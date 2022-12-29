مشاهير كرة القدم العالمية يُودعون أسطورة البرازيل الراحل بيليه بكلماتٍ حزينة

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وطن- ودع مشاهير كرة القدم العالمية، أسطورة البرازيل الراحل بيليه، الذي وفاته المنية، الخميس، على عمر يناهز 82 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.

وغرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، “تعازي الحارة لكل البرازيل، وخاصة عائلة إدسون أرانتس دو ناسيمنتو، مجرد وداع للملك بيليه لن يكون كافياً أبداً للتعبير عن الألم، الذي يعانقه كرة القدم العالمية حالياً”.

وتابع رونالدو، ” بيليه مصدر إلهام للملايين، مرجع بالأمس واليوم وإلى الأبد، الحب الذي أظهرته لي دائماً، كان متبادلاً في كل لحظة نتشاركها حتى من بعيد. لن ينسى إلى الأبد في كل واحد منا عشاق كرة القدم، أرقد في سلام الملك بيليه”.

مشاهير كرة القدم العالمية تودع أسطورة البرازيل بيليه

كما وغرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر حسابه الشخصي، بعدد من الكلمات مع صور تجمعه مع الأسطورة الراحل بيليه، “أرقد في سلام يا ملك”.

وقال مواطنه البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الحالي، ” لقد غير بيليه كل شيء حول كرة القدم إلى فن وترفيه، كما وأعطى صوتاً للفقراء، ولأصحاب البشرة السوداء، لقد أعطى البرازيل الرؤية”.

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وأضاف البرازيلي نيمار، ” كرة القدم والبرازيل رفعتا مكانتهما بفضل الملك! لقد رحل ولكن سحره باقٍ. بيليه إلى الأبد!!”.

نيمار : قبل #بيليه كان الرقم 10 مجرد رقم.. قبل بيليه كانت كرة القدم مجرد رياضة.. حوّل كرة القدم إلى فن وإلى ترفيه .. لقد رحل لكن سحره باق.. بيليه إلى الأبد pic.twitter.com/57cwERZGq4 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 29, 2022

كما واكتفى نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، بتغيير صورة حسابه على موقع (الانستغرام) إلى اسم مواطنه الراحل بيليه.

نعي رونالدو الظاهرة لأسطورة البرازيل بيليه

وقال النجم البرازيلي المعتزل رونالدو الظاهرة، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي، بعد وفاة أسطورة السامبا بيليه، ” تركنا اليوم ملك كرة القدم الأفضل في كل الأوقات، ترك لنا الإرث في كرة القدم تناقلته الأجيال”.

واستكمل رونالدو الظاهرة تغريدته، “وبهذه الطريقة ستظل ذاكرة خالدة بيننا اليوم ودائماً سنظل نحتفل بك وبما قدمته، ياله من امتياز أن أتي خلفك يا صديقي.. شكراً بيليه”.

Que privilégio vir depois de você, meu amigo. Seu talento é uma escola pela qual todo jogador deveria passar. Seu legado transcende gerações. E é assim que seguirá vivo. Hoje e sempre, celebraremos você. Obrigado, Pelé. Descanse em paz. https://t.co/xslUl3VO5h pic.twitter.com/iUG2Igo4FY — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 29, 2022

ولم يقتصر الأمر على وداع هؤلاء المشاهير، بل إن جل نجوم الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة. قد ودعوا أسطورة البرازيل الراحل بيليه بكلمات حزينة ومؤثرة عبر حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

دقيقة صمت على وداع أسطورة البرازيل بيليه

ووقف لاعبو فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، دقيقة صمت واحدة على وداع أسطورة البرازيل الراحل بيليه، مع افتتاح منافسات الجولة ال15 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم. أمام منافسه إلتشي، التي انتهت بخسارة الأخير بهدفين دون رد.

"كل شيء تراه الآن، فإن بيليه فعله أولاً." pic.twitter.com/J8HQiPLeNk — EPL World (@EPLworld) December 29, 2022

كما وأضاءة تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو البرازيلية، بألوان علم البرازيل تكريماً لوداع الأسطورة الراحل بيليه.

يشار إلى أن الحكومة البرازيلية أعلنت الحداد ل3 أيام، عقب رحيل أسطورة البرازيل الراحل بيليه، اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم 3 مرات في تاريخ البطولة العالمية.