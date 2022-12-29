الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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رياضة

مشاهير كرة القدم العالمية يُودعون أسطورة البرازيل الراحل بيليه بكلماتٍ حزينة

بكلماتٍ مؤثرة وحزينة .. نجوم كرة القدم العالمية ينعون أسطورة البرازيل بيليه

كتب فارس أبو شيحة
مشاهير كرة القدم يودعون أسطورة البرازيل بيليه watanserb.com
مشاهير كرة القدم يودعون أسطورة البرازيل بيليه
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وطن- ودع مشاهير كرة القدم العالمية، أسطورة البرازيل الراحل بيليه، الذي وفاته المنية، الخميس، على عمر يناهز 82 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.

وغرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، “تعازي الحارة لكل البرازيل، وخاصة عائلة إدسون أرانتس دو ناسيمنتو، مجرد وداع للملك بيليه لن يكون كافياً أبداً للتعبير عن الألم، الذي يعانقه كرة القدم العالمية حالياً”.

وتابع رونالدو، ” بيليه مصدر إلهام للملايين، مرجع بالأمس واليوم وإلى الأبد، الحب الذي أظهرته لي دائماً، كان متبادلاً في كل لحظة نتشاركها حتى من بعيد. لن ينسى إلى الأبد في كل واحد منا عشاق كرة القدم، أرقد في سلام الملك بيليه”.

مشاهير كرة القدم العالمية تودع أسطورة البرازيل بيليه

كما وغرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر حسابه الشخصي، بعدد من الكلمات مع صور تجمعه مع الأسطورة الراحل بيليه، “أرقد في سلام يا ملك”.

كريستيانو رونالد مع أسطورة البرازيل بيليه
كريستيانو رونالد مع أسطورة البرازيل بيليه

وقال مواطنه البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الحالي، ” لقد غير بيليه كل شيء حول كرة القدم إلى فن وترفيه، كما وأعطى صوتاً للفقراء، ولأصحاب البشرة السوداء، لقد أعطى البرازيل الرؤية”.

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وأضاف البرازيلي نيمار، ” كرة القدم والبرازيل رفعتا مكانتهما بفضل الملك! لقد رحل ولكن سحره باقٍ. بيليه إلى الأبد!!”.

كما واكتفى نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، بتغيير صورة حسابه على موقع (الانستغرام) إلى اسم مواطنه الراحل بيليه.

ميسي مع أسطورة البرازيل الراحل بيليه
ميسي مع أسطورة البرازيل الراحل بيليه

نعي رونالدو الظاهرة لأسطورة البرازيل بيليه

وقال النجم البرازيلي المعتزل رونالدو الظاهرة، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي، بعد وفاة أسطورة السامبا بيليه، ” تركنا اليوم ملك كرة القدم الأفضل في كل الأوقات، ترك لنا الإرث في كرة القدم تناقلته الأجيال”.

وفاة أسطورة البرازيل بيليه
وفاة أسطورة البرازيل بيليه

واستكمل رونالدو الظاهرة تغريدته، “وبهذه الطريقة ستظل ذاكرة خالدة بيننا اليوم ودائماً سنظل نحتفل بك وبما قدمته، ياله من امتياز أن أتي خلفك يا صديقي.. شكراً بيليه”.

ولم يقتصر الأمر على وداع هؤلاء المشاهير، بل إن جل نجوم الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة. قد ودعوا أسطورة البرازيل الراحل بيليه بكلمات حزينة ومؤثرة عبر حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

دقيقة صمت على وداع أسطورة البرازيل بيليه

ووقف لاعبو فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، دقيقة صمت واحدة على وداع أسطورة البرازيل الراحل بيليه، مع افتتاح منافسات الجولة ال15 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم. أمام منافسه إلتشي، التي انتهت بخسارة الأخير بهدفين دون رد.

كما وأضاءة تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو البرازيلية، بألوان علم البرازيل تكريماً لوداع الأسطورة الراحل بيليه.

أسطورة البرازيل بيليه
أسطورة البرازيل بيليه

يشار إلى أن الحكومة البرازيلية أعلنت الحداد ل3 أيام، عقب رحيل أسطورة البرازيل الراحل بيليه، اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم 3 مرات في تاريخ البطولة العالمية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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