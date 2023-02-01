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ابنة العاهل السعودي الوحيدة حصة بنت سلمان تدخل مجال الاستثمار في مصر بمبلغ ضخم

الأميرة حصة بنت سلمان هي الأخت غير الشقيقة لولي العهد لسعودي ووالدتها الأميرة سلطانة بنت تركي

كتب شيراز ماضي
حصة بنت سلمان تستثمر في مصر watanserb.com
الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز
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وطن – زعم المعارض السعودي حمود أبو مسمار، أن الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، دخلت سوق الاستثمار في مصر بمبلغ ضخم يقدر بـ 2.7 مليار دولار!

وقال حمود أبو مسمار، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “شقيقة الشقي محمد بن سلمان، الأميرة حصة بنت سلمان تستثمر مبلغ ٢.٧ مليار دولار في مجموعة “معمار المرشدي !!!!”.

وتساءل “أبو مسمار” قائلا: “من أين لها هذه المليارات من الدولارات؟؟؟”.

والأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود هي الإبنة الوحيدة للعاهل السعودي، وهي من مواليد الرياض عام 1974 م، وهي الأخت غير الشقيقة لولي العهد محمد بن سلمان آل سعود، ووالدتها الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري.

وظيفة الاميرة حصة بنت سلمان

وتشغل الأميرة حصة بنت سلمان منصب الرئيس الفخري لجمعية المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية منذ عام 2002.

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كما تعمل الأميرة حصة بنت سلمان كمدرسة اكاديمية لعدد من المسقات في كلية الحقوق بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.

زواج الاميرة حصة بنت سلمان

والأميرة حصة بنت سلمان، متزوجة من الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود الذي يشغل مستشارا لمنع الجريمة بوزارة الداخلية السعودية.

وقد أقيم حفل الزواج في الثاني عشر من شوال لعام 1443 هـ، الرابع والعشرون، من مايو 2022 م وحضر الحفل الفنانة أصالة والفنان ماجد المهندس.

حصة بنت سلمان تستثمر في مصر
أصالة وماجد المهندس في حفل زواج حصة بنت سلمان

الاستثمارات السعودية في مصر

وبحسب بيانات معلنة، يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.

الصندوق السيادي السعودي يؤسس شركة خاصة للاستثمار في مصر

وفي أغسطس/آب 2022 أعلن الصندوق السيادي السعودي، في بيان، عن إطلاق “الشركة السعودية المصرية للاستثمارات” بهدف “الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر”، وتركز الشركة الجديدة على الاستثمار في قطاعات “البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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