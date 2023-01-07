لحظة اعتداء الشرطة المصرية على طلبة كويتيين في الإسكندرية

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وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة ما قيل إنه اعتداء عناصر من الشرطة المصرية على طلبة كويتيين في محافظة الإسكندرية.

ونشر حساب “تفتيش الكويت” على موقع تويتر، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء عدد من رجال الأمن في مصر على الطلبة الكويتيين والقبض عليهم.

وفيما لم يتضح سبب الاعتداء من خلال رواية رسمية حتى الآن، فقد أكد طلبة كويتيون يدرسون في الفرقة الأولى بكلية الطب البشري، أن مشكلة حدثت مع الأمن المصري ويتم توقيف الطلبة الكويتيين عشوائيا والقبض عليهم.

لكن المصادر الطلابية لم توضح طبيعة المشكلة التي قادت إلى هذه الأوضاع.

فيديو متداول : اعتداء الشرطة المصرية على طلبة كويتيين عزّل بالاسكندرية .#طلبة_مصر #طلبة_الاسكندرية pic.twitter.com/PoiTC8FrnY — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 7, 2023

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر كويتية أن الأمر تم حله، بينما استمرت حالة الغموض تكتنف هذا المشهد.

الموضوع انحل وتصكر — خالد غنيم العريرة (@ALMJHOL) January 7, 2023

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غضب كويتي

فيما عبّر الكثير من الكويتيين عن غضبهم الشديد إزاء هذه الواقعة.

فقال محمد: “وين السفير عن هذه التجاوزات بحق أبناء الكويت كيف شرطتهم يعاملونهم كما لو كانوا مصريين”.

وين السفير عن هالتجاوزات بحق ابناء الكويت كيف شرطتهم يعاملونهم كما لو كانو مصريين 🤨 — mohmad (@mohmad30431940) January 7, 2023

وغرد “عبدالله”: “للأسف كل شي قاعد يضعف عندنا بالكويت والسبب قاعدين يحطون الغير مناسب !؟ في المكان المناسب . مثال١: اللي مايعرف يلبس البشت ما يصير تلبسه البشت مثال٢ : واحد ماعنده تخصص في مجال عمله ما يصير تحطه مدير أو وكيل مساعد على مستشارين وخبراء ومتخصصين في مجال عملهم.. الحل: أصحي يا كويت”.

للأسف كل شي قاعد يضعف عندنا بالكويت

والسبب قاعدين يحطون الغير مناسب !؟

في المكان المناسب .

مثال١: اللي مايعرف يلبس البشت ما يصير تلبسه البشت

مثال٢ : واحد ماعنده تخصص في مجال عمله

مايصير تحطه مدير أو وكيل مساعد

على مستشارين وخبراء ومتخصصين

في مجال عملهم . الحل : أصحي ياكويت — الكابتن عبدالله (@captain_abdullh) January 7, 2023

وكتب طارق: “الواضح انه الي قاعد يطق بالحزام مو من عناصر الشرطة اتمنى من السفارة التدخل بصورة عاجلة ورد الاعتبار لأبنائنا الطلبة”.

الواضح انه الي قاعد يطق بالحزام مو من عناصر الشرطة اتمنى من السفارة التدخل بصورة عاجلة و ارد الاعتبار لأبنائنا الطلبة — م. طارق مبارك الصليلي (@t_alsulaili) January 7, 2023

دعوات للتمهل لحين وضوح الحقيقة

لكن مريم قالت: “في دخان بدون نار.. لا طبعا يعني ما حد يفتي بدون ما يتأكد من جميع المصادر الموثوقه شو اللي صاير بالضبط وشو هي الأدلة محد بيي بيمد ايده بدون سبب للعلم”.

في دخان بدون نار 🔥 لا طبعا يعني محد يفتي بدون ما يتأكد من جميع المصادر الموثوقه شو اللي صاير بالضبط وشو هي الأدلة محد بيي بيمد ايده بدون سبب للعلم — مريم الياسي (@ma_bint) January 7, 2023

وغرد محمد: “والله درسنا في مصر لمدة طويله وماشفنا منهم الى كل خير ..لكل فعل ردة فعل..الله يصلح الحال”.

والله درسنا في مصر لمدة طويله وماشفنا منهم الى كل خير ..لكل فعل ردة فعل..الله يصلح الحال . — محمد بن ناصر (@mda12125) January 7, 2023

عدد الطلبة الكويتيين في مصر

يُشار إلى أنّ الطلاب الكويتيين هم أكثر الجنسيات التي تدرس في الجامعات المصرية.

وتقول تقارير كويتية، إن نحو 6 آلاف طالب كويتي سجلوا رغبتهم حتى نهاية العام الماضي، في الالتحاق بالجامعات المصرية عن طريق مبادرة “أدرس في مصر“، التي أطلقتها الدولة المصرية.