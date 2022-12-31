كريستيانو رونالدو يعتنق الإسلام.. هل تُحقق صفقة النصر أمنية جمهوره العربي؟

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وطن– تضج مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والعالم منذ أمس، الجمعة، بالحديث عن أهم صفقة كروية في العالم حاليا، وهي صفقة انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي وإتمام العقد الذي تتناقل أنباء عنه منذ فترة.

رونالدو والنصر السعودي

ويشار إلى أنه بشكل رسمي تم الإعلان، الجمعة، عن إتمام نادي النصر السعودي لصفقة ضم كريستيانو رونالدو لصفوفه، حيث وقع عقدًا مع النادي السعودي لمدة 7 سنوات، سيلعب خلالهم في صفوف النصر لمدة موسمين ونصف، وبقية العقد سيعمل كسفير لملف استضافة السعودية كأس العالم لكرة القدم 2030.

وبينما تم نشر ملايين المنشورات من قبل النشطاء حول هذه الصفقة على مواقع التواصل، كان بارزا ضمن هذه المنشورات أمنيات الكثير من النشطاء العرب باعتناق رونالدو للإسلام، خاصة وأنه سيقضي 7 سنوات في أرض الله الحرام ومهبط الإسلام.

كما كلل #كريستيانو_رونالدو مسيرته الكروية بصفقة هي الأكبر مع @AlNassrFC

، بإذن الله يكتب له أن يختم حياته أيضا بالإسلام والحج والعمرة، ويفوز دنيا وآخرة.#النصر_الخليج pic.twitter.com/U9YdHF5CkJ — زياد الجابري zeyad aljaberi (@zssiad) December 31, 2022

ولم يخفي العديد من المغردين بحسب تغريدات رصدتها (وطن) على موقع التدوين المصغر تويتر، أملهم في اعتناق رونالدو للإسلام مشيرين إلى أن تواجده بين المسلمين في السعودية قد يكون دافع له إلى ذلك.

وفي هذا السياق دون الصحفي اليمني زياد الجابري:”كما كلل كريستيانو رونالدو مسيرته الكروية بصفقة هي الأكبر مع النصر السعودي، بإذن الله يكتب له أن يختم حياته أيضا بالإسلام والحج والعمرة، ويفوز دنيا وآخرة.”

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فيما غرد ناشط آخر معبرا عن أمنيته باعتناق رونالدو للإسلام:”تخيل رونالدو يعملها ويدخل الإسلام.”

تخيل رونالدو يعملها ويدخل الاسلام

حتكون اكبر ريمونتادا على اليهودي المتخاذل ميسي ورح يصير الدون افضل لاعب في التاريخ pic.twitter.com/2CfnE3vIsq — ابو مدريد (@7zlttan) December 30, 2022

وأضاف:”حتكون اكبر ريمونتادا على اليهودي المتخاذل ميسي ورح يصير الدون أفضل لاعب في التاريخ.”

وسبق أن تداولت صفحات بمواقع التواصل تصريحات منسوبة لرونالدو عن الإسلام والمسلمين.

وبحسب هذه التصريحات المشار إليها قال كريستيانو رونالدو:”أنا أحب المسلمين لأنني أشعر بأن حياتهم مثالية في كل شيء ومنظمة وليست عشوائية.”

#كريستيانو_رونالدو كريستيانو رونالدو وما قاله عن الاسلام والمسلمين – Cristiano Ronaldo❤️ pic.twitter.com/tvhH5VYIlZ — طحنون (@tohnoon25) December 21, 2022

وتابع:”وأنا أعرف الكثير عن الدين الإسلامي وكل ما يقال في وسائل الإعلام مجدر تضليل.”

فيما اعتبر الدكتور حمود النوفلي من سلطنة عمان أن تعاقد نادي “النصر” السعودي مع اللاعب العالمي رونالدو الذي يتابعه الملايين حول العالم وغالبيتهم من غير المسلمين، هي خطوة ذكية في الترويج للمملكة لشهور.

وأكمل:”وكذلك لعل هي فرصة للتعريف عن المسلمين من خلال ما سينشره بحساباته، ويمكن يدخل الإسلام الذي أشيع أكثر من مرة عنه، وهو داعم لقضية فلسطين.”

تعاقد النصر السعودي مع اللاعب العالمي رونالدو الذي يتابعه الملايين حول العالم وغالبيتهم من غير المسلمين، هي خطوة ذكية في الترويج للمملكة لشهور، وكذلك لعل هي فرصة للتعريف عن المسلمين من خلال ما سينشره بحساباته، ويمكن يدخل الإسلام الذي أشيع أكثر من مرة عنه،وهو داعم لقضية فلسطين. pic.twitter.com/TyhfT83V0m — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) December 31, 2022

وتحدث آخرون عن أن رونالدو مهتم بالإسلام معجب جدا بالمسلمين وأخلاقهم، خاصة بعد ما رأه من معاملة المسلمين وكرم أخلاقهم في بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر، حسب وصفهم.

