامز حسام
بيان الاتحاد المصري للملاكمة بشأن رامز حسام

ثم بعدها بساعة شعر بآلام في الرأس، وعلى الفور تم نقله للمستشفى المجاورة للنادي، وتم التوجيه من قبل الأطباء بنقله إلى المستشفى الجامعي والذي يبعد نحو ٥ دقائق، نظراً لإمكانياته الحديثة في التعامل مع مثل هذه الحالات، وبعد إجراء الإشاعات اللازمة أوصى فريق الأطباء بعمل جراحة لوقف النزيف.

وأضاف البيان، أنه “ورد إلينا يوم الاثنين الموافق ١٣/٢/٢٠٢٣ بريد إلكتروني من الاتحاد الدولي للملاكمة يفيد بوصول الدكتور فيليباتوس طبيب متخصص في مثل هذه الحالات من الاتحاد الدولي للملاكمة“.

وتمت مصاحبته فوراً من المطار إلى المستشفى، وقد أوضح أن جميع الإجراءات التي تمت علاجياً كانت على أعلى مستوى، وأن هذا النزيف من خلال تراكمات قديمة وليست من مباراة الملاكمة.

وتابع البيان: “علماً بأننا منذ اليوم الأول من الإصابة على تواصل تام مع الفريق الطبي في المستشفى الجامعي بطنطا ساعة بساعة للوقوف على آخر التطورات الصحية للاعب”.

المصدرفيسبوك، موقع "مصراوي" المحلي، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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