السعودي صالح حمامة يهين تركي آل الشيخ وجدل “الغبانة” مستمر (فيديو)

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وطن- بعد الإعلان المثير للجدل من المستشار في الديوان الملكي السعودي، ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، حول منع أي فعالية يتم فيها ارتداء اللباس الشعبي في منطقة الحجاز، المعروف باسم “الغبانة”، وجد آل الشيخ نفسه أمام سخرية الناشط السعودي “صالح حمامة” الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو ينتقد القرار الجديد له بكثير من التهكم والسخرية.

صالح حمامة يسخر من تركي آل الشيخ بعد منعه “الغبانة”

وظهر الناشط السعودي “صالح حمامة” في مقطع فيديو شاركه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يوجه انتقادات لاذعة لتركي آل الشيخ.

من جديد… صالح حمامة يمسح الأرض بتركي آل الشيخ #هويه_الحجاز pic.twitter.com/AjSMJE6ku4 — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) December 23, 2022

ويأتي نقد “حمامة” بعد أيام من تصريح لآل الشيخ أعلن فيه – بصفته رئيسا لهيئة الترفيه- منع أي فعالية يتم فيها ارتداء اللباس الشعبي في منطقة الحجاز، المعروف باسم “الغبانة”.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة نشر فيها صورة العمة الحجازية “الغبانة” عبر حسابه الرسمي على تويتر “هذي لا لبس أهل الحجاز، ولبس دخيل علينا، ولا هي عمتنا”.

هاذي لا لبس اهل الحجاز ولبس دخيل علينا ولا هي عمتنا … اهل الحجاز على العين والراس لكن هذا تشويه لتاريخنا ولن نقبل وغير مسموح بمشاركة اي فرقه او نشاط في الترفيه بها العمه … وحتى لما اتت فرقة ينبع الغاليه في موسم الرياض كانو لابسين عمه من شماغ او عمة اهل الحجاز الاصليه !! pic.twitter.com/KxP6NZI6WX — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 22, 2022

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وتابع قائلا “أهل الحجاز على العين والراس، لكن هذا تشويه لتاريخنا، ولن نقبل، وغير مسموح بمشاركة أي فرقه أو نشاط في الترفيه بهذه العمة”.

مضيفا “وحتى لما اتت فرقة ينبع الغاليه في موسم الرياض كانو لابسين عمه من شماغ او عمة اهل الحجاز الاصليه !!”.

إلى ذلك، فقد ظهر الناشط السعودي صالح حمامة في مقطع فيديو، وهو يرتدي عمامة من ذات النوع الذي أشار له آل الشيخ معتبرا أن تصريحات الأخير غير واقعية.

واستشهد “حمامة” بالامتداد الطويل للعمامة الحجازية في التاريخ، مؤكدا أن “النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان أيضاً يرتدي نفس العمامة، والاختلاف الوحيد هو أنه كان يرتديها بلون أبيض عكس الموجودة حاليا، لكنه رغم ذلك كان يرتدي العمامة الحجازية”.

كما تهكم الناشط السعودي البارز على آل الشيخ، معتبرا أنه ليس أهلا بالحديث عن التراث والدين في المملكة السعودية “خاصة أنه الشخص الذي جلب إلى السعودية المهرجانات والحفلات الصاخبة والعارية لتجعل ليل السعودية الهاديء مرتعاً للتحرش”.

كما شدد صالح حمامة على التناقض الكبير والجهل بالتاريخ الذي ظهر عليه تركي آل الشيخ عند انتقاده للعمامة الحجازية.

لافتا إلى أن الثقافة المحافظة للمملكة العربية السعودية بالعمامة وبغيرها من رموز الثقافة العربية والإسلامية في البلاد، ستبقى الأصل والفيصل مع كل محاولات تجديد أرعن وغير مدروس لثقافة شعب برمته على يد رجل واحد، وواحد فقط.

غضب سعودي من تركي آل الشيخ عبر مواقع التواصل

وتفاعل السعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع مقطع الفيديو الذي ظهر فيه حمامة وهو ينتقد تركي آل الشيخ.

فكتب مغرد يقول إن “الزي الوطني هو فخر لكل سعودي رحم الله الملك عبدالعزيز.. وحد المملكة وأصبحنا من عز في عز ونحن الآن حديث العالم في الاقتصاد والسياسة والعلم والرياضة ونفتخر بديننا.. أرجو عدم الخوض في فتن لا تجيب إلا الدمار الحمدلله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار ونعتز بالزي السعودي فخر وعز.. انتهى”

الزي الوطني هو فخر لكل سعودي رحم الله الملك عبدالعزيز وحد المملكه واصبحنا من عز في عز ونحن الان حديث العالم في الاقتصاد والسياسه والعلم والرياضه ونفتخر بديننا ارجو عدم الخوض في فتن لا تجيب الا الدمار الحمدلله على نعمه الامن والامان والاستقرار ونعتز بالزي السعودي فخر وعز 🇸🇦انتهى — ashraf bakhsh (@ashrafbakhsh11) December 23, 2022

وكتب آخر: “تركي آل الشيخ مؤسس هذه الحفلات يريد التحكم بالموروث الثقافي ويحدد ما ينتسب لها وما لا ينتسب!”.

وغرد ناشط منتقدا آل الشيخ: “كالعادة يلجأ المسؤول إلى الــذبــاب لرفع الهاشتاقات التي تؤيد كلامه وتحاول إسكات أصوات عموم الشعب..

الذباب يغرد تحت “شكراتركي ال الشيخ و الغبانه الهنديه لتشويه حقيقة هويه الحجاز بخصوص العمامة الحجازية.”

كالعادة يلجأ المسؤول إلى الــذبــاب لرفع الهاشتاقات التي تؤيد كلامه وتحاول إسكات أصوات عموم الشعب..

الذباب يغرد تحت #شكرا_تركي_ال_الشيخ و #الغبانه_الهنديه

لتشويه حقيقة #هويه_الحجاز بخصوص العمامة الحجازية! pic.twitter.com/FYzCbU9YTJ — بلادنا على وين؟ (@wain2030) December 25, 2022

ولا يخفى على أحد في المنطقة العربية أو حول العالم، أن السعودية أصبحت منذ تولي محمد بن سلمان مقاليد السلطة السياسية والاقتصادية والأمنية للبلاد في 2017، بشكل فعلي، واحدة من أكثر الدول إثارة للجدل.

حيث تشير صحف عالمية إلى أن الدولة الخليجية الأكبر من حيث المساحة، أضحت منذ سنوات خطرا حقيقيا على الصحفيين والحقوقيين والمدونين وكل صوت معارض لسياسات محمد بن سلمان.

ومنذ توليه السلطة، دأب ولي العهد ابن سلمان على الترويج لصورة جديدة عن السعودية الحديثة والعصرية عبر اجتذاب المهرجانات العالمية النشاط على أراضيها وتنظيم الحفلات الغنائية التي تشهد مظاهر مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء، في أوساط مجتمع كان يعتبر إلى وقت قريب محافظا إلى أبعد الحدود.