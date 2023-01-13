السبت, يناير 14, 2023
الرئيسيةالهدهدكافيهات الإسكندرية تمنع دخول الكويتيين بعد واقعة سحل الأمن المصري لعدد من...
الهدهد

كافيهات الإسكندرية تمنع دخول الكويتيين بعد واقعة سحل الأمن المصري لعدد من الطلبة

الخارجية الكويتية طالبت مصر بالتحقيق ومحاسبة أفراد الأمن الذين اعتدوا على الطلبة

كتب شيراز ماضي
كافيهات الإسكندرية تمنع الكويتيين watanserb.com
كافيهات الإسكندرية تمنع الكويتيين
- Advertisement -

وطن- امتدادا لأزمة واقعة اعتداء أفراد أمن مصريين على طلبة كويتيين في محافظة الإسكندرية قبل أيام، تداول ناشطون كويتيون تسجيلا صوتيا يزعم قيام الكافيهات في المحافظة بمنع دخول الكويتيين.

ووفقا للتسجيل الصوتي المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قامت إحدى الطالبات الكويتيات بالاتصال بإحدى الكافيهات للسؤال عما إن كان الخبر المتداول صحيح ام لا، لتؤكد لها إحدى العاملات بأنه ممنوع دخول الكويتيين للكافيه.

اعتداء الأمن المصري على طلبة كويتيين في الإسكندرية

وقبل أيام قليلة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والكويت مقطع فيديو يوثق اعتداء أفراد أمن تابعين للشرطة المصرية، على طلبة كويتيين يدرسون في مدينة الإسكندرية.

كافيهات الإسكندرية تمنع دخول الكويتيين بعد واقعة سحل الأمن المصري من الطلبة
كافيهات الإسكندرية تمنع دخول الكويتيين بعد واقعة سحل الأمن المصري من الطلبة
- Advertisement -

وقالت مصادر مصرية حينها، بأن الواقعة تتعلق بفض مشاجرة وقع بين طلاب كويتيين.

وذكرت المصادر بحسب ما ذكرته صحيفة “الراي” الكويتية أن “أجهزة الأمن المصرية تلقت بلاغاً من مسؤولي أحد المجمعات في الإسكندرية عن مشاجرة وتبادل للضرب بين عدد من طلاب الكويت داخل المكان، وتحرك رجال الأمن للفصل بينهم، لكن استمرار الاشتباك، اضطر الأمن لتوقيفهم وتحويلهم على النيابة العامة في منطقة سموحة”.

بيان هزيل من السفارة الكويتية يثير غضب الكويتيين

وكانت السفارة الكويتية في مصر قد أصدرت بيانا أثار غضب الكويتيين بسبب تحميلها للطلبة مسؤولية ما حدث، معلنة أنه تم الإفراج عن الطلبة المذكورين.

وقال لواء الشرطة الكويتي المتقاعد حمد السريع: “بيان معيب من السفارة الكويتيه في مصر. فإذا كانوا طلبه كويتيين متشاجرين مع بعض فلماذا يعتدي عليهم رجال الشرطة. فدور الشرطة فض المشاجرة وابعادهم عن بعض وليس الاعتداء عليهم كما شاهدنا؟!؟”.

الكويت تطالب بالتحقيق في اعتداء رجال الأمن المصريين على طلبتها

وعلى إثر البيان المعيب للسفارة الكويتية في القاهرة، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن “استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام بعض رجال الأمن (المصريين) بالاعتداء ضربًا على بعض الطلبة” الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية شمالي مصر.

وقالت الوزارة في بيان لها إن نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي تواصل مع سفير مصر لدى دولة الكويت أسامة شلتوت للوقوف على الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية حيال الحادث.

وطالب المسؤول الكويتي بـ”سرعة قيام السلطات المصرية المعنية، وبما يكفل حقوق الطلبة باتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية، والتحقيق في هذه الواقعة تجاه هذا الاعتداء ومحاسبة مرتكبيه، وبأخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لهذه التصرفات الفردية المرفوضة التي لا تعكس رمزية العلاقات” بين البلدين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

عصابة إجرامية خطيرة بحوزتها ترسانة أسلحة في محافظة مصرية (شاهد)

اقتصاد

وكالة “إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس” تتوقع انهياراً جديداً في سعر الجنيه المصري!

الهدهد

مصر.. خادمة لدى رجل أعمال شهير تحاول الانتحار وأُنقذت بآخر لحظة

الهدهد

إلهام شاهين تدخل على الخط وتهاجم الشيخ “الشعرواي” والمدافعين عنه..بماذا وصفتهم؟!

حياتنا

ميمي حريقة.. سورية في مصر حافظة لكتاب الله وتمارس الدعارة!

اقتصاد

صناديق خليجية تدخلت في وقت حاسم لإنقاذ الجنيه المصري بعد انهياره..هل ستتدخل مجدداً؟

الهدهد

أطلت عليكم غمّةٌ لاتفرّجُ.. تفاعل مصري واسع مع مقولة سلمان العودة بعد انهيار الجنيه!

الهدهد

الإعلامي محمد الباز يهاجم عمرو أديب ويصفه بالعميل السعودي.. لماذا؟!(شاهد)

الهدهد

مقترح إسرائيلي باستحواذ إسرائيل على قناة السويس مقابل سداد ديون مصر

اقتصاد

هبوط بعنف ثم استقرار.. توقعات سعر الجنيه المصري أمام الدولار

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية يكسر مستوى 30 جنيها (هبوط تاريخي)

الهدهد

جلسة تصوير لـ جمال مبارك تثير موجة جدل كبيرة في مصر.. ما القصة؟! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اعتزال جورج وسوف بعد وفاة نجه وديع .. إعلامية لبنانية تكشف السبب

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد قبيل كلاسيكو السوبر الإسباني

السودان.. قفزة كبيرة في سعر الدولار داخل البنوك ليتجاوز السوق السوداء

الاحتلال يُصعّد عدوانه .. 3 شهداء في جنين وحماس والجهاد تتوعدان (شاهد)

التقاط فيديو لجورجينا في محل تجاري شهير بالرياض.. ما الذي أغضب السعوديات؟

كيف علق والد بيكيه على إهانة شاكيرا لنجله في أغنيتها الجديدة؟! (شاهد)

عصابة إجرامية خطيرة بحوزتها ترسانة أسلحة في محافظة مصرية (شاهد)

الجزائر تفتتح بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بفوز نظيف على ليبيا (فيديو)

فتاة سعودية تقود شابا بجنزير من رقبته وهو يعوي مثل الكلب بموسم الرياض (شاهد)

اللهيب ارتفع 50 مترا.. لقطات مرعبة ومفزعة لحريق خط غاز في ليتوانيا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC