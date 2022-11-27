امرأة أم رجل؟.. فيديو يحدث ضجة لصلاة الظهر من المسجد النبوي

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وطن- انتشر عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو علق عليه الكثيرون بأنه لإمرأة غير محجبة تصلي بين جمع من الرجال في رحاب المسجد النبوي الشريف، ولكن آخرون ذهبوا إلى القول بأن من ظهر في المقطع هو في الواقع رجل لكن صفاء بشرته ونصاعتها أثارت الشكوك في جنسه.

إمرأة تصلي بين الرجال في المسجد النبوي.. ما الحقيقة؟

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول شخص بشعر مسدول وبشرة ناصعة البياض، يتوسط جمعا من المصلين في أحد الصفوف في رحاب المسجد النبوي.

واختلف المغردون كونه رجلا أم امرأة، حيث اختلط عليهم الأمر بسبب الملابس والشعر الطويل.

في المسجد النبوي .. هذه حرمة تصلي مع المصلين ؟ 😅🤪🙈🙈 pic.twitter.com/Hp4cJkvJuH — ابو امير شامي (@a1r2s3z4) November 27, 2022

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في حين سخر آخرون ممن يدعي أنه إمرأة مؤكدين على الحجج المذكورة أعلاه حول لون ونصاعة البشرة.

وعلق البعض بأنه شاب باكستاني بسبب الملابس التي يرتديها، مشيرين إلى أن اللبس حدث بسبب شعره الطويل.

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واعتبر كثيرون أنه لو كانت إمرأة لماذا لم ينتبه لها من كان بجانبها؟.. خاصة وأن باقي المصلين لم تظهر عليهم أي علامة استغراب أو استفهام.

وجود امراءة تصلي في المسجد النبوي الشريف pic.twitter.com/wK0oTnVj9K — ابراهيم ابوشهيد (@5Do3vSLcG6HUudG) November 26, 2022

فعلق حساب باسم “حسن فاخوري” قائلا أن هذه ” المرأة السافرة التي تصلّي بين جمع من الرجال هي في السعودية العظمى وتحديدا في المسجد النبوي.”

وتابع مهاجما النظام السعودي:”بعد هذا المشهد فإنّ رسالة العائلة الخبيثة لكلّ مسلمي في العالم: سنُبدع في طعن الدين الحنيف، وسوف نسعى لضرب كل أركان الدين ومعها كلّ الشعائر لنشر دين يحاكي أهواء

آل سعود الشياطين”.

هذه الإمرأة السافرة التي تصلّي بين جمع من الرجال هي في #السعودية_العظمى وتحديدا في #المسجد_النبوي. بعد هذا المشهد فإنّ رسالة العائلة الخبيثة لكلّ مسلمي في العالم: سنُبدع في طعن الدين الحنيف، وسوف نسعى لضرب كل أركان الدين ومعها كلّ الشعائر لنشر دين يحاكي أهواء #آل_سعود الشياطين. pic.twitter.com/KEpXwzrEed — حسن فاخوري || Hassan Fakhoury (@hasanm133) November 27, 2022

فيما دون مغرد باسم “علي”:”حرمة تصلي مع الرجال في المسجد النبوي بالمدينه المنورة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.”

ما هي هوية الشخص الظاهر في الفيديو ؟

وكتب حساب باسم “طرفة بن العبد” يقول إن “هذا الدين الذي تريده امريكا واسرائيل وتسعى لنشره عن طريق نظام ال سعود ليدمرو كل قيم السلام المحمدي لكي لا يجعلو لدين حرمة ولا للاخلاق ولكن باذن الله وجهود الاحرار سيفشل مشروعهم الخبيث”.

هذا الدين الذي تريده امريكا واسرائيل وتسعى لنشره عن طريق نظام ال سعود ليدمرو كل قيم السلام المحمدي لكي لا يجعلو لدين حرمة ولا للاخلاق ولكن باذن الله وجهود الاحرار سيفشل مشروعهم الخبيث — طرفة بن العبد (@tarfahabn) November 27, 2022

فيما علق مغرد مؤكدا أنه رجل:”رجال ماشاء الله تبارك الله.. بس بعض الناس مش متعودين على رؤية جمال الخالق في بعض البشر.. الله يهنيه ويحفظه.”

وقال مسفر محمد:”هذا شاب بريطاني مسلم ومشهور في التصوير.”

أما “إيمي” فكتبت:”هذه إما خدعة بالمونتاج أو أنه رجل لأنه مستحيل مستحيل أنها امرأة والمصلين ساكتين.”

وتابعت مبرهنة على صحة رأيها:”أقل شيء ما هيصلوا جنبها.. يبدو انكم لا تعرفون أهل المدينة والخير اللي فيهم.. لو شافوك تصلي أو تعمل شيء غلط ينبهوك.. فلن يسكتوا على أمر كهذا.. راح ينكرو المنكر واقل الايمان ماحد بيجلس جوارها.. الارجح انه رجل.”

وتنتشر في المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن صحة هذا المقطع المصور من عدمها، مظاهر اجتماعية أصبحت في السنوات الأخيرة مصدر قلق حقيقي بالنسبة لـ كثير من النشطاء.

حيث يرى بعض المتابعين لـ الشأن الداخلي السعودي أن المهرجانات والحفلات الصاخبة التي ترعاها الممكلة منذ سنوات، أصبحت اليوم تهديدا حقيقيا للهوية المحافظة التي بُنيت عليها الدولة الخليجية.