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توقعات ميشال حايك 2023 .. صادمة للسعودية والأردن وتحديد أسماء شخصيات (فيديو)

بدأ ميشال حايك تنبؤاته للبنان، وتوقع "ضربة سحرية" ستعمل على تعافي الاقتصاد اللبناني. مشيراً إلى أنّ جهات أجنبية (غربية وعربية) ستدعم أغلب القطاعات الحيوية في لبنان .

كتب أنس السالم
توقعات ميشال حايك 2023 watanserb.com
توقعات ميشال حايك للعام 2023 نشرها في لقاء خاص عبر شاشة mtv
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وطن – كشف ميشال حايك المتنبيء اللبناني الشهير، عن توقعاته للعام الجديد 2023، وذلك في حلقةٍ خاصة بثتها قناة mtv اللبنانية.

وبدأ ميشال حايك تنبؤاته للبنان، وتوقع “عملية قيصرية” تولد رئيس لبناني جديد، وحكومة جديدة في البلاد. اما فيما يتعلق بأزمة الودائع في البنوك، فقال إنّها ستبقى “مودوعة” واللعب سيكون حولها وليس عليها.

كما قال إنّ الدولار سيشهد استقراراً في المرحلة القادمة. وأضاف أن القطاع المصرفي سينتكس لفترة ثم يعود لعافيته.

وتوقع “ضربة سحرية” ستعمل على تعافي الاقتصاد اللبناني. مشيراً إلى أنّ جهات أجنبية (غربية وعربية) ستدعم أغلب القطاعات الحيوية في لبنان .

توقعات ميشال حايك لـ سوريا 2023

  • مخيم الهول؛ شرارات وإشارات، وفي الصورة نساء داعش واولادهن.
  • تظهر الرياضة السورية من قلب العتمة.
  • ثنائية مصر وسوريا بالخط العريض، وبخطّ أعرض ثنائية بشار الأسد وأردوغان.
  • بلا سابق انذار، سيواجه الجيش السوري امتحاناً عسيراً سيغير بالمعادلات.
  • تتعرض أسماء الأسد لسلسلة مخاطر.
  • سيبقى علي مملوك رجل المفاجآت والفجأة في سوريا.
  • بشرى، شقيقة الرئيس بشار الأسد من الباب الخلفي الى الواجهة.
  • عواصف غير طبيعية تضرب طرطوس.
  • تعديلات مهمة في قانون قيصر تعدل مسار العقوبات على سوريا.
  • الليرة السورية ستقاوم .. والتلاعب بها سيطير رؤوساص ويعرض أسماء للخطر.
  • عود النازحين والمهاجرين في مواكب.
  • خرق غير مسبوق يكسر هدنة الجولان .
  • زعزعة صمود الوجود الامريكي في سوريا.
  • ردة فعل سورية موجعة على عدوان اسرائيلي.
  • تعديل مهام في الفرقة الرابعة بالجيش السوري وريئسها ماهر الأسد.

توقعات ميشال حايك لـ السعودية 2023

  • انحراف الانظار عن موسم الرياض نتيجة حدث مفاجئ.
  • اجندة القيادة السعودية “دسمة” ومليئة بالتطورات السياسية والأمنية وتستدعي “تأهب وتحرك وضرب بيد من حديد”.
  • سؤالان كبيران في السعودية: من سيكون ولي العهد الجديد؟ ولماذا سيكون ولي عهد جديد؟؟.
  • تركي آل الشيخ يقود معركة في وجه “الحساد” .
  • “التعصب” ينتقم من “الإنفتاح“.
  • سفيرة السعودية في أمريكا لن تبقى فقط في هذا المنصب.
  • حجر الكعبة سيعبر عن شيء جديد بحدث متصل به.
  • محمد بن سلمان يجري مواجهة ومصالحة في آنٍ واحد.
  • الحزن يكثر زياراته للعائلة المالكة في السعودية.
  • انتفاضة استباقية من محمد بن سلمان لقطع الطريق على كل جديد بملف جمال خاشقجي.
  • الملك سلمان في أوج مرحلة تتداخل فيها الحقائق والشائعات.
  • مبنى سعودي يخطف الأنظار.
  • غليان بسيط داخل أسرة الملك.
  • عنوان الضجة في السعودية يترواح بين التصفية والاعدام .
  • تسرب واحدة من محاولات الاطاحة بالعرش السعودي إلى العلن.
  • غيمة قلق على الفنان محمد عبده تتحول الى هستيريا جماهيرية.
  • تشكل غيوم مفاجئة في سماء السعودي تلفت كل الانظار.
  • مشايخ السعودية ورجاء الدين في أزمات متلاحقة، والداعية سلمان العودة “ينتظر على نار”.

توقعـات ميشال حايك لـ الإمارات 2023

  • لن يبقى اسم وصورة الشيخة فاطمة في الظل .
  • الميدان الأمني الإماراتي في تحدي .
  • الامارات تودع شخصية “عظيمة”.
  • حالة طواريء تؤدي لاقفال شارع رئيسي وشل الحركة لبعض الوقت.
  • خطوة اماراتية – تركية تشغل بال العرب.
  • محاولة انتقامية من الامارات.
  • اشارات ايجابية متعلقة بالجزر الاماراتية المحتلة من ايران .
  • أهم وعود محمد بن راشد لمستقبل دبي سيتحقق.
  • طقس الامارات سيشهد تغيرات مذهلة.

توقعات ميشال حايك لـ الكويت 2023

  • صراعات وضغوط على التيار الديني المتشدد للتساهل ببعض البنود بما فيها السماح بالاختلاط والانفتاح.
  • حركة نشطة بملف الجزر الكويتية.
  • مجلس الامة لا يستكين .
  • بين سعاد العبدالله وحياة الفهد اسم احداهما يخطف الانظار.
  • مفاجآت سارة بمراسيم رياضية مهمة .
  • الصدمة تختار أحد افراد آل الصباح.
  • عودة خجولة لبعض المبعدين عن الساحة الكويتية.
  • ظهور استعدادات احمد الفهد تمهيداً لسلوك مسار جديد يطرح أكثر من علامة استفهام.
  • الشيخ مشعل جابر الأحمد سيشعل الكويت.
  • سكون الكويت لن يكون طويل الأمد وسيحدث فجاة ما يعكر هدوئها.
  • غليان داخل قاعدة أمريكية.
  • تأهب الامن الكويتي عدة مرات .
  • أمير الكويت يصر على اصدار قرارات ومراسيم تشبهه.

توقـعات ميشـال حايك لـ فلسطين 2023

  • دم شيرين أبو عاقلة يسجل انتصارين.
  • نسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين.
  •  مهمة عرين الأسود غير وهمية وتشق طريقها.
  • السلام سيغزو غزة.
  • جنون عسكري في جنين.
  • القدس الشرقية ارض الشرارات.
  • كل الثورة ستكون ستتغنى بأغاني محمد عساف.

توقعات ميشال حايك لـ الأردن 2023

  • الاضواء ستتسلط مجدداً على الفنان المعتزل أدهم نابلسي.
  • حدثان داخل العائلة الهاشمية.
  • قضية الأمير حمزة رغم كل الاجراءات لم تنتهِ.
  • ولي العهد الأردني بخطوة خطيرة تتخطى ولاية العهد.
  • مخطط لضرب الخاصرة العسكرية البحرية للأردن.
  • القطاع السياحي الاردني ينفض الغبار عن نفسه ويعود .
  • مسلسل الاضرابات الأمنية يعود وبمستوى أعلى .

 

المصدرmtv - يوتيوب - رصد وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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