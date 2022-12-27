الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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إيرانية تتحدى نظام بلادها وتظهر بدون الحجاب في مسابقة دولية (شاهد)

أصبح نزع الحجاب في إيران تعبيرا عن رفض الشعب الإيراني للنظام السياسي الحالي بقيادة ثالوث ديني سياسي عسكري يحكم البلاد بقبضة حديدية

كتب فهمي الورغمي
سارة خادم watanserb.com
سارة خادم
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وطن- أكدت وكالة “رويترز” أن لاعبة الشطرنج الإيرانية “سارة خادم” شاركت في دورة دولية مؤخرا، دون ارتداء الحجاب، مشيرة إلى أن هذه الواقعة هي الأحدث من بين عدة رياضيات إيرانيات ظهرن في منافسات عالمية خارج إيران دون ارتداء الحجاب منذ بدء احتجاجات مناهضة للحكومة، في تحدٍّ واضح لنظام الحكم الإيراني الذي يفرض إرتداء الحجاب بالحديد والنار.

شابة إيرانية ترفض ارتداء الحجاب في مسابقة شطرنج دولية

ونقلت “رويترز” عن المؤسستان الإخباريتان الإيرانيتان “خبر وزرشي” و”اعتماد”، تقارير تحدثوا فيها الشابة الإيرانية سارة خادم، التي نافست في بطولتي الشطرنج الخاطف والشطرنج السريع التابعتين للاتحاد الدولي للشطرنج، المقامتين في ألما اتا بكازاخستان دون ارتداء الحجاب.

ونشرت المؤسستان صورا تظهر اللاعبة بلا حجاب خلال الدورة فيما يبدو، ونشر خبر وزرشي صورة لها بالحجاب دون توضيح ما إذا كانت الصورة ملتقطة خلال الدورة نفسها.

شابة إيرانية ترفض ارتداء الحجاب في مسابقة شطرنج دولية
شابة إيرانية ترفض ارتداء الحجاب في مسابقة شطرنج دولية

يأتي ذلك بينما لم تنشر خادم على صفحتها بموقع انستغرام أي تعليق على الدورة أو التقارير، ولم ترد على رسالة من رويترز عبر التطبيق تطلب تعليقا.

يشار في السياق أن سارة خادم، المولودة في 1997 والمعروفة أيضا بسارة سادات خادم الشريعة، هي المصنفة رقم 804 عالميا، بحسب “الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للشطرنج“.

وأدرجها “الموقع الإلكتروني” الخاص بالدورة التي أجريت بين 25 و30 من الشهر الجاري ضمن المشاركين في منافستي الشطرنج السريع والشطرنج الخاطف.

الاحتجاجات الشعبية في إيران

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وتشهد إيران احتجاجات عارمة مناهضة للمؤسسة الدينية الحاكمة منذ منتصف سبتمبر، إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق التي ألقت القبض عليها بسبب ارتدائها “ملابس غير لائقة”.

ومنذ أشهر، تعيش إيران على وقع إحتجاجات متواصلة يشارك بها آلاف الإيرانيون من جميع أطياف المجتمع هي أحد أجرأ التحديات التي تواجهها القيادة الإيرانية منذ ثورتها عام 1979.

وتلعب النساء فيها دورا بارزا إذ يخلعن الحجاب وفي بعض الحالات يحرقنه، بينما تشجع المحتجون بسبب ما يعتبرونه علامات على إظهار التأييد من رياضيين ورياضيات من إيران.

إلى ذلك، وفي أكتوبر الماضي، نافست المتسلقة الإيرانية، “إلناز ركابي“، في كوريا الجنوبية من دون حجاب، وقالت لاحقا إنها فعلت ذلك دون تعمد.

الشباب الإيراني ينتفض على نظام الملالي

كذلك في نوفمبر، قالت رامية سهام إيرانية إنها لم تلاحظ سقوط حجابها خلال حفل توزيع الجوائز في طهران، بعدما أن أظهرها مقطع فيديو وهي تترك حجابها يسقط فيما يبدو، وهو ما عُد على نطاق واسع على أنه علامة على إظهار التأييد للمحتجين.

وفي تعليقات أفادت بها وسائل الإعلام الرسمية في نوفمبر، قالت مريم كاظميبور نائبة وزير الرياضة الإيراني، إن بعض الرياضيات الإيرانيات تصرفن بما يخالف الأعراف الإسلامية ثم “اعتذرن عن أفعالهن”.

وامتنعت منتخبات وطنية إيرانية عن ترديد النشيد الوطني، ولا سيما قبل مباراة إيران الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم. وردد منتخب الكرة الإيراني النشيد في مباراتيه الثانية والثالثة.

وشنت السلطات الإيرانية حملة قمع عنيفة على الاحتجاجات التي تصفها بأنها أعمال شغب يغذيها أعداء في الخارج.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن 507 محتجين قُتلوا في الاضطرابات بينهم 69 قاصرا. وأضافت أن 66 فردا من قوات الأمن قُتلوا أيضا.

ويقول مسؤولون إن ما يصل إلى 300 شخص قُتلوا من بينهم أفراد من قوات الأمن.

يشار أنه وتحت وطأة الإحتجات العارمة طيلة شهور، قررت السلطة الإيرانية مراجعة بعض توجهاتها منها إعلان المدعي العام تعليق عمل “شرطة الأخلاق” ومراجعة قضية الحجاب في خطوة رأى مراقبون أنها ستكون بمثابة “امتصاص للصدمة”.

المصدروكالة رويترز، الاتحاد الدولي للشطرنج، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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