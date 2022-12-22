لمن يعاني ارتفاعََا من ضغط الدم..إحذر من هذا المشروب الشعبي!

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وطن– وجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة جمعية القلب الأميركية أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا يؤدي إلى مضاعفة خطر الإصابة بموت القلب لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد (الذي يكون من 160/100 ميليمتراً زئبقياً أو أعلى).

كوب واحد من القهوة

كما وجدت نتائج الدراسة أن كوبًا واحدًا من القهوة واستهلاك الشاي الأخضر يوميًا لا يزيدان من مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند أي قياس لضغط الدم، على الرغم من احتواء كلا المشروبين على مادة الكافيين.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء، يحتوي فنجان 8 أونصات من الشاي الأخضر أو الأسود على 30-50 ملليجرام من الكافيين، بينما يحتوي فنجان القهوة سعة 8 أونصات على ما يقرب من 80 إلى 100 ملليجرام.

وجدت أبحاث سابقة أن شرب كوب واحد من القهوة يوميًا قد يساعد الناجين من النوبات القلبية عن طريق تقليل مخاطر الوفاة بعد الإصابة ب نوبة قلبية وقد يمنع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية لدى الأفراد الأصحاء.

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت دراسات منفصلة أن شرب القهوة بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان.

على الجانب الضار، قد يؤدي الإفراط في شرب القهوة إلى ارتفاع ضغط الدم ويؤدي إلى القلق وخفقان القلب وصعوبة النوم

من جهته، قال كبير مؤلفي الدراسة الدكتور هيروياسو إيزو، مدير معهد أبحاث السياسة الصحية العالمية، ومكتب التعاون الصحي الدولي، والمركز الوطني للصحة العالمية والطب في طوكيو، اليابان: “هدفت دراستنا إلى تحديد ما إذا كان التأثير الوقائي المعروف للقهوة ينطبق أيضاً على الأفراد الذين يعانون من درجات مختلفة من ارتفاع ضغط الدم، وفحصت أيضاً تأثيرات الشاي الأخضر عليهم.”

مضيفََا:” على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى التي وجدت ارتباطًا بين شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد.”

ارتفاع ضغط الدم

يحدث ارتفاع ضغط الدم عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين ، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم و

بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبقي)، وفقا لما أورده موقع “ yahoo يقاس

وتضمنت الدراسة أكثر من 6570 رجلاً وأكثر من 12000 امرأة تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً في بداية البحث. وتم اختيارهم من الدراسة اليابانية التعاونية لتقييم مخاطر الإصابة بالسرطان وهي دراسة كبيرة أنشئت بين عامي 1988 و1990 للبالغين الذين يعيشون في 45 مجتمعاً يابانياً.

وخلال ما يقرب من 19 عاماً من المتابعة (حتى عام 2009)، تم توثيق 842 حالة وفاة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

شرب كوبين من القهوة يُضاعف خطر الوفاة

ووجد تحليل البيانات لجميع المشاركين أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يومياً يرتبط بضِعف خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين كان ضغط دمهم 160/100 ملم زئبق أو أعلى مقارنةً بمن لم يشربوا أي قهوة.

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وتدعم هذه النتائج التأكيد على أن الأشخاص الذين يعانون ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم يجب أن يتجنبوا شرب القهوة بكثرة نظراً لأن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة لتأثيرات الكافيين، إذ تفوق الآثار الضارة له آثاره الوقائية وقد تزيد من خطر الوفاة.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون القهوة بشكل متكرر كان أكثرهم أصغر سناً، ومدخنين حاليين، ويأكلون خضروات أقل، ومستويات كوليسترول أعلى وضغط دم انقباضي أقل (الرقم الأعلى) بغض النظر عن فئة ضغط الدم.

وأكد الباحثون في هذه الدراسة أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لمعرفة المزيد عن آثار استهلاك القهوة والشاي الأخضر لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.