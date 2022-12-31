توقعات ميشال حايك 2023 .. صادمة للسعودية والأردن وتحديد أسماء شخصيات (فيديو)

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وطن – كشف ميشال حايك المتنبيء اللبناني الشهير، عن توقعاته للعام الجديد 2023، وذلك في حلقةٍ خاصة بثتها قناة mtv اللبنانية.

وبدأ ميشال حايك تنبؤاته للبنان، وتوقع “عملية قيصرية” تولد رئيس لبناني جديد، وحكومة جديدة في البلاد. اما فيما يتعلق بأزمة الودائع في البنوك، فقال إنّها ستبقى “مودوعة” واللعب سيكون حولها وليس عليها.

كما قال إنّ الدولار سيشهد استقراراً في المرحلة القادمة. وأضاف أن القطاع المصرفي سينتكس لفترة ثم يعود لعافيته.

وتوقع “ضربة سحرية” ستعمل على تعافي الاقتصاد اللبناني. مشيراً إلى أنّ جهات أجنبية (غربية وعربية) ستدعم أغلب القطاعات الحيوية في لبنان .

توقعات ميشال حايك لـ سوريا 2023

مخيم الهول؛ شرارات وإشارات، وفي الصورة نساء داعش واولادهن.

تظهر الرياضة السورية من قلب العتمة.

ثنائية مصر وسوريا بالخط العريض، وبخطّ أعرض ثنائية بشار الأسد وأردوغان.

بلا سابق انذار، سيواجه الجيش السوري امتحاناً عسيراً سيغير بالمعادلات.

تتعرض أسماء الأسد لسلسلة مخاطر.

سيبقى علي مملوك رجل المفاجآت والفجأة في سوريا.

بشرى، شقيقة الرئيس بشار الأسد من الباب الخلفي الى الواجهة.

عواصف غير طبيعية تضرب طرطوس.

تعديلات مهمة في قانون قيصر تعدل مسار العقوبات على سوريا.

الليرة السورية ستقاوم .. والتلاعب بها سيطير رؤوساص ويعرض أسماء للخطر.

عود النازحين والمهاجرين في مواكب.

خرق غير مسبوق يكسر هدنة الجولان .

زعزعة صمود الوجود الامريكي في سوريا.

ردة فعل سورية موجعة على عدوان اسرائيلي.

تعديل مهام في الفرقة الرابعة بالجيش السوري وريئسها ماهر الأسد.

توقعات ميشال حايك لـ السعودية 2023

انحراف الانظار عن موسم الرياض نتيجة حدث مفاجئ.

اجندة القيادة السعودية “دسمة” ومليئة بالتطورات السياسية والأمنية وتستدعي “تأهب وتحرك وضرب بيد من حديد”.

سؤالان كبيران في السعودية: من سيكون ولي العهد الجديد؟ ولماذا سيكون ولي عهد جديد؟؟.

تركي آل الشيخ يقود معركة في وجه “الحساد” .

“التعصب” ينتقم من “الإنفتاح“.

سفيرة السعودية في أمريكا لن تبقى فقط في هذا المنصب.

حجر الكعبة سيعبر عن شيء جديد بحدث متصل به.

محمد بن سلمان يجري مواجهة ومصالحة في آنٍ واحد.

الحزن يكثر زياراته للعائلة المالكة في السعودية.

انتفاضة استباقية من محمد بن سلمان لقطع الطريق على كل جديد بملف جمال خاشقجي.

الملك سلمان في أوج مرحلة تتداخل فيها الحقائق والشائعات.

مبنى سعودي يخطف الأنظار.

غليان بسيط داخل أسرة الملك.

عنوان الضجة في السعودية يترواح بين التصفية والاعدام .

تسرب واحدة من محاولات الاطاحة بالعرش السعودي إلى العلن.

غيمة قلق على الفنان محمد عبده تتحول الى هستيريا جماهيرية.

تشكل غيوم مفاجئة في سماء السعودي تلفت كل الانظار.

مشايخ السعودية ورجاء الدين في أزمات متلاحقة، والداعية سلمان العودة “ينتظر على نار”.

توقعـات ميشال حايك لـ الإمارات 2023

لن يبقى اسم وصورة الشيخة فاطمة في الظل .

الميدان الأمني الإماراتي في تحدي .

الامارات تودع شخصية “عظيمة”.

حالة طواريء تؤدي لاقفال شارع رئيسي وشل الحركة لبعض الوقت.

خطوة اماراتية – تركية تشغل بال العرب.

محاولة انتقامية من الامارات.

اشارات ايجابية متعلقة بالجزر الاماراتية المحتلة من ايران .

أهم وعود محمد بن راشد لمستقبل دبي سيتحقق.

طقس الامارات سيشهد تغيرات مذهلة.

توقعات ميشال حايك لـ الكويت 2023

صراعات وضغوط على التيار الديني المتشدد للتساهل ببعض البنود بما فيها السماح بالاختلاط والانفتاح.

حركة نشطة بملف الجزر الكويتية.

مجلس الامة لا يستكين .

بين سعاد العبدالله وحياة الفهد اسم احداهما يخطف الانظار.

مفاجآت سارة بمراسيم رياضية مهمة .

الصدمة تختار أحد افراد آل الصباح.

عودة خجولة لبعض المبعدين عن الساحة الكويتية.

ظهور استعدادات احمد الفهد تمهيداً لسلوك مسار جديد يطرح أكثر من علامة استفهام.

الشيخ مشعل جابر الأحمد سيشعل الكويت.

سكون الكويت لن يكون طويل الأمد وسيحدث فجاة ما يعكر هدوئها.

غليان داخل قاعدة أمريكية.

تأهب الامن الكويتي عدة مرات .

أمير الكويت يصر على اصدار قرارات ومراسيم تشبهه.

توقـعات ميشـال حايك لـ فلسطين 2023

دم شيرين أبو عاقلة يسجل انتصارين.

نسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين.

مهمة عرين الأسود غير وهمية وتشق طريقها.

السلام سيغزو غزة.

جنون عسكري في جنين.

القدس الشرقية ارض الشرارات.

كل الثورة ستكون ستتغنى بأغاني محمد عساف.

توقعات ميشال حايك لـ الأردن 2023