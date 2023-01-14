السبت, يناير 14, 2023
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حياتنا

“استبدلت توينغو بفيراري”.. بيكيه يرد على أغنية شاكيرا وشركة السيارات تُعلق!

لم يكن أحد خلال البث يتوقع هذا من جيرارد بيكيهخاصة بعد فترة وجيزة من إصدار أغنية شاكيرا

كتب رفيف عبدالله
جيرارد بيكيه
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وطن– لم يذكر مدافع برشلونة السابق جيرارد بيكيه أي إشارة مباشرة لـ أغنية شاكيرا المخصّصة له ولصديقته كلارا شيا. فقط صديقته لديها رد فعل على قصص انستجرام الخاصة بها التي حذفتها على الفور.

ومع ذلك ، كان بيكيه مشغولاً تمامًا ببطولة كرة القدم 7 الجديدة المعروفة باسم دوري الملك.

كاسيو ورولكس

بيكيه هو رئيس الدوري للبطولة التي ينظمها مشاهير البث الإسباني وأمريكا اللاتينية والتي تهدف إلى ترفيه الجماهير.

خلال أحد فيديوهات يوم الجمعة ، حصلنا أخيرًا على لمحة عن نوع من الرد من جيرارد بيكيه موجهًا إلى شاكيرا نشرتها صحيفة “الماركا” الإسبانية.

في الأغنية التي أنتجها بيزاراب ، تؤدي شاكيرا مقطعاً تقارن فيه كلارا شيا بساعة كاسيو وتقارن نفسها بساعة رولكس.

ستدوم مدى الحياة

كان من المتوقع أن يكون لدى جيرارد بيكيه رد على هذا ولم يخيب ظنها. قال: “لقد أرسلت لنا كاسيو ساعات يد. توصلنا إلى اتفاقية رعاية مع كاسيو ، وأبرم فريقنا صفقة مع كاسيو”. بينما لم يستطع المشاهدون التوقف عن الضحك.

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لم يكن أحد خلال البث يتوقع هذا من جيرارد بيكيه ، خاصة بعد فترة وجيزة من إصدار أغنية شاكيرا.

لكن سرعان ما أصدر بيكيه إعلانًا في اللحظة الأخيرة أثناء عرضه لساعة كاسيو الرمادية. وأضاف: “هذه الساعة ستدوم مدى الحياة”.

أغنية مذهلة

حاول زميله غاسل إيباي يانوس إشغاله بشكل واضح عن حفر بيكيه الواضح لشاكيرا. وقال إيباي “لا بد أنك تمزح” بينما كان المدافع السابق يراقب الجميع.

ربما يكون الجزء المضحك في هذا المقطع هو عندما سأل شخص ما مالك فريق King’s League سيرجيو أجويرو لماذا أصدر بيكيه هذا الإعلان. كان سريعًا في الرد دون أن يفوتك أي إيقاع: “كان ذلك بسبب أغنية شاكيرا ، أعتقد أن هذا هو سبب رعايتنا من كاسيو. لقد أذهلت هذه الأغنية بيكيه.”

توينغو تعلق

وتقول كلمات الأغنية “ترتاد النادي الرياضي كثيرا، اعتنِ بعقلك أيضا. استبدلتَ فيراري بسيارة توينغو وساعة روليكس بكاسيو. لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي”.

و علقت شركة رينو بشكل غير مباشر على الأغنية، مادحة سيارتها من نوع “توينغو”.
وكتبت الشركة: “لا يحتاج الكثيرون إلى سيارة فاخرة ليكونوا سعداء.. اسأل عملاءنا الذين يستمتعون بالحياة مع توينغو”.

المصدرماركا - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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