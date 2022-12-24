لماذا تضع النساء المكياج قبل الولادة؟

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وطن-لا شك في أن الولادة بالنسبة للعديد من النساء، تعتبر أجمل شيء في العالم. إلا أن هذه العملية ليست سهلة، بل مؤلمة ومرهقة بشكل خاص، حيث يظهر التعب بوضوح على الوجه.

لكن، بحسب تقرير لمجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، فإن عملية الولادة اليوم تغيّرت، لاسيما مع ظهور الشبكات الاجتماعية. لقد حدد المؤثرون والمدونون وغيرهم من مستخدمي مواقع مثل اليوتيوب والإنستغرام، حيثيات عملية بشكل جذري، بحيث تبدو عملية سهلة وغير متعبة بل مؤثرة وتجربة جميلة.

وفضلاً عن ذلك، أصبح وضع المكياج قبل الولادة أمرًا ضروريًا للعديد من النساء. والبعض يوافق على هذه البدعة الجديدة والبعض الآخر يرفضها رفضا قاطعًا.

المكياج قبل الولادة

من الواضح أن ضغط الشبكات الاجتماعية وانتشار محتواه قد غير الوضع تمامًا. فنظرًا لأنهن يشاركن حياتهن اليومية على هذه المنصات العامة، تلتزم العديد من النساء بهذا الاتجاه الجديد المثير للجدل: “الظهور بمظهر جيد” قبل الولادة لإظهار أنفسهن بشكل أفضل وأجمل.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، وجدت دراسة حديثة أجرتها Cosmetify أن 64٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 31 عامًا يتلقين علاجات تجميل قبل الولادة. وهي كالآتي:

إزالة الشعر بالشمع (65٪)

مانيكير (57٪)

باديكير (43٪)

رذاذ التسمير (37٪)

تنظيف الأسنان (32٪).

وأخيرًا، بالنسبة للبعض منهم، يكمّل المكياج هذا الجمال.

ماكياج علاجي؟

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على الرغم من أن وضع الماكياح ليس من المفترض أن يكون أولوية في أثناء الولادة، فإن بعض النساء أو أغلبهن يرعبن في وضع الماكياح والظهور في أجمل وأبهى حلة قبل وبعد الولادة.

وفي الحقيقة، لاشكّ في أن رمزية الولادة تدور حول القلق والخوف والتوتر والألم. هذا المزيج العاطفي في حد ذاته مزعج ومثير التوتر. ولذلك، قد تجد بعض النساء عرضًا للتخلص من أنفسهن والتحكم بشكل أفضل في عواطفهن: من خلال الاهتمام بمظهرهن، يكون لديهن انطباع بالحفاظ على سيطرة معينة لفهم ما ينتظرهن بشكل أفضل. فبهذه الطريقة، يمكن أن يشعروا بتحسن تجاه أنفسهن. فللماكياج أكثر من مجرد تأثير جمالي بسيط، لأن وضعه له قدرة علاجية نوعًا ما.

وفي الوقت الحالي، وفي غرف الولادة، من الشائع أكثر مقابلة النساء الحوامل اللواتي يضعن الماكياج، وهناك من يختار أن يكون رصينًا مركزأ على أهم جوانب الولادة فحسب، بينما هناك أخريات يراهنّ قبل كل شيء على الرموش الخفيفة مع وضع الماسكارا والشفاه اللامعة قليلاً. كما هناك من لا يبخل على التزيّن بالمكياج وكأنه ذاهبات إلى عرس.

بالتأكيد، هذا السلوك يفاجئ الكثيرين، لكن يبدو أنه سيكون له قوة علاجية على العديد من الأمهات في المستقبل.

لماذا تضع النساء المكياج قبل الولادة؟

الأسباب كثيرة: