الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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ياسين بونو ويوسف النصيري يثيران الإعجاب بما فعلاه في المطار (فيديو)

حارس منتخب المغرب ياسين بونو والمهاجم يوسف النصيري لفتا الأنظار إليهما في مطار إشبيلية

كتب خالد الأحمد
ياسين بونو ويوسف النصيري في مطار إشبيليه watanserb.com
ياسين بونو ويوسف النصيري يتابعان إجراءات السفر في مطار إشبيليه
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وطن – قوبل تصرف للاعبي المنتخب المغربي، حارس المرمى ياسين بونو، والمهاجم يوسف النصيري، في مطار إشبيلية الإسباني باحتفاء وترحاب شديدين، بعد أن ظهرا وهما يتابعان إجراءات السفر في إحدى ردهات المطار إثر قدومهما من المغرب على متن شركة طيران منخفضة التكلفة.

بونو والنصيري يعودان إلى إشبيلية

وساهم ياسين بونو ويوسف النصيري، بتحقيق منتخب بلادهما لإنجاز تاريخي غير مسبوق والحلول بالمركز الرابع في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وسافرا لاعبا نادي إشبيلية الإسباني على متن رحلة جوية لشركة “ريان إير” الإيرلندية ذات التكلفة المنخفضة، في حين يفضل لاعبو الكرة في العادة أن يركبوا درجة رجال الأعمال سواء من أجل نيل الراحة وخصوصية أكثر أو لأجل التباهي أمام متابعينهم على المنصات.

كما تداول مستخدمو منصات التواصل مقطع فيديو يظهر فيه شخص يتحدث باللغة الإسبانية، ويشيد بالنجمين الكرويين، وقد حرصا على الوقوف في الطابور واتباع إجراءات السفر في المطار الإسباني كباقي المسافرين دون سعي إلى أي معاملة خاصة أو تفضيلية.

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ولدى صعود “بونو والنصيري” إلى الطائرة، حرصا على وضع أمتعتهما في المكان المخصص، بينما كان بعض الركاب يطلقون عبارات احتفاء بالنجمين.

هذا ونقلت مواقع مغربية عن مصدر مقرب لحارس مرمى المنتخب المغربي، رفض ذكر اسمه، أن حامي عرين “أسود الأطلس” ياسين بونو فضل عدم انتظار تكلف إدارة فريقه بالتذكرة أو الاتحاد المغربي لكرة القدم، مفضلاً اختيار أول رحلة يجدها.

وأوضح المصدر نفسه أن بونو ابن مدينة الدار البيضاء وجد رحلة مباشرة من مدينة فاس مسقط رأس النصيري إلى إشبيلية، فأخبر صديقه أنها مناسبة من حيث الوقت وكذلك مدة السفر التي لا تصل إلى ثلاث ساعات، ليستقرا عليها دون انتظار النادي أو المنتخب أو البحث عن رحلة من درجة أفضل.

ياسين بونو ويوسف النصيري في مطار إشبيليه
إعجاب المسافرين بتواضع ياسين بونو ويوسف النصيري خلال سفرهما إلى إشبيلية

بونو رجح كفة أسود الأطلس

وكان النجمان قد لعبا دورا كبيرا في صعود المغرب إلى مباراة نصف النهائي من مونديال قطر، إذ تمكن بونو من حسم مباراة الربع مع إسبانيا، وترجيح كفة أسود الأطلس، بفضل تصديه لركلتي ترجيح.

ولم يتوان حارس المرمى بونو، المرشح بحسب الفيفا لجائزة أفضل مرمى بالعالم في سنة 2022، عن مشاركة صورة سيلفي إلى جانب أحد معجبيه في الطائرة، من خلال منشور في موقع “إنستغرام”.

حارس عرين المغرب ياسين بونو مرشح بحسب الفيفا لجائزة أفضل مرمى بالعالم في سنة 2022

أما النصيري الذي ينحدر من مدينة فاس، وهو من خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فقد أحرز هدف فوز منتخب المغرب على البرتغال، من خلال رأسية أحدث فيها ارتفاعا وُصف بالقياسي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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