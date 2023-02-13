الإثنين, فبراير 13, 2023
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الهدهد

طفلة تركية تثير دهشة فريق الإنقاذ بحديثها بعد إخراجها من تحت الأنقاض.. لن تصدق ما قالته (شاهد)

الطفلة رفضت شرب الماء قبل أن يكشف عليها الطبيب

كتب سالم حنفي
اخراج طفلة تركية من تحت الانقاض watanserb.com
اخراج طفلة تركية من تحت الأنقاض بفعل الزلزال
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وطن– أثارت طفلة تركية لم تتجاوز الـ 5 سنوات تم إخراجها من تحت الأنقاض بفعل الزلزال دهشة رجال الإنقاذ بحديثها وثقتها بنفسها بعد إخراجها من تحت الركام.

ووفقا لمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، فقد أخرج رجال الإنقاذ الطفلة وسط صيحات التكبير والتهليل، حيث تاهفتوا عليها لسؤالها إن كانت تريد شرب الماء، خاصة وأنها مكثت عدة أيام تحت الإنقاض.

وبحسب الفيديو، فقد ردت الطفلة على رجال الإنقاذ الذي أرادوا منها شرب الماء قائلة: “لا، لم يعاينني الطبيب بعد”، ليرد عليها رجال الإنقاذ بتأثر شديد “أحسنت”.

وبدت الطفلة بكل ثقة وهي تتحدث مع رجال الإنقاذ وهي تجيبهم عن عمرها وإن كانت تذهب للمدرسة أم لا

وخلال الايام الماضية تم تداول العديد من مقاطع الفيديو المؤثرة لعدد من الاطفال الذين تم إنقاذهم من تحت الانقاض بفعل الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وبعض محافظات الشمال السوري.

رضيع حي

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وتمكنت فرق البحث والإنقاذ التركية، من إنقاذ رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا بعد مضي 53 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وكان الرضيع تحت أنقاض مبنى مؤلف من 5 طوابق في حي يني شهير بولاية شانلي أورفة، وقد أخرج حيا بعد مرور أكثر من يومين كاملين تحت الأنقاض، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى.

تحت الأنقاض

وفي ولاية شانلي أورفة ذاتها، نجحت فرق الحماية المدنية والإنقاذ في إنقاذ طفل كان عالقا تحت أنقاض مبنى قد انهار بفعل الزلزال، بعد مضي 47 ساعة.

وتمكنت فريق الإنقاذ من انتشال الطفل أحمد أباك (6 أعوام) من تحت أنقاض منزله الذي انهار جراء الزلزال، ليتم نقله على وجه السرعة للمستشفى.

أم وطفلتها

كما تمكنت فرق البحث في ولاية هاتاي التركية، من إنقاذ أم سورية وطفلتها من تحت أنقاض مبنى منهار.
ووثقت عدسات الكاميرا كيف تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال سيدة سورية وطفلتها البالغة من العمر عامين من تحت أنقاض المبنى في قضاء إسكندرون بولاية هاتاي جنوبي تركيا.

براءة وعفوية

كما أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لحظة إخراج طفل تركي من تحت ركام المبنى المدمر ، ليستفيق من نومه العميق، حيث بدا وكأنه لا يعلم بما حدث.

ونشرت منصات تركية الفيديو الذي أظهر براءة وعفوية الطفل لحظة إخراجه من تحت الأنقاض وتبدو عليه آثار النعاس واضحة، ليوجه سؤالا لفرق الإنقاذ قائلا، “ما الذي يحدث؟” فأجابه رجال الدفاع المدني، “أنت بطل يا بني.. كنت نائما، صباح الخير يا بطل”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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