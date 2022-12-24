الأحد, ديسمبر 25, 2022
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رياضة

من هي هبة سعدية أول حكمة فلسطينية في كأس العالم للسيدات 2023 ؟!

الحكمة الفلسطينة سعدية ستشارك في كأس العالم للسيدات 2023

كتب فارس أبو شيحة
هبة سعدية أول حكمة فلسطينية
الفيفا يختار الحكمة الفلسطينية هبة سعدية في قائمة تحكيم كأس العالم للسيدات 2023
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وطن- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السبت، تعيين الحكمة الفلسطينية هبة سعدية، ضمن الطاقم التحكيمي المشارك في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات 2023، المقرر إقامتها في دولتي أستراليا ونيوزيلند.

ونشر الاتحاد الدولي (الفيفا)، قائمة الحكام الدوليين المشاركين في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات 2023. حيث كانت الحكمة الفلسطينية هبة سعدية الأولى على مستوى بلادها، تشارك في بطولة العالمية للسيدات.

من هي هبة سعدية الحكمة الفلسطينية؟!

وبدأت الحكمة الفلسطينية هبة سعدية، أولى مشاركتها في عالم التحكيم على مستوى البطولات الدولية، مع بوابة بطولة (موريس ريفيلو) عام 2022 للرجال. تحت سن 21 عاماً، التي أقيمت في فرنسا بمشاركة 12 دولة من مختلف دول العالم.

كما وسبق أن شاركت الفلسطينية هبة السعدية، في تحكيم مباريات كأس آسيا للسيدات، التي استضافتها دولة الهند، في شهر فبراير/ شباط الماضي.

كما وشاركت الحكمة الفلسطينية سعدية، ضمن الكارد التحكيمي في كأس الاتحاد الآسيوي لعام 2022، التي أقيمت في دولة فيتنام، في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

هبة سعدية أول حكمة فلسطينية في كأس العالم للسيدات 2023
هبة سعدية أول حكمة فلسطينية في كأس العالم للسيدات 2023

كأس العالم للسيدات 2023

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كما وتعد بطولة كأس العالم للسيدات 2023. بنسختها ال9، وهي الأولى في تاريخ البطولة التي يشارك في تنظيمها بلدان أستراليا ونيوزيلندا، وكذلك الأولى التي يشترك فيها 32 منتخباً. بعد أن كانت في النسخة الماضية عام 2019 تضم 24 منتخباً.

ويعد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات، الأكثر تتويجاً بهذه البطولة. برصيد 4 ألقاب، منذ انطلاق أول نسخة لها عام 1991، كان آخرها التتويج بالنسخة الماضية عام 2019.

يذكر بأن بطولة كأس العالم للسيدات 2023، ستقام الخميس في ال20 من شهر يوليو/ تموز عام 2023. وحتى الأحد ال20 من شهر أغسطس/ آب القادم.

المصدروطن + الفيفا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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