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ظهور فتاة متبرجة بدون حجاب أمام الكعبة يفجر الغضب.. ما حقيقة الأمر؟

أثارت الصور المتداولة من داخل الحرم المكي في السعودية موجة جدل واسعة على مواقع التواصل

كتب باسل النجار
فتاة متبرجة بدون حجاب watanserb.com
فتاة متبرجة بدون حجاب
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وطن- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صورا أثارت جدلا واسعا، زعم ناشروها أنها توثق ظهور فتاة متبرجة بدون حجاب أمام الكعبة.

حقيقة ظهور فتاة متبرجة أمام الكعبة

الفيديو الذي راج على موقع “تيك توك” تحديدا تسبب بموجة غضب واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل، الذين تسائلوا عن كيفية سماح سلطات الحرم بمثل هذا الأمر.

وبعد الضجة الكبيرة التي حدثت وبتقصي البعض حقيقة المقطع المثير للجدل، اتضح عدم صحة هذه الواقعة حيث أن الشخص الظاهر في المقطع هو شاب وليس فتاة من الأساس.

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وتسبب بهذا اللبس ملامح الشاب الأنثوية وشعره الطويل، فضلا عن استخدامه مؤثرات (الفلاتر) التي زادت من شبهة كونه فتاة، ليفجر الفيديو موجة الجدل هذه.

وأكد العديد من النشطاء بعد تحليل المقطع أنه يعود بالأساس لشاب، وتم نشره بهذه الطريقة لجذب التفاعل على منصة تيك توك.

شاب بملامح انثوية..رجل يثير الجدل داخل الحرم المكي بالتقاطه الصور أمام الكعبة
شاب بملامح انثوية..رجل يثير الجدل داخل الحرم المكي بالتقاطه الصور أمام الكعبة
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وكان العديد من النشطاء في البداية عبروا عن غضبهم الشديد من هذا الظهور، الذي ينتهك قدسية الحرم والمشاعر المقدسة، وطالبوا السلطات السعودية بكشف ملابسات ما حدث.

ليتضح لاحقا الحقيقة بأن الفيديو هو لشاب طويل الشعر وليس لفتاة، كما زعم ناشروا المقطع في البداية.

شاب بملامح انثوية..رجل يثير الجدل داخل الحرم المكي بالتقاطه الصور أمام الكعبة
شاب بملامح انثوية..رجل يثير الجدل داخل الحرم المكي بالتقاطه الصور أمام الكعبة
شاب بملامح انثوية..رجل يثير الجدل داخل الحرم المكي بالتقاطه الصور أمام الكعبة
شاب بملامح انثوية..رجل يثير الجدل داخل الحرم المكي بالتقاطه الصور أمام الكعبة

جنون الشهرة والتفاعل

وتتسبب مثل هذه المقاطع التي يهدف أصحابها للشهرة وزيادة التفاعل، بجدل واسع على السوشيال ميديا.

وبات العديد من اليوتيوبرز والتيكتوكرز يلهثون وراء الليكات والتفاعل بأي وسيلة كانت، حتى لو على حساب الدين والأخلاق أو التلاعب بمشاعر الجماهير وعقولهم.

لذلك يطالب الكثيرون بضرورة تشديد الرقابة على هذه المواقع التي باتت جزء لا يتجزأ من حياة المواطنين العرب بشكل يومي، وأصبحت ذات تأثير ضخم وحقيقي على الرأي العام سلبا وإيجابا.

امرأة أم رجل؟.. فيديو سابق أثار الجدل في المسجد النبوي

ويشار إلى أن جدل مماثل حدث نوفمبر الماضي، بعد تداول مقطع مصور من داخل المسجد النبوي في المدينة المنورة، يظهر امرأة غير محجبة تصلي بين جمع من الرجال في رحاب المسجد النبوي الشريف، ولكن آخرون ذهبوا إلى القول إنّ مَن ظهر في المقطع هو في الواقع رجلٌ، لكنَّ صفاء بشرته ونصاعتها أثارت الشكوك في جنسه.

وظهر في الفيديو المتداوَل آنذاك شخص بشعر مسدول وبشرة ناصعة البياض، يتوسط جمعاً من المصلين في أحد الصفوف في رحاب المسجد النبوي.

واختلف المغردون في كونِه رجلاً أم امرأة، حيث اختلط عليهم الأمر، بسبب الملابس والشعر الطويل.

في حين سخر آخرون ممن يدّعي أنه إمرأة، مؤكدين على الحجج المذكورة أعلاه حول لون ونصاعة البشرة.

وعلّق البعض بأنه شاب باكستاني بسبب الملابس التي يرتديها، مشيرين إلى أن اللُّبس حدث بسبب شعره الطويل.

واعتبر كثيرون أنّه لو كانت إمرأة لماذا لم ينتبه لها مَن كان بجانبها؟.. خاصةً وأنّ باقي المصلين لم تظهر عليهم أي علامة استغراب أو استفهام.

المصدرتيك توك، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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