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بندر القرهدي.. النطق بالحكم ضد صديقه الذي قتله حرقاً! (فيديو)

عبر الناشطون عن سعادتهم بصدور الحكم ضد قاتل القرهدي بينما طالب آخرون أن يتم حرق المتهم من باب "العين بالعين"

كتب رفيف عبدالله
بندر القرهدي.. النطق بالحكم ضد صديقه الذي قتله حرقاً! (فيديو) watanserb.com
بندر القرهدي
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وطن– أصدر القضاء السعودي حكمه النهائي في قضية بندر القرهدي، التي هزت المملكة الشهر الماضي، حين أقدم شاب على حرق صديقه حتى الموت.

القتل تعزيراً

وعبر “تويتر”، أعلن محامي العائلة والمستشار عبدالعزيز القليصي عن الحكم على الجاني بالقتل تعزيراً.

وكتب القليصي: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضى. بعد مرور شهر ونصف من المحاكمة تم صدور الحكم في قضية المغدور والشهيد بندر القرهدي بالقتل تعزيراً ضد المدعى عليه”.

وتابع: “هذا فضل من الله شكراً لكل شخص ساهم وساعد في هذه القضية من جهات إجرائية إلى المحكمة، وشكراً لأعضاء مكتبي”.

كما ظهر والد بندر القرهدي بالفيديو مع المحامي قائلا: “الحمد لله، حكم على الجاني بركات بالقصاص تعزيرا، وهذا حق الله والعدل في هذه البلاد الطيبة الطاهرة”.

القتل حرقاً

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وصعد اسم بندر القرهدي مرة أخرى في مقدمة التريندات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر الناشطون عن سعادتهم بصدور حكم القتل تعزيراً ضد قاتل القرهدي، بينما طالب آخرون أن يتم حرق المتهم من باب “العين بالعين”.

واستغرب معظمهم أن الحكم صدر ضد شخص واحد، بينما كان المتداول أن مجموعة قامت بالجريمة.

وانتشر مقطع الفيديو، بينما كان مصوّره على ما يبدو واقفاً في شرفته المطلّة على الطريق العام، في اللحظة التي ظهر فيها بندر القرهدي وهو يتقدم خطواته الأخيرة بصرخات ألم وحزن، بسبب ألم النار التي أضرمت في جسده، وألم الغدر الذي أصاب فؤاده.

وفي تفاصيل الحادثة المروعة، أشارت مصادر أمنية سعودية إلى أنّ بندر القرهدي تعرّض للغدر من قبل صديقٍ له استوقفه عند طريق في مدينة جدة، لحل مشاكل عالقة بينهما.

لكن سرعان ما ساءت الأمور بين بندر القرهدي وصديقه الذي كبّل بندر في سيارته، ثم سكب البنزين عليه، وأضرم النار في جسده.

مخدر الشبو

وفي الأثناء، أصدر الأمن العام السعودي بيانًا رسميًّا أشار فيه إلى الحادثة، وأكد “القبض على الجاني، وهو مواطن سعودي، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة”.

وتأتي وفاة الشاب السعودي بندر القرهدي، بحسب ما ذكرت صفحات إخبارية في المملكة، بسبب تعاطي صديق المغدور لمخدر “الشبو”.

والشبو -في الواقع- مخدر أصبح كثير الانتشار أخيراً في السعودية، قادماً أساساً عبر الحدود الجنوبية، من اليمن.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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