السبت, ديسمبر 31, 2022
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فتاة تضطر لهذا الأمر لتنجو من الموت حرقا.. فيديو صادم

أظهر المقطع الفتاة تقفز من نافذة بالطابق الثاني هربًا من حريق مروع اشتعل في مبنى جراء انفجار إسطوانة غاز

كتب خالد الأحمد
فتاة تنجو من الموت watanserb.com
انفجار في مدينة أيدن التركية
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وطن– تمكنت فتاة تركية من النجاة من حريق طال شقتها بالقفز من نافذتها في الطابق الثاني، فيما توفي 7 آخرون وأصيب 5 في انفجار وقع، الجمعة، بمدينة أيدن التركية. ورجّح المسؤولون أن يكون سبب الانفجار تسرّب غاز الطهي من أحد المطاعم في المبنى.

نزلت على مظلة أحد المحلات وزحفت عليها

وفي مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بدت الشابة وهي تنزل من نافذتها فوق مظلة لأحد المحال التجارية أسفل شقتها، وتزحف على ركبتيها فوق المظلة.

فيما بدأ الدخان الأسود المتصاعد خلفها، وبعد أن تصل إلى حافة المظلة تلقي بنفسها على الأرض.

سبب الانفجار تبديل إسطوانة غاز

وأدى انفجار وقع، الجمعة، في منطقة “نازيلي” بمدينة “أيدن” غرب تركيا إلى مصرع 7 أشخاص واصابة 4 أحدهم بجروح خطيرة.

انفجار في منطقة نازيلي بمدينة أيدن التركية

وبحسب والي مدينة أيدن “حسن أقصوي” فإن المعطيات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار هو تبديل أسطوانة غاز في مطعم يقع في حي “ألطن باش”، مشيرا إلى أن الفرق المعنية تواصل تحرياتها حول الحادث.

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وقالت صحيفة “ميليت” التركية إنه تم اعتقال 10 أشخاص على صلة بالانفجار الذي حدث أثناء تغيير أنبوب المطبخ لمطعم تابع لشركة “دونر” في حي “نازيلي” في أيدن.

وجاء في بيان أدلى به مكتب المدعي العام في “نازيلي“، أن الحادث وقع نتيجة للانفجار الذي حدث أثناء تغيير الأنبوب في مكان العمل في منطقة ألتين طاش.

وتوفي جراء الحادث 7 أشخاص وأصيب 5 وهم بحالة خطرة وكلف بالتحقيق في ملابسات الحادث ثلاثة مدعين عامين. ولا يزال التحقيق مستمراً بخصوص ظروف وملابسات هذه الحادثة التي أثارت جدلا في تركيا.

لقاء مع والي مدينة أيدن حول وقوع الانفجار في منطقة نازيلي

 

المصدرتويتر ، ميليت ، نازيلي ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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