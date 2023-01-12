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حياتنا

دراسة حديثة تكشف عدد الخطوات اللازمة التي تقي من أمراض القلب

المشي 6000 خطوة أو أكثر يحد من أمراض القلب

كتب ايمان الباجي
دراسة حديثة تكشف عدد الخطوات اللازمة التي تقي من أمراض القلب watanserb.com
دراسة تكشف عدد الخطوات اللازمة للحد من أمراض القلب
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وطن– يُقال إن المشي كل يوم يساعد في الحفاظ على صحة الجسم.

ووجدت دراسة حديثة تحدثت عنها صحيفة indiatoday عن وجود صلة بين الخطوات اليومية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

المشي 6000 خطوة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

وأشارت الدراسة إلى أن البالغين الذين يمشون من 6000 إلى 9000 خطوة كل يوم، أي ما يقرب من 6 كيلومترات، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 إلى 50 في المائة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

المشي 6000 خطوة أو أكثر يقي من أمراض القلب

وكشفت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Circulation، أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD).

ومع ذلك، بالنسبة للشباب، لم تجد الدراسة أي صلة بين الخطوات المتخذة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد تم تجميع البحث بناءً على بيانات من ثماني دراسات، شملت أكثر من 20 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فيما فوق ذلك. كما تم تتبع نظام حركتهم وصحتهم لأكثر من ست سنوات.

أمراض القلب

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أمراض القلب والأوعية الدموية تعتبر من الأمراض التي تزداد في سن الشيخوخة والتي لا يتم تشخيصها بشكل عام حتى تتطور عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري بعد عدة سنوات.

ومع ذلك، لم تجد الدراسة أي فائدة إضافية من المشي على صحة المرضى.

أوصت جمعية القلب الأمريكية بالمشي 10000 خطوة كل يوم للحد من الأمراض

بينما تم تسجيل الخطوات التي تم اتخاذها، لم تجد الدراسة أي صلة بين المشي وأنواع معينة من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.

في سياق آخر، نُشرت دراسة سابقة عن الفوائد الصحية للمشي في مجلة لانسيت في مارس 2022 روابط مماثلة بين الخطوات التي يتخذها كبار السن وانخفاض خطر الوفاة من بعض الأمراض.

وفي عام 2020، أوصت جمعية القلب الأمريكية بالمشي 10000 خطوة كل يوم أو 5 أميال كل يوم، وهو أمر له فوائد عديدة على جسم الإنسان.

المصدرصحيفة indiatoday، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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