الأربعاء, يناير 4, 2023
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كلية الطب بجامعة هارفارد تقدم 3 نصائح طبية مهمة لمنع الألم من أن يصبح مزمنًا

""كلما استمر الألم الحاد دون علاج مناسب، زاد احتمال أن يصبح مزمنًا".

كتب معالي بن عمر
حسن إدارة الألم watanserb.com
حسن إدارة الألم
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وطن-تبدأ العديد من الآلام المزمنة كأمراض بسيطة مرتبطة بصدمة جسدية أو اضطراب تم تجاهله. لذلك، شارك طبيب من مركز إدارة الألم في مستشفى بريغهام والنساء (هارفارد) 3 نصائح مهمة لمنع الألم من أن يتواصل أو يصبح مزمنًا.

بحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن الألم يمكن يستقر في أي مكان من الجسم مثل، الكتف والركبة والظهر والعضلات ومفصل الإصبع، لاسيما إذا لم يتم علاجه. ولسوء الحظ، يحدث هذا غالبًا.

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وفي هذا السياق، يقول الدكتور إدغار روس، الطبيب في مركز إدارة الألم في مستشفى بريغهام والنساء، في جامعة هارفارد: “يمكن للناس التغاضي عن الآلام الحادة العرضية المرتبطة بالشيخوخة وتعلم كيفية التعايش معها”.

وتابع:”لكن تجاهل أي مستوى من الألم يؤدي في كثير من الأحيان إلى مشاكل أكثر خطورة يصعب علاجها وإدارتها”.

الألم يمكن يستقر في أي مكان من الجسم مثل، الكتف والركبة والظهر
الألم يمكن يستقر في أي مكان من الجسم مثل، الكتف والركبة والظهر

متى نتحدث عن الآلام المزمنة؟

وفق ترجمة “وطن“، فإن الألم الحاد عادة ما يظهر نتيجة لتلف أنسجة الجسم. كما يمكن أن يأتي من صدمة جسدية مثل إصابة رياضية أو كسر أو تدخل طبي أو حتى حادث منزلي مثل ارتطام إصبع قدمك أو جرح. ثم غالبًا ما يختفي هذا الألم في غضون أيام قليلة أو بضعة أسابيع كحد أقصى.

بالإضافة إلى ذلك، الألم المزمن يتواصل لمدة شهرين على الأقل، بعد فترة طويلة من شفاء الإصابة أو المرض. علاوة على ذلك، تختلف أعراضه وشدته من شخص لآخر. إنه مشابه للألم الخفيف والحروق وطعنات الجروح، والشعور بالصدمات الكهربائية، والوخز أو التنميل.

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وتشرح جامعة هارفارد على موقعها على الإنترنت: “يمكن أن يكون الألم المزمن مرتبطًا بتلف الأنسجة المستمر أو الالتهاب، كما هو الحال في التهاب المفاصل. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، تأتي إشارات الألم طويلة الأمد من الدماغ، حتى عندما يهدأ الألم. وفي هذه الحالة، لقد أعيد توصيل الدماغ نفسه ليشعر بالألم حتى في غياب مشاركة الأنسجة الجسدية النشطة “.

يمكن أن يكون الألم مزمنا إذا تم تجاهله
يمكن أن يكون الألم مزمنا إذا تم تجاهله

كيف توقف الألم قبل أن يصبح مزمنًا؟

في الحقيقة، دون الاهتمام والرعاية المناسبين، يمكن أن يصبح الألم الحاد مزمنًا. وفيماي يلي يشاركك الدكتور إدغار روس 3 نصائح لمنعه من الاستمرار:

  • اطلب المساعدة: يمكن أن تتحول الإصابات إلى مشكلة مستمرة لأن المريض لم يتعامل مع المشكلة بسرعة. يشرح أخصائي الرعاية الصحية: “يعتقد الناس أنهم يستطيعون التعايش معها أو يغيرون أسلوب حياتهم لاستيعاب الألم، لذلك لا يحصلون على العلاج المناسب”.
  • التغلب على الخوف من العلاج: “يحتاج الأشخاص أحيانًا إلى حركة منتظمة أو ممارسة الرياضة أو العلاج الطبيعي كجزء من علاج آلامهم الحادة، ولكن نظرًا لأنه قد يؤذيهم أو يكون غير مريح للقيام به، فإنهم يتجنبونه. ما قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم”.
كلما استمر الألم الحاد دون علاج مناسب، زاد احتمال أن يصبح مزمنًا
كلما استمر الألم الحاد دون علاج مناسب، زاد احتمال أن يصبح مزمنًا
  • لا تتجاهل الألم: أفضل طريقة لمنع الألم الحاد من أن يصبح مزمنًا هي مواجهته مباشرة. “لا تتجاهل ذلك. اطلب المشورة الطبية واتبع إدارة الألم المناسبة، سواء كان العلاج بالحرارة والجليد أو العلاج الطبيعي أو الأدوية أو الراحة أو مزيجًا.” ويضيف الدكتور روس: “كلما استمر الألم الحاد دون علاج مناسب، زاد احتمال أن يصبح مزمنًا”.

هكذا يمكن تجنّب آلام الظهر وضعف النظر

المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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