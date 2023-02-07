مانشستر سيتي في دائرة الاتهامات بسبب اللعب النظيف

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وطن- اتهمت رابطة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، الاثنين، نادي مانشستر سيتي، بخرق قواعد اللعب المالي النظيف خلال الفترة الماضية.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بأن نادي مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، قام بانتهاك العديد من قواعد اللعب المالي النظيف بشأن الصفقات واللاعبين بعد تحقيق دام ل4 سنوات ماضية.

رد مانشستر سيتي على اتهامات رابطة الدوري الإنجليزي

من جهته، رد نادي مانشستر سيتي على اتهامات رابطة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” النادي تفاجأ ببيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يزعم انتهاكنا للقواعد، لا سيما بالنظر إلى كم المعلومات الذي زودنا بها الرابطة بهذا الشأن”.

وتابع مانشستر سيتي حديثه، ” النادي يرحب بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، من أجل النظر بنزاهة في الألة لدعم موقفه”.

🚨🚨🚨 اتهام مانشستر سيتي بارتكاب العديد من الانتهاكات للقواعد المالية بعد تحقيق استمر 4 سنوات ! pic.twitter.com/13atK4qe13 — EPL World (@EPLworld) February 6, 2023

كما وختم النادي بيانه، ” مانشستر سيتي يتطلع إلى وضع حد لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد”.

عقوبات نادي مانشستر سيتي

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وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحيفة إنجليزية عن أبرز العقوبات المنتظرة بحق نادي مانشستر سيتي، على خلفية اتهامه بخرق قواعد اللعب المالي النظيف خلال ال4 سنوات الماضية، كما يلي:

(1) تعليق مشاركة النادي في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

(2) خصم نقاط من الفريق في ترتيب الدوري الإنجليزي (البريميرليج).

(3) التوصية بإعادة لعب المباريات للنادي.

(4) الأمر بتعويض مالي (غرامات مالية).

•🚨🚨📑 الــ‌‌‌‌l Sky ⚠️ العقوبات المحتملة التي تنتظر مانشستر سيتي: ⏳ ايقاف النادي عن لعب المباريات

⏳ خصم النقاط

⏳ اعادة المباريات

⏳الطرد من الدوري الإنجليزي

⏳ غرامة مالية ثقيلة

⏳ إلغاء تسجيل اللاعبين pic.twitter.com/FSTb0E2SuM — ماڪس | News 🗞️ (@7DexU) February 6, 2023

(5) إلغاء أو رفض قيد للاعبين في النادي.

(6) عقوبات مشروطة على النادي.

منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

وسيلتقي حامل اللقب مانشستر سيتي، الأحد، أمام منافسه أستون فيلا، في منافسات الجولة ال22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب (استاد الاتحاد).

وخاض فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، 21 مباراة في منافسات الدوري الممتاز (البريميرليج)، حقق من خلالها الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات آخرى.

ويحتل فريق مانشستر سيتي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال برصيد 50 نقاط للموسم الحالي.