ابنة العاهل السعودي الوحيدة حصة بنت سلمان تدخل مجال الاستثمار في مصر بمبلغ ضخم

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وطن – زعم المعارض السعودي حمود أبو مسمار، أن الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، دخلت سوق الاستثمار في مصر بمبلغ ضخم يقدر بـ 2.7 مليار دولار!

وقال حمود أبو مسمار، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “شقيقة الشقي محمد بن سلمان، الأميرة حصة بنت سلمان تستثمر مبلغ ٢.٧ مليار دولار في مجموعة “معمار المرشدي !!!!”.

وتساءل “أبو مسمار” قائلا: “من أين لها هذه المليارات من الدولارات؟؟؟”.

#السعودية #مصر شقيقة الشقي محمد بن سلمان،

الأميرة حصة بن سلمان تستثمر مبلغ ٢.٧ مليار دولار في مجموعة "معمار المرشدي" !!!!

من أين لها هذه المليارات من الدولارات؟؟؟ pic.twitter.com/t0PjiE3Dl6 — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) January 31, 2023

والأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود هي الإبنة الوحيدة للعاهل السعودي، وهي من مواليد الرياض عام 1974 م، وهي الأخت غير الشقيقة لولي العهد محمد بن سلمان آل سعود، ووالدتها الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري.

وظيفة الاميرة حصة بنت سلمان

وتشغل الأميرة حصة بنت سلمان منصب الرئيس الفخري لجمعية المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية منذ عام 2002.

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كما تعمل الأميرة حصة بنت سلمان كمدرسة اكاديمية لعدد من المسقات في كلية الحقوق بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.

زواج الاميرة حصة بنت سلمان

والأميرة حصة بنت سلمان، متزوجة من الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود الذي يشغل مستشارا لمنع الجريمة بوزارة الداخلية السعودية.

وقد أقيم حفل الزواج في الثاني عشر من شوال لعام 1443 هـ، الرابع والعشرون، من مايو 2022 م وحضر الحفل الفنانة أصالة والفنان ماجد المهندس.

الاستثمارات السعودية في مصر

وبحسب بيانات معلنة، يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.

الصندوق السيادي السعودي يؤسس شركة خاصة للاستثمار في مصر

وفي أغسطس/آب 2022 أعلن الصندوق السيادي السعودي، في بيان، عن إطلاق “الشركة السعودية المصرية للاستثمارات” بهدف “الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر”، وتركز الشركة الجديدة على الاستثمار في قطاعات “البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية”.