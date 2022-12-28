ياسين بونو ويوسف النصيري يثيران الإعجاب بما فعلاه في المطار (فيديو)

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وطن – قوبل تصرف للاعبي المنتخب المغربي، حارس المرمى ياسين بونو، والمهاجم يوسف النصيري، في مطار إشبيلية الإسباني باحتفاء وترحاب شديدين، بعد أن ظهرا وهما يتابعان إجراءات السفر في إحدى ردهات المطار إثر قدومهما من المغرب على متن شركة طيران منخفضة التكلفة.

بونو والنصيري يعودان إلى إشبيلية

وساهم ياسين بونو ويوسف النصيري، بتحقيق منتخب بلادهما لإنجاز تاريخي غير مسبوق والحلول بالمركز الرابع في بطولة كأس العالم قطر 2022.

Youssef En-Nesyri et Yassine Bono sont rentrés à Séville en vol…Ryanair 🙃✈️🇲🇦 pic.twitter.com/oO9uNJbr9J — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 28, 2022

وسافرا لاعبا نادي إشبيلية الإسباني على متن رحلة جوية لشركة “ريان إير” الإيرلندية ذات التكلفة المنخفضة، في حين يفضل لاعبو الكرة في العادة أن يركبوا درجة رجال الأعمال سواء من أجل نيل الراحة وخصوصية أكثر أو لأجل التباهي أمام متابعينهم على المنصات.

كما تداول مستخدمو منصات التواصل مقطع فيديو يظهر فيه شخص يتحدث باللغة الإسبانية، ويشيد بالنجمين الكرويين، وقد حرصا على الوقوف في الطابور واتباع إجراءات السفر في المطار الإسباني كباقي المسافرين دون سعي إلى أي معاملة خاصة أو تفضيلية.

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ولدى صعود “بونو والنصيري” إلى الطائرة، حرصا على وضع أمتعتهما في المكان المخصص، بينما كان بعض الركاب يطلقون عبارات احتفاء بالنجمين.

هذا ونقلت مواقع مغربية عن مصدر مقرب لحارس مرمى المنتخب المغربي، رفض ذكر اسمه، أن حامي عرين “أسود الأطلس” ياسين بونو فضل عدم انتظار تكلف إدارة فريقه بالتذكرة أو الاتحاد المغربي لكرة القدم، مفضلاً اختيار أول رحلة يجدها.

⛔️ مقطع التقطه مواطن إسباني في مطار اشبيلية و يظهر وصول حارس المنتخب المغربي ياسين بونو و المهاجم يوسف النصيري عائدين إلى فريقيهما نادي إشبيلية لكرة القدم من المغرب عبر رحلة عادية مثل كل الناس عبر شركة طيران إيرلندية رايان إير، بعد مشاركة في مونديال قطر ضمن منتخب بلدهما المغرب pic.twitter.com/9EX8vDVrgE — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) December 27, 2022

وأوضح المصدر نفسه أن بونو ابن مدينة الدار البيضاء وجد رحلة مباشرة من مدينة فاس مسقط رأس النصيري إلى إشبيلية، فأخبر صديقه أنها مناسبة من حيث الوقت وكذلك مدة السفر التي لا تصل إلى ثلاث ساعات، ليستقرا عليها دون انتظار النادي أو المنتخب أو البحث عن رحلة من درجة أفضل.

بونو رجح كفة أسود الأطلس

وكان النجمان قد لعبا دورا كبيرا في صعود المغرب إلى مباراة نصف النهائي من مونديال قطر، إذ تمكن بونو من حسم مباراة الربع مع إسبانيا، وترجيح كفة أسود الأطلس، بفضل تصديه لركلتي ترجيح.

ولم يتوان حارس المرمى بونو، المرشح بحسب الفيفا لجائزة أفضل مرمى بالعالم في سنة 2022، عن مشاركة صورة سيلفي إلى جانب أحد معجبيه في الطائرة، من خلال منشور في موقع “إنستغرام”.

أما النصيري الذي ينحدر من مدينة فاس، وهو من خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فقد أحرز هدف فوز منتخب المغرب على البرتغال، من خلال رأسية أحدث فيها ارتفاعا وُصف بالقياسي.