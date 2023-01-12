دراسة حديثة تكشف عدد الخطوات اللازمة التي تقي من أمراض القلب

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وطن– يُقال إن المشي كل يوم يساعد في الحفاظ على صحة الجسم.

ووجدت دراسة حديثة تحدثت عنها صحيفة indiatoday عن وجود صلة بين الخطوات اليومية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

المشي 6000 خطوة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

وأشارت الدراسة إلى أن البالغين الذين يمشون من 6000 إلى 9000 خطوة كل يوم، أي ما يقرب من 6 كيلومترات، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 إلى 50 في المائة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وكشفت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Circulation، أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD).

ومع ذلك، بالنسبة للشباب، لم تجد الدراسة أي صلة بين الخطوات المتخذة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد تم تجميع البحث بناءً على بيانات من ثماني دراسات، شملت أكثر من 20 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فيما فوق ذلك. كما تم تتبع نظام حركتهم وصحتهم لأكثر من ست سنوات.

أمراض القلب

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أمراض القلب والأوعية الدموية تعتبر من الأمراض التي تزداد في سن الشيخوخة والتي لا يتم تشخيصها بشكل عام حتى تتطور عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري بعد عدة سنوات.

ومع ذلك، لم تجد الدراسة أي فائدة إضافية من المشي على صحة المرضى.

بينما تم تسجيل الخطوات التي تم اتخاذها، لم تجد الدراسة أي صلة بين المشي وأنواع معينة من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.

في سياق آخر، نُشرت دراسة سابقة عن الفوائد الصحية للمشي في مجلة لانسيت في مارس 2022 روابط مماثلة بين الخطوات التي يتخذها كبار السن وانخفاض خطر الوفاة من بعض الأمراض.

وفي عام 2020، أوصت جمعية القلب الأمريكية بالمشي 10000 خطوة كل يوم أو 5 أميال كل يوم، وهو أمر له فوائد عديدة على جسم الإنسان.