طفل عماني بين الحياة والموت بسبب إهمال طبي ووالده ينهار وغضب عارم بالسلطنة (فيديو)

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وطن – انتشر تسجيل صوتي لمواطن عماني انهار من البكاء وهو يشكو من إهمال طبي تسبب في مضاعفات خطيرة أصابت ابنه الذي كانت يتلقى العلاج في المستشفى السلطاني، مستغيثا بالسلطان هيثم بن طارق بالتدخل.

وقال المواطن العماني سعيد المحرزي، في تصريحات لإذاعة “هلا”، إن ابنه طارق دخل المستشفى لإجراء عملية بسيطة لإزالة نتوءات في القولون، وأكّد الأطباء أن العملية سهلة.

وأضاف أن حالة ابنه تأثرت بشدة بسبب إهمال طبي، متهما الأطباء بأنهم لم يعطوا الاهتمام اللازم للعملية، وأشار إلى حالة طارق ساءت كثيرا في غضون يومين فقط.

ولفت إلى أن الاستشاريين أبلغوه بأن حالة طارق تتطلب نقله للعناية المركزة، واصفا ذلك بالطامة الكبرى، حيث علم أن ابنه أصيب بفشل كلوي ورئوي وكبدي كما تأثر القلب بهذه التداعيات.

ونوه بأن ابنه يمكث حاليا بين العناية والموت يمكث حاليا بين الحياة والموت، ولا توجد أي بارقة أمل.

وانهار والد الطفل من البكاء بسبب تردي حالة ابنه، وقال إنه لا يعرف ما إذا كان في حاجة للسفر للخارج لتلقي العلاج من عدمه، لكنه ناشد السلطان هيثم بن طارق بالتدخل في هذا الأمر، وألا يمر مرور الكرام.

بكاء أب وتأثره الشديد عبر #هلا_اف_ام بسبب حالة ابنه الحرجة pic.twitter.com/GXXyuvhZdS — أخبار عمان (@omaniyanews) January 29, 2023

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واقعة مماثلة في نفس المستشفى

وفيما حظي هذا الرجل بتعاطف كبير، فقد تحدث البعض عن أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في المستشفى السلطاني.

فروى مواطن عماني يُدعى عزمي قائلا: “فارقت أمي من قريب في مستشفى السلطاني وكانت صدمة كبيرة من بعد ما قرروا الدكاترة تخضع لعمليه استئصال 30% من البنكرياس من ورم السرطان والدكاترة أملونا أربع ساعات وتطلع من العمليه وما طلعت إلا مكفنة”.

فارقت أمي من قريب في مستشفى السلطاني وكانت صدمه كبيره من بعد ما قرروا الدكاتره تخضع لعمليه أستئصال 30% من البنكرياس من ورم السرطان والدكاتره املونا أربع ساعات وتطلع من العمليه وما طلعت إلا مكفنه — ﮼عزمي العاصمي﮼🇴🇲| (@AzmiALasmi1) January 29, 2023

وأضاف: “للأسف مستشفى السلطاني من أسوأ الطواقم الطبية وعدم الاهتمام واللي يدخل العناية المركزة الله يرحمه .. ولو مستشفى ذو كفاءة واهتمام ما كانوا أصحاب السعادة والمعالي والأسرة المالكة يعالجوا خارج البلد”.

للأسف مستشفى السلطاني من اسوئ الطواقم الطبيه وعدم الاهتمام والي يدخل العنايه المركزه الله يرحمه

ولو مستشفى ذو كفاءة واهتمام ما كانوا أصحاب السعاده والمعالي والاسره المالكه يعالجوا خارج البلد — ﮼عزمي العاصمي﮼🇴🇲| (@AzmiALasmi1) January 29, 2023

غضب عماني واسع من المستشفى السلطاني

وشن نشطاء عمانيون على موقع تويتر، هجوما على وضع المنظومة الصحية في سلطنة عمان وتحديدا مستوى الخدمة في المستشفى السلطاني.

فقال علي: “نقص حاد في الأدوية في المسشفيات الحكومية، وسماع مثل هذه الحالات المرضية بسبب إهمال الطاقم الطبي لا يبشر بخير، الوضع السابق أفضل حالا من الآن، يا ترى ما هي الأسباب التي أدت إلى تدهور الأوضاع بالصحة”.

نقص حاد في الادوية في المسشفيات الحكومية، وسماع مثل هذه الحالات المرضية بسبب اهمال الطاقم الطبي لا يبشر بخير، الوضع السابق افضل حالا من الان ، يا ترى ما هي الاسباب التي ادت الى تدهور الاوضاع بالصحة . — علي الخزيمي (@Ali_Alkhazimi) January 29, 2023

وغرد نصيب: “للأسف أصبحت ظاهرة العمل في جهتين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في آن واحد ظاهرة غير صحية والإهمال يكون في القطاع الحكومي والاستغلال في القطاع الخاص، لابد من تحرك ووقفة يا وزير الصحة فارواح الناس ليست ملاذال للإهمال”.

