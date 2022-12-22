الخميس, ديسمبر 22, 2022
الرئيسيةحياتنالمن يعاني ارتفاعََا من ضغط الدم..إحذر من هذا المشروب الشعبي!
حياتنا

لمن يعاني ارتفاعََا من ضغط الدم..إحذر من هذا المشروب الشعبي!

الإفراط في استهلاك القهوة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

كتب ايمان الباجي
لمن يعاني ارتفاعََا من ضغط الدم..إحذر من هذا المشروب الشعبي! watanserb.com
القهوة
- Advertisement -

وطن– وجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة جمعية القلب الأميركية أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا يؤدي إلى مضاعفة خطر الإصابة بموت القلب لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد (الذي يكون من 160/100 ميليمتراً زئبقياً أو أعلى).

كوب واحد من القهوة

كما وجدت نتائج الدراسة أن كوبًا واحدًا من القهوة واستهلاك الشاي الأخضر يوميًا لا يزيدان من مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند أي قياس لضغط الدم، على الرغم من احتواء كلا المشروبين على مادة الكافيين.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء، يحتوي فنجان 8 أونصات من الشاي الأخضر أو الأسود على 30-50 ملليجرام من الكافيين، بينما يحتوي فنجان القهوة سعة 8 أونصات على ما يقرب من 80 إلى 100 ملليجرام.

وجدت أبحاث سابقة أن شرب كوب واحد من القهوة يوميًا قد يساعد الناجين من النوبات القلبية عن طريق تقليل مخاطر الوفاة بعد الإصابة بنوبة قلبية وقد يمنع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية لدى الأفراد الأصحاء.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت دراسات منفصلة أن شرب القهوة بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة  مثل مرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان. 
على الجانب الضار، قد يؤدي الإفراط في شرب القهوة إلى ارتفاع ضغط الدم ويؤدي إلى القلق وخفقان القلب وصعوبة النوم.
من جهته، قال كبير مؤلفي الدراسة الدكتور هيروياسو إيزو، مدير معهد أبحاث السياسة الصحية العالمية، ومكتب التعاون الصحي الدولي، والمركز الوطني للصحة العالمية والطب في طوكيو، اليابان: “هدفت دراستنا إلى تحديد ما إذا كان التأثير الوقائي المعروف للقهوة ينطبق أيضاً على الأفراد الذين يعانون من درجات مختلفة من ارتفاع ضغط الدم، وفحصت أيضاً تأثيرات الشاي الأخضر عليهم.”
مضيفََا:” على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى التي وجدت ارتباطًا بين شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد.”

ارتفاع ضغط الدم

يحدث ارتفاع ضغط الدم عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم ويقاس بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبقي)، وفقا لما أورده موقع “yahoo
وتضمنت الدراسة أكثر من 6570 رجلاً وأكثر من 12000 امرأة تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً في بداية البحث. وتم اختيارهم من الدراسة اليابانية التعاونية لتقييم مخاطر الإصابة بالسرطان وهي دراسة كبيرة أنشئت بين عامي 1988 و1990 للبالغين الذين يعيشون في 45 مجتمعاً يابانياً.

وخلال ما يقرب من 19 عاماً من المتابعة (حتى عام 2009)، تم توثيق 842 حالة وفاة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

شرب كوبين من القهوة يُضاعف خطر الوفاة

ووجد تحليل البيانات لجميع المشاركين أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يومياً يرتبط بضِعف خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين كان ضغط دمهم 160/100 ملم زئبق أو أعلى مقارنةً بمن لم يشربوا أي قهوة.

- Advertisement -

وتدعم هذه النتائج التأكيد على أن الأشخاص الذين يعانون ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم يجب أن يتجنبوا شرب القهوة بكثرة نظراً لأن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة لتأثيرات الكافيين، إذ تفوق الآثار الضارة له آثاره الوقائية وقد تزيد من خطر الوفاة.

Your Morning Cup of Coffee Really Does Make You HappierwellnessworkdaysMental Health

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون القهوة بشكل متكرر كان أكثرهم أصغر سناً، ومدخنين حاليين، ويأكلون خضروات أقل، ومستويات كوليسترول أعلى وضغط دم انقباضي أقل (الرقم الأعلى) بغض النظر عن فئة ضغط الدم.

وأكد الباحثون في هذه الدراسة أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لمعرفة المزيد عن آثار استهلاك القهوة والشاي الأخضر لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

المصدرموقع "yahoo"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

الكولا دايت .. هل تزيد من خطر الإصابة بالقلق؟

حياتنا

القهوة والنوم: هل هما عدوان لدودان؟

حياتنا

ما هي الفواكه التي تساعد في الوقاية من السكتة الدماغية؟ خبير تغذية يُجيب

حياتنا

هل سماعات الأذن تقلل من خطر الإصابة بالخرف؟ دراسة تجيب

حياتنا

هذه الفاكهة تُعطينا طاقة أكثر من القهوة بحسب دراسات أميركية

حياتنا

هل الشاي الأسود مفيد لصحتك العامة؟ دراسة تجيب

حياتنا

أسباب تدفعك لشرب الماء قبل القهوة في الصباح

حياتنا

صودا الخبز والزبدة.. 7 منتجات صحية ومدهشة يمكن أن تضيفها إلى قهوتك

حياتنا

يعشقه الكثيرون..دراسة تحذر من مشروب يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

حياتنا

أهرامات مصر على وشك الاختفاء.. دراسة جديدة تحدد التاريخ

حياتنا

مقاس حذائك يكشف عن عدد السنين التي ستعيشها.. الأصغر حجمًا يعيشون أقل!

حياتنا

دراسة أميركية.. هذا هو فارق السن المثالي بين الزوجين الذي يجعل الزواج مستمرًا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

علاقة الحب بين مولاي الحسن ووريثة عرش إسبانيا تتفجر من جديد.. مصار حسمت الأمر!

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالكامل مع نهاية الجولة ال8

لهذا السبب يجب ألا تضع الحليب في قهوتك..

مشهورة برازيلية ترتجف بسبب تصرف صادم لرجل يريد أن يرى ما تحت ملابسها (فيديو)

أشرف حكيمي يحتفل بطريقته الخاصة مع والدته بإنجاز أسود الأطلس(شاهد)

فيديو زواج أول تونسية من رجلين في نفس الوقت يثير غضبا.. وتعليق ناري من مظهر شاهين

سعيد جداد يغمز ويلمز حول انفاق قطر على كأس العالم بزعم الدفاع عن فقراء المسلمين

مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على بيرنلي (فيديو)

مكنسة كهربائية تسرب صوراً لامرأة تجلس على المرحاض.. وفضيحة تضرب الشركة المُصنعة! (شاهد)

تسول نجيب ميقاتي “حافلات المونديال” من قطر يغضب اللبنانيين.. ما القصة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC