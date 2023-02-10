ضحكات بشار الأسد بمناطق الزلزال في حلب تثير الغضب! (صور)

- Advertisement -

وطن – أثارت تعابير وجه الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارته، الجمعة، مناطق تضررت جراء الزلزال في محافظة حلب، استياء المغردين والنشطاء على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

ضحكات بشار الأسد في مناطق الزلزال

وتداول المغردون صوراً تظهر بشار الأسد خلال تفقده وزوجته أسماء الأسد، المناطق التي تضررت من الزلزال في حلب، ويبدو فيها يضحك ويبتسم، في ظرف وحدَث أليم هزّ البشرية. وفق قولهم

وغرّد الناشط السوري البارز عمر مدنية، ناشراً صورةً لـ”الأسد” يضحك خلال زيارته أماكن حدوث الزلزال: “المجرم بشار الاسد يزور اماكن حدوث الزلزال في حلب وهو يبتسم ويوزع الضحكات،هذا الساقط يعشق رؤية السوريين يموتون”.

المجرم بشار الاسد يزور اماكن حدوث الزلزال في حلب وهو يبتسم ويوزع الضحكات،هذا الساقط يعشق رؤية السوريين يموتون pic.twitter.com/yLRILZVba3 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 10, 2023

وكتب في تغريدةٍ ثانية: “لو أنهم جاءوا لبشار الاسد بوثيقة تؤكد أنه ابن حلال لما ابتسم هكذا، كما كان يبتسم قبل قليل اثناء عند زيارته لمدينة حلب التي ضربها الزلزال”.

لو أنهم جاءوا لبشار الاسد بوثيقة تؤكد أنه ابن حلال لما ابتسم هكذا، كما كان يبتسم قبل قليل اثناء عند زيارته لمدينة حلب التي ضربها الزلزال pic.twitter.com/AS9tC64B1b — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 10, 2023

- Advertisement -

كما نشر “مدنية” مقطع فيديو، وقال إن بشار الأسد التقى قائد ميليشا “الحشد الشعبي العراقي” عبد العزيز المحمداوي في مدينة حلب اليوم “وتبادلوا الضحك والتهاني”.

المجرم "بشار الأسد" التقى قائد ميليشا "الحشد الشعبي العراقي" عبد العزيز المحمداوي في مدينة #حلب اليوم وتبادلوا الضحك والتهاني pic.twitter.com/3tOgQO0FnM — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 10, 2023

من جانبه، غرّد الكاتب الصحفي جمال سلطان: “بشار الأسد ، المفروض أنه رئيس سوريا ، بعد 4 أيام ، وبعد أن عيره الإعلام وفضحه لتجاهله ضحايا الزلزال ، ذهب اليوم لمعاينة آثار الدمار وضحايا الكارثة ، وهكذا ظهر هناك ، يضحك بانشراح ، كأنه في افتتاح حفل ، من أي طينة شر جاء هؤلاء الطغاة العرب ؟!”.

بشار الأسد ، المفروض أنه رئيس سوريا ، بعد 4 أيام ، وبعد أن عيره الإعلام وفضحه لتجاهله ضحايا الزلزال ، ذهب اليوم لمعاينة آثار الدمار وضحايا الكارثة ، وهكذا ظهر هناك ، يضحك بانشراح ، كأنه في افتتاح حفل ، من أي طينة شر جاء هؤلاء الطغاة العرب ؟! pic.twitter.com/kT21l1Bsnc — جمال سلطان (@GamalSultan1) February 10, 2023

وكالة “سانا” السورية الرسميّة، قالت إن “الأسد” وزوجته أسماء، تفقدا اليوم أوضاع المتضررين جراء الزلزال في محافظة حلب وعمليات الإنقاذ المستمرة في عدة مناطق.

22 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا

يأتي ذلك بينما تتضاءل آمال العثور على مزيد من الناجين تحت الأنقاض بعد 4 أيام من كارثة زلزال تركيا وسوريا، التي أودت بحياة أكثر من 22 ألفا وخلّفت عشرات آلاف المصابين، وامتدت آثارها في المجمل إلى ملايين السكان في البلدين.

وحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة السورية، فقد ارتفع عدد القتلى في مناطق النظام إلى 1347 وعدد المصابين إلى 2295.

من جانبه، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عدد الوفيات بسبب الزلزال وصل في عموم تركيا إلى 19 و388 قتيلا، وأن عدد الجرحى بلغ 77 ألفا و711، قائلا إن عدد الوفيات يتزايد لحظة بعد لحظة.

وقال الدفاع المدني في الشمال السوري إنّ العثور على أحياء تحت الأنقاض أصبح صعبا جدا لكن البحث لن يتوقف.

في حين قال برنامج الغذاء العالمي إن مخزونه في شمالي غربي سوريا قد نفد، وطالب بتعزيز القدرات للوصول إلى تلك المناطق.