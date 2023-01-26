بندر القرهدي.. النطق بالحكم ضد صديقه الذي قتله حرقاً! (فيديو)

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وطن– أصدر القضاء السعودي حكمه النهائي في قضية بندر القرهدي، التي هزت المملكة الشهر الماضي، حين أقدم شاب على حرق صديقه حتى الموت.

القتل تعزيراً

وعبر “تويتر”، أعلن محامي العائلة والمستشار عبدالعزيز القليصي عن الحكم على الجاني بالقتل تعزيراً.

وكتب القليصي: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضى. بعد مرور شهر ونصف من المحاكمة تم صدور الحكم في قضية المغدور والشهيد بندر القرهدي بالقتل تعزيراً ضد المدعى عليه”.

وتابع: “هذا فضل من الله شكراً لكل شخص ساهم وساعد في هذه القضية من جهات إجرائية إلى المحكمة، وشكراً لأعضاء مكتبي”.

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضى بعد مرور شهر ونصف من المحاكمة تم صدور الحكم في قضية المغدور والشهيد بندر القرهدي ((بالقتل تعزيراً)) ضد المدعي عليه هذا فضل من الله شكراً لكل شخص ساهم وساعد في هذة القضية من جهات اجرائية الي المحكمة وشكراً لأعضاء مكتبي ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/ljnQYyX8FM — المستشار /عبدالعزيز القليصي⚖️ (@ks2k_A) January 26, 2023

كما ظهر والد بندر القرهدي بالفيديو مع المحامي قائلا: “الحمد لله، حكم على الجاني بركات بالقصاص تعزيرا، وهذا حق الله والعدل في هذه البلاد الطيبة الطاهرة”.

القتل حرقاً

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وصعد اسم بندر القرهدي مرة أخرى في مقدمة التريندات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر الناشطون عن سعادتهم بصدور حكم القتل تعزيراً ضد قاتل القرهدي، بينما طالب آخرون أن يتم حرق المتهم من باب “العين بالعين”.

واستغرب معظمهم أن الحكم صدر ضد شخص واحد، بينما كان المتداول أن مجموعة قامت بالجريمة.

وانتشر مقطع الفيديو، بينما كان مصوّره على ما يبدو واقفاً في شرفته المطلّة على الطريق العام، في اللحظة التي ظهر فيها بندر القرهدي وهو يتقدم خطواته الأخيرة بصرخات ألم وحزن، بسبب ألم النار التي أضرمت في جسده، وألم الغدر الذي أصاب فؤاده.

ماكل قاتل تستنفر له الجاهات وتنشر له حسابات جمع التبرعات لاعتاق رقبته من سيف الحق فكل جريمه خلفها مكر وحقد وتجني الا المدافع عن عرضه وشرفه يبين ذلك بشاعة هذه الجريمه ليموت ويحسبونه محترق قضاء وقدر افكار جهنميه يتبرأ منها الشيطان الرجيم #بندر_القرهدي pic.twitter.com/xFTiwu1h3v — A lock on neglect. (@tN0Z7ZJiV2PZ3I1) December 21, 2022

وفي تفاصيل الحادثة المروعة، أشارت مصادر أمنية سعودية إلى أنّ بندر القرهدي تعرّض للغدر من قبل صديقٍ له استوقفه عند طريق في مدينة جدة، لحل مشاكل عالقة بينهما.

لكن سرعان ما ساءت الأمور بين بندر القرهدي وصديقه الذي كبّل بندر في سيارته، ثم سكب البنزين عليه، وأضرم النار في جسده.

مخدر الشبو

وفي الأثناء، أصدر الأمن العام السعودي بيانًا رسميًّا أشار فيه إلى الحادثة، وأكد “القبض على الجاني، وهو مواطن سعودي، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة”.

وتأتي وفاة الشاب السعودي بندر القرهدي، بحسب ما ذكرت صفحات إخبارية في المملكة، بسبب تعاطي صديق المغدور لمخدر “الشبو”.

والشبو -في الواقع- مخدر أصبح كثير الانتشار أخيراً في السعودية، قادماً أساساً عبر الحدود الجنوبية، من اليمن.