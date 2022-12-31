انفصال رجوة والأمير الحسين.. معارض يفجر جدلا رغم بيان الديوان الأردني

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وطن– أعلن الديوان الملكي الأردني، السبت، موعد قران ولي العهد الأمير الحسين على خطيبته السعودية رجوة آل سيف، مشيرا إلى أنه سيكون بعد 6 أشهر من الآن.

موعد عقد قران رجوة آل سيف والأمير الحسين

وقال الديوان الملكي الهاشمي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن)، إنه يسره أن يعلن “أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.”

وأوضح البيان توقيت عقد قران رجوة والحسين تحديدا “في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي.”

يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي #الأردن pic.twitter.com/HKS4RV8cAO — RHC (@RHCJO) December 31, 2022

وقوبل إعلان الديوان بتفاعل واسع من قبل الأردنيين، الذين تمنوا للثنائي الملكي حياة سعيدة وهانئة.

ورغم هذا الإعلان من قبل الديوان الهاشمي والذي حدد موعد عقد قران ولي العهد الأردني، خرج معارض أردني شهير يزعم أن رجوة آل سيف انفصلت عن خطيبها الأمير الحسين.

معارض أردني يزعم انفصال رجوة عن ولي العهد

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وزعم محمد بطيبط المعارض الأردني المقيم بألمانيا، وقوع الانفصال مكذبا إعلان الديوان الملكي الأردني.

📌رجوة خلعته بصرماية قديمة من فترة طويلة ورانيا وراء كذبة عقد القران بعد 6 شهور

👈ودولة خليجية تدعم الهاشميين طلبت من عائلة رجوة عدم اعلان الانفصال pic.twitter.com/uDCSWreI1f — محمد بطيبط Mohd Btaibet (@btaibet) December 31, 2022

وقال في تغريدة له رصدتها (وطن):”رجوة خلعته بصرماية قديمة من فترة طويلة.. ورانيا وراء كذبة عقد القران بعد 6 شهور” حسب زعمه.

وتابع “بطيبط” في مزاعمه أن “دولة خليجية تدعم الهاشميين طلبت من عائلة رجوة عدم إعلان الانفصال.”

وكذب العديد من المغردين المعارض الأردني وعلقوا على منشوره بالسخرية، فيما أحرجه آخرون بسؤاله عن مصدر معلوماته الغبر منطقية بالمرة.

الأمير الحسين وخطيبته رجوة آل سيف في جولة خاصة

وسبق أن نشر ولي العهد الأردني عبر حسابه الرسمي بانستغرام في أكتوبر الماضي، صوراً له وخطيبته رجوة والأمير الحسن، داخل جناح مقتنيات الملك المؤسس عبد الله الأول، ومكتب الملك الحسين، في العهدة الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.

View this post on Instagram A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

وعلّق الأمير الحسين بن عبدالله على الصور بقوله: “لا يوجد أقدر من عمي الحسن عندما يكون الحديث عن تاريخ أردننا الغالي وإرثنا الهاشمي”.

موضحاً أن هذه الصور ضمن جولة خاصة مع خطيبته رجوة، في جناح مقتنيات الملك المؤسس ومكتب الملك الباني في الديوان الملكي الهاشمي اليوم.

خطوبة الأمير الحسين ورجوة آل سيف

جدير بالذكر، أن منتصف أغسطس الماضي، شهد خطوبة ولي العهد الأردني، على الآنسة السعودية رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.

ووقتها، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أنه جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الملك عبد الله والملكة رانيا، والأمير الحسن بن طلال، وبعض الأمراء الأردنيين الآخرين وعدد من أفراد أسرة آل سيف بالسعودية.

ورجوة مواليد عام 1994، وهي ابنة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ووالدتها السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت خطيبة ولي العهد الأردني، دراستها الثانوية في السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة “سيراكيوز” في نيويورك بأمريكا.