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جريمة بشعة تهز تونس.. شاب يقطع شيخا إلى نصفين والسبب لايصدق (شاهد)

قتل شاب عشريني شيخا مسنا في تونس، وللتغطية على الجريمة قطع الجثة إلى نصفين ووضعها في برميل وسكب فوقها الأسمنت

كتب فهمي الورغمي
جريمة بشعة في تونس watanserb.com
جريمة قتل بشعة في تونس
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وطن– هزت جريمة قتل بشعة، اليوم الجمعة، وسائل التواصل الاجتماعي في تونس، حيث قام شاب عشريني بقتل أحد الأشخاص وتقطيع أوصاله ثم اخفائها داخل برميل ووضع خرسانة فوقه حتى لا يتم التفطن إلى جثته.

جريمة قتل مروعة في العاصمة تونس

وبحسب ماذكرت وسائل إعلام تونسية فقد عثرت قوات الشرطة في العاصمة التونسية، صباح اليوم الجمعة، بمنطقة سيدي حسين (10 كلم جنوب غرب العاصمة) على جثة كهل في العقد السابع مقطوعا الى نصفين ومخفيا داخل برميل بمنزله.

وبعد البحث والتقصي واستشارة النيابة العمومية في الغرض، تمكنت الوحدات الأمنية من القبض على الجاني وهو شاب عشريني اعترف بتفاصيل الجريمة، وقد كان مختبئا في أحد المنازل القريبة من المنطقة.

ووسط صدمة وذهول قوات الشرطة، اعترف الشاب الذي لم تذكر وسائل الإعلام اسمه (21 عاما) أنه بعد قتل الضحية بعدة طعنات بسكين، قام بتقطيع الجثة الى نصفين ووضعها في برميل ثم سكب فوقها مادة الأسمنت حتى لا يتم التفطن لها.

إلى ذلك وفي إطار استكمال التحقيقات فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي والاحتفاظ بالمتهم .

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وفي ذات السياق أيضاً، أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة تونس 2 سامي الصمداحي في تصريح لقناة “التاسعة” التونسي ,أن النيابة العمومية عاينت جثّة لشيخ بمنزل شاب بحي سيدي حسين بالعاصمة

ووفق الصمداحي فقد اعترف الجاني بقتل رجل في عقده السابع.

وحسب اعترافات الشاب فانه اتصل بالضحية الذي ينشط كـ”عرّاف” حيث طلب منه إزالة السحر إلا أن خلافا جدّ بينهما.

و أكد الصمداحي أن الجاني اعترف باعتدائه على الهالك على مستوى الرأس أكثر من مرّة باستعمال آلة حادة مما نتج عنه وفاة المعتدى عليه.

وتعمّد الجاني شدّ وثاق الجثة ووضعها في برميل وصبّ مادة الاسمنت والملح عليها ونقلها في مرحلة ثانية الى غرفة قام بغلق جميع منافذها بالاسمنت ثم قام بتهيئة قبرا له داخل نفس الغرفة .

وعن السبب وراء التفطن إلى هذه الجرمية، أضاف الصمداحي، أن الوحدات الامنية تلقت شكاية من شقيق الهالك وأعلم عن اختفائه منذ مدّة.

ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت هذه الجريمة الشنيعة جدلا واسعا وردود فعل غاضبة لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

فجاء في بعض التعليقات “بقلوب مؤمنة وبقضاء الله وقدره نعزي أنفسنا أولاً وبلدنا بوفاة القيم و الأخلاق وطغيان الإنحطاط الأخلاقي و انتشار الفساد فكيف لله أن يرحمنا وينزل علينا رحمته في ظل هذا المنكر الذي نعيش فيه فاللهم يالله لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا إنا لله وإنا اليه راجعون”.

وقال آخر”يالطيف تلطف بينا وبأمة سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أهكذا تجازي والدتك بعد تربيتك ورعايتك… حسبي الله ونعم الوكيل”.

المصدرفيسبوك ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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