وقال ناشط باسم “حمزة”:”من يعلم لعلي وعسي مجيء رونالدو إلى السعودية الأرض الطيبة سيدخل إلى الإسلام من يدري”.

سؤال و رجاء بريء و الله: هل سيكون انتقال كريستيانو للسعودية فرصة للاحتكاك بالدين الإسلامي و لم لا يتوب الله عليه و يدخل الإسلام 🤲#كريستيانو_رونالدو — Bilal Mesmoudi (@BillouMes) December 31, 2022

فيما دون محمود:”هتبقي حلوة والله مش هزار لو رونالدو دخل الاسلام وعمل عمرة”.

“أبعدوا الإسلام عن هذا السفه”.. وجهة نظر أخرى

فيما رأى آخرون أن ترويج البعض لحديث كهذا واعتباره إنجازا للسعودية هو أمر مرفوض، مشددين على أن محمد بن سلمان، يستغل المشاهير فقط لأجل غسل سمعته وسجله الحقوقي السيء.

قطر انفقت220مليار دولار على كأس العالم

والسعودية تتعاقد مع #كريستيانو_رونالدو

ب200مليون يورو سنوياً

والتضليل أن هذا إنجاز سيدخل الملايين ورونالدو الإسلام

إبعدوا الإسلام عن هذا السفه

الأمة تحتاج المليارات لتصنيع سلاحها واستصلاح صحاريها

بدل من هدرها في كرةقدم

وقواعد عسكرية أجنبية pic.twitter.com/ccCfI9dffM — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) December 30, 2022

وفي هذا السياق دون الإعلامي والحقوقي المصري المعروف هيثم أبو خليل:”قطر أنفقت 220 مليار دولار على كأس العالم والسعودية تتعاقد مع كريستيانو رونالدو ب200مليون يورو سنوياً، والتضليل أن هذا إنجاز سيدخل الملايين ورونالدو الإسلام.”

واستطرد:”أبعدوا الإسلام عن هذا السفه.. الأمة تحتاج المليارات لتصنيع سلاحها واستصلاح صحاريها بدل من هدرها في كرة قدم وقواعد عسكرية أجنبية”.

وعلى نفس الخط كتب مغرد آخر:”رونالدو صهيوني مدى الحياة كرهاً للمسلمين، ونصراوي لموسمين مقابل ٥٠٠ مليون يورو سلباً لثروات أرض عربية.”

وتابع:”بالطبع هذا إسراف حرّمه الإسلام ولكن نحن لا نجد دولة عربية مسلمة يرأسها مسلمون حتى يفهمون هذا الكلام.. ولي عهد الجزيرة العربية المستعمرة قال إنه ابن يهودية ربّته وليس من أنجبته.”

موعد وصول كريستيانو رونالدو للسعودية وأول مباراة له

وأمس حسم النجم العالمي رونالدو الجدل الدائر منذ فترة عن أنباء توقيعه لنادي النصر السعودي، وأكد هذه الأنباء وأعلن أن أتتم الصفقة ومضى بالفعل للنادي السعودي في عقد مدته 7 سنوات.

View this post on Instagram A post shared by نادي النصر السعودي (@alnassr_fc)

ومن جانبه أكد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي هو الآخر هذه الصفقة.

وكتب عبر حسابه الرسمي بتويتر:”سعيد جدا بانضمام أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم إلى نادي النصر والدوري السعودي.”

وتابع موضحا كواليس الصفقة الكبيرة التي شغلت جماهير الكرة حول العالم:”تعاقدنا مع رونالدو لا يستهدف كسب مباراة أو بطولة، بل أبعد من ذلك: نقل تجارب عظيمة، إحترافيه عالية، إلهام لجيل شغوف بالرياضة.”

سعيد جدا بانضمام أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم إلى نادي النصر والدوري السعودي. تعاقدنا مع رونالدو لا يستهدف كسب مباراة أو بطولة، بل أبعد من ذلك: نقل تجارب عظيمة، إحترافيه عالية، إلهام لجيل شغوف بالرياضة. أدعوكم للإستمتاع بفصل من فصول التطور الهائل في مملكة العز. pic.twitter.com/LoR8zYXS7q — مسلّي آل معمر (@musalli9) December 30, 2022

وأضاف رئيس نادي النصر:”أدعوكم للاستمتاع بفصل من فصول التطور الهائل في مملكة العز.”

جدير بالذكر أنه بعد نجاح إدارة النصر السعودي، في إتمام صفقة التعاقد التاريخية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى صيف عام 2025، ارتفعت بشكل كبير قيمة تشكيلة النادي السعودي.

وتعاقد “النصر” مع رونالدو، بصفقة بلغت 200 مليون يورو، لمدة موسمين ونصف (أي حتى عام 2005).

وأكدت تقارير صحفية رياضية أنّ كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 عاماً، سيصل العاصمة السعودية الرياض، الأحد.

ومن المتوقع أن يخوض الدون رونالدو، أولى مبارياته مع فريقه الجديد النصر السعودي، أمام نظيره الطائي، الخميس 5 يناير/ كانون الثاني المقبل.