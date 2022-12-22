الخميس, ديسمبر 22, 2022
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“زيلينسكي ابن عاهرة الغرب”.. انفعال وسباب متحدثة الخارجية الروسية على الهواء

وصفت ماريا زاخاروفا، الرئيس الأوكراني بـ "ابن عاهرة الغرب" معتبرة أنه "أداة الولايات المتحدة الأمريكية لتدمير روسيا

كتب فهمي الورغمي
زيارة زيلنسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية watanserb.com
المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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وطن – على خلفية زيارته الأولى من نوعها خارج حدود بلاده إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وصفت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” الرئيس الأوكراني “فولودمير زيلينسكي بـ ” ابن عاهرة الغرب”.

ماريا زاخاروفا تصف زيلنسكي بابن عاهرة الغرب!

وفي موجز صحفي لها، الخميس، تعليقا على زيارة زيلنسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وصفت المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رئيس أوكرانيا فولودمير زيلينسكي بـ “ابن عاهرة” الغرب، وذلك في مناسبتين.

ونعتت ماريا زاخاروفا الرئيس الأوكراني بـ “ابن عاهرة” الغرب”، في إيجاز صحفي بثته قناة يوتيوب التابعة للوزارة، ما تسبب بجدل واسع على مواقع التواصل لخروج المسؤولة الروسية عن آداب الدبلوماسية ونطقها بألفاظ خارجة وسباب على الهواء.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ريباليك” الروسية عن زاخاروفا، فإن موقف الدول الغربية تجاه أوكرانيا يعزز شعور الدولة الأوكرانية بالتساهل والإفلات من العقاب.

وأعربت زاخاروفا، في السياق، عن مخاوفها من أن تكون كييف، بسبب ذلك الشعور بالتساهل مع ممارستها، قادرة على القيام بـ “خطوات خطيرة للغاية ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها” على حد تعبيرها.

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كما تطرقت “زاخاروفا” في الموجز الصحفي للحديث عن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وقالت إن”زيلينسكي هو ابن عاهرة الدول الغربية – و وفقًا لذلك، يصبح كل شيء مسموح له ” على حد قولها.

كما أضافت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية بقولها أنه “علاوة على أن زيلينسكي هو ابن عاهرة الغرب فإنه أيضا أداتهم لمواجهة بلدنا”.

في إشارة إلى الحرب الدائرة منذ أكثر من 300 يوم بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية.

دميتري مدفيدف يصف زيلينسكي بـ “ابن العاهرة”

وفي مناسبة سابقة لتصريح المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، توقع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي “دميتري ميدفيديف” انتهاء الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

واستعمل مدفيدف وقتها، بحسب ما أورد موقع “لينتا” الروسي وصفا أقرب إلى الذي استعملته زاخاروفا.

حيث قال: “أمريكا، دائما ماتتخلى عن أصدقائها.. حتى أولئك الذين يعتبرون أفضل أبناء العاهرات بالنسبة لهم”.

وانخرطت روسيا منذ شباط الماضي، فيما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا من أجل إسقاط نظام الحكم في كييف بقيادة الرئيس فولودمير زيلينسكي، الذي لم يبد على الأغلب نزعة في القرب من الكرملين، عكس تطلعاته نحو العالم الغربي التي كانت واضحة المعالم طيلة سنوات حكمه التي سبقت التدخل الروسي العسكري.

في المقابل، يصف الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، ما يحدث في روسيا بـ “الحرب والغزو الروسي” على أوكرانيا.

وتمول الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأوكراني وبلاده بالسلاح والعتاد، وتوفر له الدعم اللوجستي والإعلامي منذ اندلاع الصراع بينه وبين روسيا مطلع السنة الجارية.

المصدريوتيوب + ريباليك + لينتا
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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