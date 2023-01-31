دراسة حديثة تكشف عن مقعد في الطائرة يساعدك على النجاة عند وقوع حادث

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وطن– تشير الدراسات الحديثة إلى أن أولئك الذين يجلسون في المقاعد الخلفية للطائرة؛ هم الأشخاص الذين يمكنهم النجاة من حادث وقوعها وتحطمها.

وعلى الرغم من أن الطائرة تعتبر من أكثر وسائل النقل أمانًا، فإن الحوادث تحدث للأسف أيضًا على ارتفاعات عالية، ولهذا السبب فإن أولئك الذين يخافون من السفر، سيعانون أكثر أيضًا في أثناء ركوب الطائرة والرحلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية في تقريرها، تقول الدراسات إن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لزيادة فرصك في النجاة في حالة وقوع حادث خطير. على سبيل المثال، اختيار المقعد الأكثر أمانًا على متن الطائرة، على الرغم من أن هذا ليس هو الحلّ دائمًا.

المقعد الأكثر أمانًا على متن الطائرة

كشف أليسون دوكيت، المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أنه في حالة حدوث اصطدام هبوطي أو هبوط على الماء أو اصطدام مع المدرج: “لا يوجد مكان أكثر أمانًا، ولكن، في أحداث أخرى، أظهرت الأبحاث أن الركاب بالقرب من ذيل الطائرة كانوا أكثر عرضة بنسبة 40٪ للبقاء على قيد الحياة من أولئك الذين يجلسون في المقدمة”.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه في عام 2007، قامت شركة Popular Mechanics بتحليل البيانات الخاصة بحوادث تحطم الطائرات الأمريكية التي تعود إلى عام 1971. كما وقع الثبّت من مقاعد الناجين والركاب غير الناجين. وهكذا، وجدت أن نسبة النجاة لمن كان جالسًا في المقدمة 49٪، أما أولئك الذين كانوا يجلسون في وسط الطائرة أو خلف الحافة الخلفية للأجنحة، لديهم فرصة 56٪ للبقاء على قيد الحياة، بينما الذين يجلسون خلف الحافة الخلفية للجناح لديهم فرصة 69٪ للنجاة من الحادث.

كما أشار تحليل لاحق أُجري في عام 2015، إلى أن أقل معدل وفيات للركاب كان لأولئك الذين يجلسون في المقاعد المركزية في الجزء الخلفي من الطائرة. ولقد حددت الأبحاث معدل الوفيات بنسبة 28٪ فقط لهذه المقاعد. وبلغت معدلات الوفيات الأخرى التي تعتمد على قسم الجلوس 32٪ (مؤخرة الطائرة) و39٪ (في منتصف الطائرة وخلف الأجنحة) و38٪ (مقدمة الطائرة).

الاحتياطات الواجب اتخاذها عند السفر بالطائرة

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في حين أن المقعد الذي تجلس فيه قد لا يساعدك على النجاة -وإن كان ذلك، سيكون اعتمادًا على الظروف- فمن الأفضل عمومًا اختيار المقعد الأوسط في الجزء الخلفي من الطائرة. يجب عليك دائمًا الاستماع إلى المضيفات في حالات الطوارئ: فهم مدربون على ما يجب فعله لمساعدة الركاب في حالة وقوع حادث.

من جهة أخرى، يجب أيضًا تجنب ارتداء الملابس الضيقة أو شديدة الاشتعال، حيث يمكن أن تصاب إذا اندلع الحريق. وعلاوة على ذلك، تعتبر الأحذية ذات الكعب العالي والشباشب خطرة أيضًا، لأنها قد تجعل من الصعب النزول من الطائرة، خاصة في منزلقات الطوارئ.

هذا ويُنصح أيضًا بتجنب شرب المشروبات الكحولية، لأن ذلك قد يضعف حواسك في حالات الطوارئ، ويمكن أن تسبب لك الجفاف في أثناء الرحلة.