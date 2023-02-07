الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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رياضة

مانشستر سيتي في دائرة الاتهامات بسبب اللعب النظيف

مانشستر سيتي يرد على اتهامات رابطة الدوري الإنجليزي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف

كتب فارس أبو شيحة
مانشستر سيتي واللعب النظيف watanserb.com
مانشستر سيتي واللعب النظيف
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وطن- اتهمت رابطة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، الاثنين، نادي مانشستر سيتي، بخرق قواعد اللعب المالي النظيف خلال الفترة الماضية.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بأن نادي مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، قام بانتهاك العديد من قواعد اللعب المالي النظيف بشأن الصفقات واللاعبين بعد تحقيق دام ل4 سنوات ماضية.

رد مانشستر سيتي على اتهامات رابطة الدوري الإنجليزي

من جهته، رد نادي مانشستر سيتي على اتهامات رابطة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” النادي تفاجأ ببيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يزعم انتهاكنا للقواعد، لا سيما بالنظر إلى كم المعلومات الذي زودنا بها الرابطة بهذا الشأن”.

وتابع مانشستر سيتي حديثه، ” النادي يرحب بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، من أجل النظر بنزاهة في الألة لدعم موقفه”.

كما وختم النادي بيانه، ” مانشستر سيتي يتطلع إلى وضع حد لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد”.

عقوبات نادي مانشستر سيتي

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وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحيفة إنجليزية عن أبرز العقوبات المنتظرة بحق نادي مانشستر سيتي، على خلفية اتهامه بخرق قواعد اللعب المالي النظيف خلال ال4 سنوات الماضية، كما يلي:

(1) تعليق مشاركة النادي في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

(2) خصم نقاط من الفريق في ترتيب الدوري الإنجليزي (البريميرليج).

عقوبات مانشستر سيتي
عقوبات مانشستر سيتي

(3) التوصية بإعادة لعب المباريات للنادي.

(4) الأمر بتعويض مالي (غرامات مالية).

(5) إلغاء أو رفض قيد للاعبين في النادي.

(6) عقوبات مشروطة على النادي.

منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

وسيلتقي حامل اللقب مانشستر سيتي، الأحد، أمام منافسه أستون فيلا، في منافسات الجولة ال22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب (استاد الاتحاد).

وخاض فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، 21 مباراة في منافسات الدوري الممتاز (البريميرليج)، حقق من خلالها الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات آخرى.

ويحتل فريق مانشستر سيتي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال برصيد 50 نقاط للموسم الحالي.

تدريبات مانشستر سيتي
تدريبات مانشستر سيتي
المصدروطن + نادي مانشستر سيتي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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