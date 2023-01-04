كلية الطب بجامعة هارفارد تقدم 3 نصائح طبية مهمة لمنع الألم من أن يصبح مزمنًا

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وطن-تبدأ العديد من الآلام المزمنة كأمراض بسيطة مرتبطة بصدمة جسدية أو اضطراب تم تجاهله. لذلك، شارك طبيب من مركز إدارة الألم في مستشفى بريغهام والنساء (هارفارد) 3 نصائح مهمة لمنع الألم من أن يتواصل أو يصبح مزمنًا.

بحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن الألم يمكن يستقر في أي مكان من الجسم مثل، الكتف والركبة والظهر والعضلات ومفصل الإصبع، لاسيما إذا لم يتم علاجه. ولسوء الحظ، يحدث هذا غالبًا.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور إدغار روس، الطبيب في مركز إدارة الألم في مستشفى بريغهام والنساء، في جامعة هارفارد: “يمكن للناس التغاضي عن الآلام الحادة العرضية المرتبطة بالشيخوخة وتعلم كيفية التعايش معها”.

وتابع:”لكن تجاهل أي مستوى من الألم يؤدي في كثير من الأحيان إلى مشاكل أكثر خطورة يصعب علاجها وإدارتها”.

متى نتحدث عن الآلام المزمنة؟

وفق ترجمة “وطن“، فإن الألم الحاد عادة ما يظهر نتيجة لتلف أنسجة الجسم. كما يمكن أن يأتي من صدمة جسدية مثل إصابة رياضية أو كسر أو تدخل طبي أو حتى حادث منزلي مثل ارتطام إصبع قدمك أو جرح. ثم غالبًا ما يختفي هذا الألم في غضون أيام قليلة أو بضعة أسابيع كحد أقصى.

بالإضافة إلى ذلك، الألم المزمن يتواصل لمدة شهرين على الأقل، بعد فترة طويلة من شفاء الإصابة أو المرض. علاوة على ذلك، تختلف أعراضه وشدته من شخص لآخر. إنه مشابه للألم الخفيف والحروق وطعنات الجروح، والشعور بالصدمات الكهربائية، والوخز أو التنميل.

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وتشرح جامعة هارفارد على موقعها على الإنترنت: “يمكن أن يكون الألم المزمن مرتبطًا بتلف الأنسجة المستمر أو الالتهاب، كما هو الحال في التهاب المفاصل. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، تأتي إشارات الألم طويلة الأمد من الدماغ، حتى عندما يهدأ الألم. وفي هذه الحالة، لقد أعيد توصيل الدماغ نفسه ليشعر بالألم حتى في غياب مشاركة الأنسجة الجسدية النشطة “.

كيف توقف الألم قبل أن يصبح مزمنًا؟

في الحقيقة، دون الاهتمام والرعاية المناسبين، يمكن أن يصبح الألم الحاد مزمنًا. وفيماي يلي يشاركك الدكتور إدغار روس 3 نصائح لمنعه من الاستمرار:

اطلب المساعدة: يمكن أن تتحول الإصابات إلى مشكلة مستمرة لأن المريض لم يتعامل مع المشكلة بسرعة. يشرح أخصائي الرعاية الصحية: “يعتقد الناس أنهم يستطيعون التعايش معها أو يغيرون أسلوب حياتهم لاستيعاب الألم، لذلك لا يحصلون على العلاج المناسب”.

التغلب على الخوف من العلاج: “يحتاج الأشخاص أحيانًا إلى حركة منتظمة أو ممارسة الرياضة أو العلاج الطبيعي كجزء من علاج آلامهم الحادة، ولكن نظرًا لأنه قد يؤذيهم أو يكون غير مريح للقيام به، فإنهم يتجنبونه. ما قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم”.