مشاهير كرة القدم العالمية يُودعون أسطورة البرازيل الراحل بيليه بكلماتٍ حزينة

وطن- ودع مشاهير كرة القدم العالمية، أسطورة البرازيل الراحل بيليه، الذي وفاته المنية، الخميس، على عمر يناهز 82 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.

وغرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، “تعازي الحارة لكل البرازيل، وخاصة عائلة إدسون أرانتس دو ناسيمنتو، مجرد وداع للملك بيليه لن يكون كافياً أبداً للتعبير عن الألم، الذي يعانقه كرة القدم العالمية حالياً”.

وتابع رونالدو، ” بيليه مصدر إلهام للملايين، مرجع بالأمس واليوم وإلى الأبد، الحب الذي أظهرته لي دائماً، كان متبادلاً في كل لحظة نتشاركها حتى من بعيد. لن ينسى إلى الأبد في كل واحد منا عشاق كرة القدم، أرقد في سلام الملك بيليه”.

كما وغرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر حسابه الشخصي، بعدد من الكلمات مع صور تجمعه مع الأسطورة الراحل بيليه، “أرقد في سلام يا ملك”.

وقال مواطنه البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الحالي، ” لقد غير بيليه كل شيء حول كرة القدم إلى فن وترفيه، كما وأعطى صوتاً للفقراء، ولأصحاب البشرة السوداء، لقد أعطى البرازيل الرؤية”.

وأضاف البرازيلي نيمار، ” كرة القدم والبرازيل رفعتا مكانتهما بفضل الملك! لقد رحل ولكن سحره باقٍ. بيليه إلى الأبد!!”.

كما واكتفى نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، بتغيير صورة حسابه على موقع (الانستغرام) إلى اسم مواطنه الراحل بيليه.

وقال النجم البرازيلي المعتزل رونالدو الظاهرة، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي، بعد وفاة أسطورة السامبا بيليه، ” تركنا اليوم ملك كرة القدم الأفضل في كل الأوقات، ترك لنا الإرث في كرة القدم تناقلته الأجيال”.

واستكمل رونالدو الظاهرة تغريدته، “وبهذه الطريقة ستظل ذاكرة خالدة بيننا اليوم ودائماً سنظل نحتفل بك وبما قدمته، ياله من امتياز أن أتي خلفك يا صديقي.. شكراً بيليه”.

ولم يقتصر الأمر على وداع هؤلاء المشاهير، بل إن جل نجوم الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة. قد ودعوا أسطورة البرازيل الراحل بيليه بكلمات حزينة ومؤثرة عبر حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022