للأسف اصبحت ظاهرة العمل في جهتين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في آن واحد ظاهرة غير صحية والاهمال يكون في القطاع الحكومي والاستغلال في القطاع الخاص، لابد من تحرك ووقفة يا وزير الصحة فارواح الناس ليست ملاذ للأهمال. — Nassib Almamari (@crestpdf) January 29, 2023

وكتب ناشط: “مشكلة مستشفى السلطاني البكتيريا المنتشرة فيه كم من حالات سمعنا عنها وتكون العملية ناجحة فجأة يصير له انتكاسة ويقولوا جاته بكتيريا”.

مشكلة مستشفى السلطاني البكتيريا المنتشرة فيه كم من حالات سمعنا عنها وتكون العملية ناجحة فجأة يصير له انتكاسة ويقولوا جاته بكتيريا — الأمل بالله (@AMAL77OMAN) January 29, 2023

وتفاعلت ناشطة: “المستشفى السلطاني من سيئ إلى أسوأ والغريب أكثر الأطباء الموجودين فيه عندهم عيادات خاصة ويروجوا لمهاراتهم في منصات التواصل الاجتماعي ! معظم البيوت العمانية تعاني من سوء العناية الطبيه إما الموت أو المضاعفات المزمنة.

المستشفى السلطاني من سي إلى اسوء والغريب اكثر الاطباء الموجودين فيه عندهم عيادات خاصه ويروجوو لمهاراتهم في منصات التواصل الاجتماعي ! معظم البيوت العمانيه تعاني من سوء العنايه الطبيه اما الموت او المضاعفات المزمنه . — مِيــم 🌻|| ✨ (@AnEngineer_90) January 29, 2023

مدى مسؤولية الأطباء عن الأخطاء الطبية في سلطنة عمان

والطبيب في سلطنة عمان مسؤول عن الأخطاء الطبية التي تقع منه وفق المادة 42 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة والتي تنص على “يسأل مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة عن الأخطاء الطبية التي تقع منه، وتسبب ضررا للمريض”.

وتشترط هذه المادة من القانون العماني، وقوع ضرر واضح على المريض لكى يتمكن من مساءلة الطبيب ومطالبته بالتعويض، أما إذا لم يوجد ضرر واضح لا يحق للمريض في هذه الحالة مساءلة الطبيب أو حتى مطالبته بأي تعويض.

يعني ذلك أنه يُشترط لمساءلة الطبيب ومطالبته بالتعويض توافر ثلاثة أركان (وقوع خطأ طبى – وقوع ضرر على المريض– قيام علاقة سببية بينها).

وهناك عدة حالات لا تقوم فيها مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية أوضحتها المادة 43 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة وهي بذل الطبيب العناية اللازمة واستخدامه لجميع الوسائل المهيأة له لتشخيص حالة المريض وتحديد العلاج المناسب له، ووقوع ضرر يرجع للمريض نفسه أو لسبب خارجي، وإتباع الطبيب الأصول العلمية والفنية، ووقوع الضرر بسبب حدوث مضاعفات طبية للمريض، ووقوع الضرر بقصد تلافي ضرر أشد محقق الوقوع.

والقبض على الطبيب في حالة الخطأ الطبي يشترط أن يتم إثبات وجوده من خلال اللجنة الطبية العليا المختصة بتقرير ثبوت الخطأ من عدمه في الحالات التي تعرض عليها من الإدعاء العام أو المحكمة المختصة أو وزير الصحة وفق المادة 47 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة العماني.

وترفع اللجنة التقارير لهم خلال 90 يوما من تاريخ الإحالة لها، مع جواز تمديد مدة إعداد التقرير، وكل ذلك وفق المادة 50 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة العماني، كما يحق للجنة الطبية العليا تشكيل لجان فرعية تخصصية لإبداء الرأي الفني في مسائل معينة، كما يتطلب القبض على الطبيب في عمان بعد تقديم الشكوى وثبوتها من اللجنة الطبية إصدار أمر القبض من المدعى العام وبلاغ وزارة الصحة ومكان عمل الطبيب.

ويتولى صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني رقم 76 لسنة 2004 بسداد التعويضات التي يحكم بها أو يتم التصالح بشأنها مع المتضرر أو ورثته عن الأخطاء الطبية التي تقع من الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية دون غيرها بموجب المادة الثانية منه ووفق أحدث تعديل له بالمرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٢.