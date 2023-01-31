الثلاثاء, يناير 31, 2023
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المنتخب الجزائري يدك النيجر بالخماسية ليصل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين (شاهد)

المنتخب الجزائري سيلتقي أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

كتب فارس أبو شيحة
المنتخب الجزائري يصل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين watanserb.com
المنتخب الجزائري يصل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين
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وطن- تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، بعد فوزه العريض على نظيره النيجر بخماسية نظيفة دون مقابل، في دور نصف نهائي البطولة الأفريقية التي جمعت المنتخبين على ملعب (وهران الأولمبي).

وافتتح المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء)، المستضيف للبطولة أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه النيجر في الدقيقة ال15، عن طريق اللاعب أيوب عبد اللاوي.

مباراة المنتخب الجزائري ضد النيجر

وعزز هداف البطولة أيمن المحيوس التقدم في النتيجة لصالح محاربو الصحراء الجزائري، بهدفين في الدقيقة ال23 وال34.

كما وارتكب مدافع المنتخب المنافس النيجر بوريما كاتاكوري، بعد تسجيلة الهدف في شباك منتخب بلاده بطريق الخطأ في الدقيقة ال45.

وفي الدقيقة ال83 أحرز النجم الجزائري سفيان بيازيد الهدف الخامس، ليقتل به المباراة ويحجز بطاقة العبور باكتساح لمحاربو الصحراء إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023.

مباراة المنتخب الجزائري والنيجر
مباراة المنتخب الجزائري والنيجر

الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

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وسيواجه منتخب الجزائر نظيره السنغال، للمنافسة على اللقب في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، بعد فوز الأخير على مدغشقر بهدف نظيف دون مقابل في نصف نهائي البطولة.

كما وحافظ المنتخب الجزائري منذ بداية مشواره في منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين، على نظافة شباك، بعد نجاحه في الوصول إلى المباراة النهائية حتى الآن.

موعد نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

وسيلتقي المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء). أمام منافسه السنغال، السبت، في ال4 من شهر فبراير/ شباط القادم، على ملعب (نيسلون مانديلا).

كما وستكون المباراة النهائية بين كلا المنتخبين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

بينما ستكون عند التاسعة والنصف مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، كما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

المنتخب الجزائري
المنتخب الجزائري

أما بتوقيت مكة المكرمة ودول الخليج العربي، فستكون المباراة النهائية في تمام الساعة العاشرة النصف مساءً.

يذكر بأن بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2033، استضافتها دولة الجزائر. بنسختها ال7، بمشاركة 16 منتخباً على مستوى القارة الأفريقية السمراء باستثناء المغرب الذي اعتذر عن المشاركة مع بداية انطلاق البطولة.

المصدروطن + منتخب الجزائر + كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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