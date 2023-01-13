كافيهات الإسكندرية تمنع دخول الكويتيين بعد واقعة سحل الأمن المصري لعدد من الطلبة

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وطن- امتدادا لأزمة واقعة اعتداء أفراد أمن مصريين على طلبة كويتيين في محافظة الإسكندرية قبل أيام، تداول ناشطون كويتيون تسجيلا صوتيا يزعم قيام الكافيهات في المحافظة بمنع دخول الكويتيين.

ووفقا للتسجيل الصوتي المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قامت إحدى الطالبات الكويتيات بالاتصال بإحدى الكافيهات للسؤال عما إن كان الخبر المتداول صحيح ام لا، لتؤكد لها إحدى العاملات بأنه ممنوع دخول الكويتيين للكافيه.

ممنوع 🚫 دخول الكويتين الكافيهـات في مصر 🇪🇬 وين السفير الكويتي اللي في مصر هـم السفير مسكين مايقدر يسوي شيpic.twitter.com/4lymKe3anH — Kaled (@Kaled85392398) January 13, 2023

اعتداء الأمن المصري على طلبة كويتيين في الإسكندرية

وقبل أيام قليلة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والكويت مقطع فيديو يوثق اعتداء أفراد أمن تابعين للشرطة المصرية، على طلبة كويتيين يدرسون في مدينة الإسكندرية.

هالتصرف من الشرطة المصرية اتجاة طلابنا امر مرفوض ولايمكن يمر مرور الكرام لابد من محاسبتهم والتدخل من سفارتنا بمصر ، لو هالشي صار بالكويت من الشرطة عندنا تتوقعون الاعلام المصري راح يسكت ؟ #طلبة_مصر pic.twitter.com/jtj4WxhaQ7 — طلبة الكويت بمصر (@cairo_kwt) January 8, 2023

محرر الراي : هذا الفيديو وصلني حديثاً…الاعتداء واضح من السلطات الأمنية ضد طلبتنا بشكل لايليق وغير حضاري.

ولايمكن أن نقبل بإهانة أبناءنا. https://t.co/kQomUCir3R pic.twitter.com/IeV4aOh1sM — أ.د. حمد محمد المطر (@HamadAlmatar) January 7, 2023

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وقالت مصادر مصرية حينها، بأن الواقعة تتعلق بفض مشاجرة وقع بين طلاب كويتيين.

وذكرت المصادر بحسب ما ذكرته صحيفة “الراي” الكويتية أن “أجهزة الأمن المصرية تلقت بلاغاً من مسؤولي أحد المجمعات في الإسكندرية عن مشاجرة وتبادل للضرب بين عدد من طلاب الكويت داخل المكان، وتحرك رجال الأمن للفصل بينهم، لكن استمرار الاشتباك، اضطر الأمن لتوقيفهم وتحويلهم على النيابة العامة في منطقة سموحة”.

بيان هزيل من السفارة الكويتية يثير غضب الكويتيين

وكانت السفارة الكويتية في مصر قد أصدرت بيانا أثار غضب الكويتيين بسبب تحميلها للطلبة مسؤولية ما حدث، معلنة أنه تم الإفراج عن الطلبة المذكورين.

وقال لواء الشرطة الكويتي المتقاعد حمد السريع: “بيان معيب من السفارة الكويتيه في مصر. فإذا كانوا طلبه كويتيين متشاجرين مع بعض فلماذا يعتدي عليهم رجال الشرطة. فدور الشرطة فض المشاجرة وابعادهم عن بعض وليس الاعتداء عليهم كما شاهدنا؟!؟”.

بيان معيب من السفارة الكويتيه في مصر. فإذا كانوا طلبه كويتيين متشاجرين مع بعض فلماذا يعتدي عليهم رجال الشرطة. فدور الشرطة فض المشاجرة وابعادهم عن بعض وليس الاعتداء عليهم كما شاهدنا؟!؟. pic.twitter.com/ipWAOkevag — حمد السريع (@bomshary871) January 7, 2023

الكويت تطالب بالتحقيق في اعتداء رجال الأمن المصريين على طلبتها

وعلى إثر البيان المعيب للسفارة الكويتية في القاهرة، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن “استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام بعض رجال الأمن (المصريين) بالاعتداء ضربًا على بعض الطلبة” الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية شمالي مصر.

وقالت الوزارة في بيان لها إن نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي تواصل مع سفير مصر لدى دولة الكويت أسامة شلتوت للوقوف على الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية حيال الحادث.

وطالب المسؤول الكويتي بـ”سرعة قيام السلطات المصرية المعنية، وبما يكفل حقوق الطلبة باتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية، والتحقيق في هذه الواقعة تجاه هذا الاعتداء ومحاسبة مرتكبيه، وبأخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لهذه التصرفات الفردية المرفوضة التي لا تعكس رمزية العلاقات” بين البلدين.