الجمعة, فبراير 10, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدضحكات بشار الأسد بمناطق الزلزال في حلب تثير الغضب! (صور)
الهدهد

ضحكات بشار الأسد بمناطق الزلزال في حلب تثير الغضب! (صور)

تداول مغردون صوراً تظهر بشار الأسد خلال تفقده وزوجته أسماء الأسد، المناطق التي تضررت من الزلزال في حلب، ويبدو فيها يضحك ويبتسم، في ظرف وحدَث أليم هزّ البشرية. وفق قولهم

كتب أنس السالم
بشار الأسد يتفقد أضرار الزلزال في حلب watanserb.com
بشار الأسد في موقع الزلزال بحلب (سانا)
- Advertisement -

وطن – أثارت تعابير وجه الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارته، الجمعة، مناطق تضررت جراء الزلزال في محافظة حلب، استياء المغردين والنشطاء على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

ضحكات بشار الأسد في مناطق الزلزال

وتداول المغردون صوراً تظهر بشار الأسد خلال تفقده وزوجته أسماء الأسد، المناطق التي تضررت من الزلزال في حلب، ويبدو فيها يضحك ويبتسم، في ظرف وحدَث أليم هزّ البشرية. وفق قولهم

وغرّد الناشط السوري البارز عمر مدنية، ناشراً صورةً لـ”الأسد” يضحك خلال زيارته أماكن حدوث الزلزال: “المجرم بشار الاسد يزور اماكن حدوث الزلزال في حلب وهو يبتسم ويوزع الضحكات،هذا الساقط يعشق رؤية السوريين يموتون”.

وكتب في تغريدةٍ ثانية: “لو أنهم جاءوا لبشار الاسد بوثيقة تؤكد أنه ابن حلال لما ابتسم هكذا، كما كان يبتسم قبل قليل اثناء عند زيارته لمدينة حلب التي ضربها الزلزال”.

- Advertisement -

كما نشر “مدنية” مقطع فيديو، وقال إن بشار الأسد التقى قائد ميليشا “الحشد الشعبي العراقي” عبد العزيز المحمداوي في مدينة حلب اليوم “وتبادلوا الضحك والتهاني”.

من جانبه، غرّد الكاتب الصحفي جمال سلطان: “بشار الأسد ، المفروض أنه رئيس سوريا ، بعد 4 أيام ، وبعد أن عيره الإعلام وفضحه لتجاهله ضحايا الزلزال ، ذهب اليوم لمعاينة آثار الدمار وضحايا الكارثة ، وهكذا ظهر هناك ، يضحك بانشراح ، كأنه في افتتاح حفل ، من أي طينة شر جاء هؤلاء الطغاة العرب ؟!”.

وكالة “سانا” السورية الرسميّة، قالت إن “الأسد” وزوجته أسماء، تفقدا اليوم أوضاع المتضررين جراء الزلزال في محافظة حلب وعمليات الإنقاذ المستمرة في عدة مناطق.

22 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا 

يأتي ذلك بينما تتضاءل آمال العثور على مزيد من الناجين تحت الأنقاض بعد 4 أيام من كارثة زلزال تركيا وسوريا، التي أودت بحياة أكثر من 22 ألفا وخلّفت عشرات آلاف المصابين، وامتدت آثارها في المجمل إلى ملايين السكان في البلدين.

وحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة السورية، فقد ارتفع عدد القتلى في مناطق النظام إلى 1347 وعدد المصابين إلى 2295.

من جانبه، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عدد الوفيات بسبب الزلزال وصل في عموم تركيا إلى 19 و388 قتيلا، وأن عدد الجرحى بلغ 77 ألفا و711، قائلا إن عدد الوفيات يتزايد لحظة بعد لحظة.

وقال الدفاع المدني في الشمال السوري إنّ العثور على أحياء تحت الأنقاض أصبح صعبا جدا لكن البحث لن يتوقف.

في حين قال برنامج الغذاء العالمي إن مخزونه في شمالي غربي سوريا قد نفد، وطالب بتعزيز القدرات للوصول إلى تلك المناطق.

المصدروطن - رصد تويتر - سانا
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

أحلام تسخر من تبرع نجوى كرم بمبلغ 2 مليون دولار لضحايا زلزال سوريا وتصفه بالنفاق!

الهدهد

نظام بشار يفاقم الكارثة ويسرق المساعدات الخليجية لمنكوبي الزلزال (شاهد)

الهدهد

توابع الزلزال.. خبير تركي يحذر من “تسونامي” جديد محتمل يهدد 14 دولة

الهدهد

ثواني الرعب الأعظم.. سوري وثق لحظة حدوث الزلزال بكاميرا هاتفه (فيديو)

حياتنا

انهيار منزل نجمة سورية جراء الزلزال في حلب! (شاهد)

الهدهد

ناشط سوري يفضح ابنة بشار الأسد وما فعلته مع أهالي إدلب بسبب الزلزال

الهدهد

جابر الحرمي يكشف مصير المساعدات المقدمة للسوريين بعد الزلزال (رسالة نارية)

حياتنا

نجوم سوريا يتهافتون للتبرع لضحايا الزلزال وصحفي يُحرج أصالة ويدفعها لمهاجمته!

الهدهد

بسام جعارة يفتح النار على حفيظ دراجي ويصفه بالشبيح.. لماذا؟

الهدهد

فيديو مؤلم لسوريين يفترشون الأرصفة بعد الزلزال المدمر

الهدهد

زلزال تركيا وسوريا.. صور مؤلمة لطفلة سورية تحمي رأس شقيقها تحت الأنقاض

الهدهد

سورية تعذب ابن زوجها “بالضرب والعض” حتى الموت.. تفاصيل جريمة حلب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صحيفة بحرينية تُحرج صناع القرار في المنامة… ماعلاقة قطر؟

صورة للأقمار الصناعية تظهر تحرك تركيا من 3-4 أمتار باتجاه الغرب بفعل الزلزال (شاهد)

أحلام تسخر من تبرع نجوى كرم بمبلغ 2 مليون دولار لضحايا زلزال سوريا وتصفه بالنفاق!

هذا ما سيحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول القهوة لمدة شهر!

حقيقة تبرع ميسي بملايين الدولارات لمساعدة المنكوبين من زلزال تركيا وسوريا

القدس: قتيلان وإصابات بعملية دهس .. من هو المنفذ!؟

لتجنب الاضطرابات الجوية..إليك أفضل وقت للسفر بالطائرة

مراسل يتخلى عن البث المباشر لإنقاذ فتاة من زلزال تركيا (فيديو)

التراشق المصري الخليجي لن ينتهي باعتذار السيسي وهذا ما تستعد له السعودية

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC