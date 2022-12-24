من هي هبة سعدية أول حكمة فلسطينية في كأس العالم للسيدات 2023 ؟!

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وطن- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السبت، تعيين الحكمة الفلسطينية هبة سعدية، ضمن الطاقم التحكيمي المشارك في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات 2023، المقرر إقامتها في دولتي أستراليا ونيوزيلند.

ونشر الاتحاد الدولي (الفيفا)، قائمة الحكام الدوليين المشاركين في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات 2023. حيث كانت الحكمة الفلسطينية هبة سعدية الأولى على مستوى بلادها، تشارك في بطولة العالمية للسيدات.

من هي هبة سعدية الحكمة الفلسطينية؟!

وبدأت الحكمة الفلسطينية هبة سعدية، أولى مشاركتها في عالم التحكيم على مستوى البطولات الدولية، مع بوابة بطولة (موريس ريفيلو) عام 2022 للرجال. تحت سن 21 عاماً، التي أقيمت في فرنسا بمشاركة 12 دولة من مختلف دول العالم.

كما وسبق أن شاركت الفلسطينية هبة السعدية، في تحكيم مباريات كأس آسيا للسيدات، التي استضافتها دولة الهند، في شهر فبراير/ شباط الماضي.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يختار الحكم الدولي الفلسطينية هبة سعدية للمشاركة في قيادة مباريات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا من 20 يوليو إلى 20 أغسطس 2023.#استاد_الدوحة pic.twitter.com/BnSRA9I3DU — استاد الدوحة (@staddoha) December 24, 2022

كما وشاركت الحكمة الفلسطينية سعدية، ضمن الكارد التحكيمي في كأس الاتحاد الآسيوي لعام 2022، التي أقيمت في دولة فيتنام، في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

كأس العالم للسيدات 2023

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كما وتعد بطولة كأس العالم للسيدات 2023. بنسختها ال9، وهي الأولى في تاريخ البطولة التي يشارك في تنظيمها بلدان أستراليا ونيوزيلندا، وكذلك الأولى التي يشترك فيها 32 منتخباً. بعد أن كانت في النسخة الماضية عام 2019 تضم 24 منتخباً.

ويعد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات، الأكثر تتويجاً بهذه البطولة. برصيد 4 ألقاب، منذ انطلاق أول نسخة لها عام 1991، كان آخرها التتويج بالنسخة الماضية عام 2019.

رشحت الفيفا اللاعبه الفلسطينية

هبه سعدية الى كاس سيدات العالم .🇵🇸 pic.twitter.com/II1F50GYIF — Tamimi 2 – محمد التميمي (@Tamimi83133435) December 24, 2022

يذكر بأن بطولة كأس العالم للسيدات 2023، ستقام الخميس في ال20 من شهر يوليو/ تموز عام 2023. وحتى الأحد ال20 من شهر أغسطس/ آب القادم.