تفاصيل صادمة في اختطاف واغتصاب ابنة عضو لجنة التفكيك بالسودان

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وطن – أثيرت ضجة في السودان، بعد اختطاف واغتصاب ابنة عضو لجنة تفكيك النظام السابق الطيب عثمان، البالغة من العمر 15 سنة.

واختطف مجهولون، الطفلة من أمام منزل ذويها واغتصبوها قبل أن يلقوها في العراء بالقرب من كبري المنشية.

وطلب الجناة، من الفتاة بعد اغتصابها إبلاغ والدها بتفاصيل ما جرى.

الأب يروي التفاصيل

فيما قال الطيب عثمان، إنّ مجهولين اختطفوا ابنته البالغة من العمر 15 عاماً وتدرس بالمرحلة الثانوية من أمام منزله بضاحية المعمورة جنوب العاصمة الخرطوم.

والد الطفلة المُعتدى عليها والأمين العام للجنة تفكيك نظام البشير الطيب عثمان : رسالة المختطفين وصلت لكننا لن نستسلم.. وكان الأرحم أن تطلقوا عليَّ أو على ابنتي طلقة..

نحن بنموت واقفين لكن ما بننحني #الحدث pic.twitter.com/x63A55pcqh — داليا الطاهر- Dalia Eltahir (@dalia_eltahir) January 7, 2023

وأضاف أنه تم العثور على ابنته نهار الجمعة بجسر المنشية الرابط بين العاصمة الخرطوم ومنطقة شرق النيل في السودان وهي بحالة يرثى لها.

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وأوضح “عثمان” أنّ العناصر الإجرامية اغتصبوا ابنته، وحمَّلوها رسالة بقولهم “قولي لأبيك نحن قادرون على أن نصل إليه”.

وعبر عن حزنه العميق لما قال عنه إنّه أسلوب لا يشبه السودانيين، معتبراً أنّ الحادثة تصفية للخصومات السياسية.

إفادة أ.الطيب عثمان الأمين العام للجنة إزالة التمكين عن حادثة اختطاف ابنته ( ترتيل ). pic.twitter.com/vtkfCbKzod — NabeilShakoor (@NabeilShakoor) January 7, 2023

بيان الشرطة عن اغتصاب ابنة الطيب عثمان

في السياق، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية، السبت بيانًا حول جريمة اختطاف واغتصاب ابنة الطيب عثمان.

وقال البيان إنه في تمام العاشرة من صباح يوم الجمعة، أبلغ الطيب عثمان، قسم الجريف غرب بمحليه الخرطوم، بأن ثلاثة أشخاص قاموا باختطاف ابنته، بالقرب من آخر محطة المعمورة بعربة سوداء اللون.

وأبلغ الأب، بأن الأشخاص الثلاثة توجهوا بالمجني عليها إلى شرق النيل وتم اغتصابها ومن ثم تمت إعادتها إلى أسفل كبرى المنشية.

وأشار البيان، إلا أنه فور وصول البلاغ للشرطة قام وزير الداخلية المكلف وقادة الشرطة بولاية الخرطوم بزيارة الأسرة بالمستشفى والمعامل الجنائية.

وعلى الفور تم تكوين فريق خاص للتحرى والبحث، واتخاذ الإجراءت القانونية والطبية والفنية اللازمة واستعان الفريق بالمعامل الجنائية والكلاب البوليسية ووسائل التقنية الحديثة.

ونجح فريق البحث والتحري، في التعرف على الجناة والقبض على المتهم الرئيسي صاحب العربة الذى اعترف بالواقعة، فيما تواصل الشرطة التحريات بإشراف النيابة وإكمال إجراءات البلاغ.

يُشار إلى أن هذه الجريمة جاءت بالتزامن مع الإعلان عن انطلاق ورشة “تفكيك التمكين” الإثنين المقبل، وينتظر أن تناقش الورشة قانون التفكيك، والهيكل الإداري، وتقييم تجربة اللجنة في المركز والولايات واللجان الفرعية.