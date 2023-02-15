سبب وفاة الملاكم المصري رامز حسام.. هكذا قتله منافسه بالضربة القاضية (شاهد)

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وطن- في واقعةٍ أليمة أحزنت المصريين وأثارت موجة جدل على مواقع التواصل، توفي لاعب الملاكمة المصري “رامز حسام”، بعد إصابته بنزيف داخلي بسبب تعرضه لعدة ضربات ولكمات متتالية من خصمه في مباراة ببطولة الجمهورية.

وأعلن “نادي السكك الحديدية” بطنطا عن وفاة لاعبه رامز حسام (17 عاماً) متأثراً بإصابته بنزيف في المخ، ودخل في غيبوبة جراء تلقيه عدة ضربات قاتلة على يد منافسه في ختام بطولة الجمهورية للشباب.

حيث تم وضعه على أجهزة التنفس داخل مستشفى جامعة طنطا دون جدوى، ليفارق الحياة، الأربعاء.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي مدينة طنطا، بمحافظة الغربية في مصر، لوفاة اللاعب رامز حسام، على أن يتم تشييع جنازته ودفنه في مسقط رأسه بمحافظة القاهرة.

وكان الملاكم الشاب قد شعر بدوار وقيء عقب انتهاء مباراته في ختام بطولة الجمهورية للشباب في طنطا، الخميس الماضي.

وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى العسكري بطنطا المواجه لنادي السكة الحديد، وتم اتخاذ اللازم فيما يتعلق بالفحوصات الطبية والإسعافات الأولية.

أعلن السكك الحديدية بطنطاعن وفاة لاعب الملاكمة المصري رامز حسام 17 عامامتأثرا بإصابته بنزيف في المخ ودخل حسام في غيبوبة جراء تلقيه عدة ضربات قاتلة على يد منافسة في ختام بطولة الجمهورية للشباب حيث تم وضعه على أجهزة التنفس داخل مستشفى جامعة طنطا دون جدوى pic.twitter.com/4378osSRAg — saadftouhالزمالك هو الحياة (@saadHel86459763) February 15, 2023

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حيث تبين إصابة اللاعب بنزيف داخلي في المخ، ليتم نقله ثانية إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، وخضع لعملية جراحية، ودخل العناية المركزة بالمستشفى قبل أن يفارق الحياة اليوم.

وقال والد لاعب الملاكمة لـموقع “مصراوي” المحلي، إن نجله لفظ أنفاسه منذ قليل داخل مستشفى طنطا الجامعي بعد 3 أيام بالعناية المركزة، نتيجة نزيف بالمخ تعرض له بسبب ضربة قاضية في أثناء مباراة داخل نادي السكك الحديدية بطنطا.

وأضاف أن ابنه طالب في الصف الأول الثانوي ومقيم بمدينة حلوان بالقاهرة، وأن هذه البطولة هي الـ3 التي يشارك فيها، وحصد العام الماضي المركز الثالث في بطولة الجمهورية، والمركز الرابع على مستوى المدارس في البطولة التي أقيمت في شرم الشيخ.

*لا حول ولا قوة إلا بالله

اللهم ارحمه واغفر له وأنزل في قلب أهله وزويه الصبر واجعله من اهل الجنه 🤲

*إيقاف نشاط الملاكمه ٣ أيام حداداً علي وفاة الملاكم رامز حسام متأثرا بإصابته بنزيف في المخ pic.twitter.com/ahI4GOoEqj — AFAF elmoghazy (@Fofa38190485) February 15, 2023

ولفت والد رامز حسام إلى أنه كان يعمل بإحدى الدول، وكان على تواصل دائم ومستمر بنجله، وفور علمه بإصابته عاد إلى مصر ليكون متواجدًا بجانبه.

من جانبه، قام وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتقصي الحقائق في واقعة الوفاة، والتواصل مع اتحاد الملاكمة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر جميع عناصر تأمين اللاعبين خلال البطولة.

الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا :

– رامز يعاني من نزيف حاد بالمخ تحت الطبقة الجافية إثر اصابة شديدة بالرأس.

– درجة الوعي الآن ٣/١٥ على مقياس جلاسكو.

– اللاعب في غيبوبة عميقة علي جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة؛ و الحالة العامة للمريض مستقرة.#جبل_الجليد pic.twitter.com/VJ6Ve9VSN5 — Èquipe d'Ègypte 🇪🇬 منتخب مصر (@EquipedeEgypte) February 14, 2023

وكشف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا لوسائل إعلام مصرية قبل إعلان وفاة الشاب، أنه يعاني من نزيف حاد بالمخ تحت الطبقة الجافية إثر إصابة شديدة بالرأس ودرجة الوعي الآن 3/15 على مقياس جلاسكو، مضيفاً أن الشاب دخل في غيبوبة عميقة على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة.

بيان الاتحاد المصري للملاكمة بشأن رامز حسام

وكان الاتحاد المصري للملاكمة قد أصدر بياناً كشف فيه أن اللاعب رامز حسام، شارك فى وزن ٧٥ كجم حتي وصل إلى نهاية وزنه بعد خوضه منافسات دور الـ١٦ والـ٨ وقبل النهائي، ولم تظهر عليه أي أعراض صحية خلال خوضه تلك المباريات، حيث كان يتم الكشف على جميع اللاعبين في كل مباراة.

وفي الدور النهائي تم الكشف الطبي الظاهري على جميع المشاركين ولم تظهر عليهم أي أعراض أو إصابات.

وأشار البيان إلى أن اللاعب في هذه المباراة التي شارك فيها لم تستكمل الجولة لعدم التكافؤ في الجولة الأولى، ونزل اللاعب من الحلقة وهو سليم تماماً وذهب إلى غرفة تغيير الملابس.

ثم بعدها بساعة شعر بآلام في الرأس، وعلى الفور تم نقله للمستشفى المجاورة للنادي، وتم التوجيه من قبل الأطباء بنقله إلى المستشفى الجامعي والذي يبعد نحو ٥ دقائق، نظراً لإمكانياته الحديثة في التعامل مع مثل هذه الحالات، وبعد إجراء الإشاعات اللازمة أوصى فريق الأطباء بعمل جراحة لوقف النزيف.

وأضاف البيان، أنه “ورد إلينا يوم الاثنين الموافق ١٣/٢/٢٠٢٣ بريد إلكتروني من الاتحاد الدولي للملاكمة يفيد بوصول الدكتور فيليباتوس طبيب متخصص في مثل هذه الحالات من الاتحاد الدولي للملاكمة“.

وتمت مصاحبته فوراً من المطار إلى المستشفى، وقد أوضح أن جميع الإجراءات التي تمت علاجياً كانت على أعلى مستوى، وأن هذا النزيف من خلال تراكمات قديمة وليست من مباراة الملاكمة.

وتابع البيان: “علماً بأننا منذ اليوم الأول من الإصابة على تواصل تام مع الفريق الطبي في المستشفى الجامعي بطنطا ساعة بساعة للوقوف على آخر التطورات الصحية للاعب”.