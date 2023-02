طفلة تركية تثير دهشة فريق الإنقاذ بحديثها بعد إخراجها من تحت الأنقاض.. لن تصدق ما قالته (شاهد)

- Advertisement -

وطن– أثارت طفلة تركية لم تتجاوز الـ 5 سنوات تم إخراجها من تحت الأنقاض بفعل الزلزال دهشة رجال الإنقاذ بحديثها وثقتها بنفسها بعد إخراجها من تحت الركام.

ووفقا لمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، فقد أخرج رجال الإنقاذ الطفلة وسط صيحات التكبير والتهليل، حيث تاهفتوا عليها لسؤالها إن كانت تريد شرب الماء، خاصة وأنها مكثت عدة أيام تحت الإنقاض.

وبحسب الفيديو، فقد ردت الطفلة على رجال الإنقاذ الذي أرادوا منها شرب الماء قائلة: “لا، لم يعاينني الطبيب بعد”، ليرد عليها رجال الإنقاذ بتأثر شديد “أحسنت”.

وبدت الطفلة بكل ثقة وهي تتحدث مع رجال الإنقاذ وهي تجيبهم عن عمرها وإن كانت تذهب للمدرسة أم لا

طفلة تثير دهشة فريق الإنقاذ بعد إخراجها من تحت الأنقاض.. "لن أشرب قبل أن يعاينني طبيب"#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/WHQ32VvRVX — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) February 12, 2023

وخلال الايام الماضية تم تداول العديد من مقاطع الفيديو المؤثرة لعدد من الاطفال الذين تم إنقاذهم من تحت الانقاض بفعل الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وبعض محافظات الشمال السوري.

رضيع حي

- Advertisement -

وتمكنت فرق البحث والإنقاذ التركية، من إنقاذ رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا بعد مضي 53 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وكان الرضيع تحت أنقاض مبنى مؤلف من 5 طوابق في حي يني شهير بولاية شانلي أورفة، وقد أخرج حيا بعد مرور أكثر من يومين كاملين تحت الأنقاض، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى.

A one-year-old baby was miraculously rescued 53 hours after earthquakes hit southern Türkiye 🕙 2 days went by. No food, no drink

🚼 Toddler is from SE Sanliurfa province

🏚️ Rescued from under 5-story building https://t.co/Pybe6lU8ec pic.twitter.com/eoiDEB4QFO — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 8, 2023

تحت الأنقاض

وفي ولاية شانلي أورفة ذاتها، نجحت فرق الحماية المدنية والإنقاذ في إنقاذ طفل كان عالقا تحت أنقاض مبنى قد انهار بفعل الزلزال، بعد مضي 47 ساعة.

وتمكنت فريق الإنقاذ من انتشال الطفل أحمد أباك (6 أعوام) من تحت أنقاض منزله الذي انهار جراء الزلزال، ليتم نقله على وجه السرعة للمستشفى.

Firefighters rescue little boy Emin, who was trapped under rubble in Türkiye’s southern province of Kahramanmaras https://t.co/AlJD0ttmJr pic.twitter.com/HeROKVirP6 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 7, 2023

أم وطفلتها

كما تمكنت فرق البحث في ولاية هاتاي التركية، من إنقاذ أم سورية وطفلتها من تحت أنقاض مبنى منهار.

ووثقت عدسات الكاميرا كيف تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال سيدة سورية وطفلتها البالغة من العمر عامين من تحت أنقاض المبنى في قضاء إسكندرون بولاية هاتاي جنوبي تركيا.

A mother and her two-year-old daughter were rescued in Iskenderun district in Türkiye's southern province of Hatay nearly 44 hours after earthquake https://t.co/AlJD0ttmJr pic.twitter.com/nZ2B5XxMRd — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 8, 2023

براءة وعفوية

كما أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لحظة إخراج طفل تركي من تحت ركام المبنى المدمر ، ليستفيق من نومه العميق، حيث بدا وكأنه لا يعلم بما حدث.

ونشرت منصات تركية الفيديو الذي أظهر براءة وعفوية الطفل لحظة إخراجه من تحت الأنقاض وتبدو عليه آثار النعاس واضحة، ليوجه سؤالا لفرق الإنقاذ قائلا، “ما الذي يحدث؟” فأجابه رجال الدفاع المدني، “أنت بطل يا بني.. كنت نائما، صباح الخير يا بطل”.