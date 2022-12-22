لمن يعاني ارتفاعََا من ضغط الدم..إحذر من هذا المشروب الشعبي!

وطن– وجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة جمعية القلب الأميركية أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا يؤدي إلى مضاعفة خطر الإصابة بموت القلب لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد (الذي يكون من 160/100 ميليمتراً زئبقياً أو أعلى).
كوب واحد من القهوة
كما وجدت نتائج الدراسة أن كوبًا واحدًا من القهوة واستهلاك الشاي الأخضر يوميًا لا يزيدان من مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند أي قياس لضغط الدم، على الرغم من احتواء كلا المشروبين على مادة الكافيين.
وفقًا لإدارة الغذاء والدواء، يحتوي فنجان 8 أونصات من الشاي الأخضر أو الأسود على 30-50 ملليجرام من الكافيين، بينما يحتوي فنجان القهوة سعة 8 أونصات على ما يقرب من 80 إلى 100 ملليجرام.
ارتفاع ضغط الدم
وخلال ما يقرب من 19 عاماً من المتابعة (حتى عام 2009)، تم توثيق 842 حالة وفاة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
شرب كوبين من القهوة يُضاعف خطر الوفاة
ووجد تحليل البيانات لجميع المشاركين أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يومياً يرتبط بضِعف خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين كان ضغط دمهم 160/100 ملم زئبق أو أعلى مقارنةً بمن لم يشربوا أي قهوة.
وتدعم هذه النتائج التأكيد على أن الأشخاص الذين يعانون ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم يجب أن يتجنبوا شرب القهوة بكثرة نظراً لأن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة لتأثيرات الكافيين، إذ تفوق الآثار الضارة له آثاره الوقائية وقد تزيد من خطر الوفاة.
ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون القهوة بشكل متكرر كان أكثرهم أصغر سناً، ومدخنين حاليين، ويأكلون خضروات أقل، ومستويات كوليسترول أعلى وضغط دم انقباضي أقل (الرقم الأعلى) بغض النظر عن فئة ضغط الدم.
وأكد الباحثون في هذه الدراسة أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لمعرفة المزيد عن آثار استهلاك القهوة والشاي الأخضر لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.