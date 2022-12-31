فتاة تضطر لهذا الأمر لتنجو من الموت حرقا.. فيديو صادم

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وطن– تمكنت فتاة تركية من النجاة من حريق طال شقتها بالقفز من نافذتها في الطابق الثاني، فيما توفي 7 آخرون وأصيب 5 في انفجار وقع، الجمعة، بمدينة أيدن التركية. ورجّح المسؤولون أن يكون سبب الانفجار تسرّب غاز الطهي من أحد المطاعم في المبنى.

نزلت على مظلة أحد المحلات وزحفت عليها

وفي مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بدت الشابة وهي تنزل من نافذتها فوق مظلة لأحد المحال التجارية أسفل شقتها، وتزحف على ركبتيها فوق المظلة.

فيما بدأ الدخان الأسود المتصاعد خلفها، وبعد أن تصل إلى حافة المظلة تلقي بنفسها على الأرض.

سبب الانفجار تبديل إسطوانة غاز

وأدى انفجار وقع، الجمعة، في منطقة “نازيلي” بمدينة “أيدن” غرب تركيا إلى مصرع 7 أشخاص واصابة 4 أحدهم بجروح خطيرة.

وبحسب والي مدينة أيدن “حسن أقصوي” فإن المعطيات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار هو تبديل أسطوانة غاز في مطعم يقع في حي “ألطن باش”، مشيرا إلى أن الفرق المعنية تواصل تحرياتها حول الحادث.

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وقالت صحيفة “ميليت” التركية إنه تم اعتقال 10 أشخاص على صلة بالانفجار الذي حدث أثناء تغيير أنبوب المطبخ لمطعم تابع لشركة “دونر” في حي “نازيلي” في أيدن.

وجاء في بيان أدلى به مكتب المدعي العام في “نازيلي“، أن الحادث وقع نتيجة للانفجار الذي حدث أثناء تغيير الأنبوب في مكان العمل في منطقة ألتين طاش.

وتوفي جراء الحادث 7 أشخاص وأصيب 5 وهم بحالة خطرة وكلف بالتحقيق في ملابسات الحادث ثلاثة مدعين عامين. ولا يزال التحقيق مستمراً بخصوص ظروف وملابسات هذه الحادثة التي أثارت جدلا في تركيا.