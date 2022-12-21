ستغير حياتك..مستخدم تيك توك يكشف سر وجود الفتحة الموجودة في حوض الغسيل

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وطن– يجذب “تيك توك” المستخدمين في جميع أنحاء العالم كونه تطبيقاََ ممتعاََ للغاية، حيث توجد فيه العديد من مقاطع الفيديو الفريدة التي يمكن الإستفادة منها.



فتحة في حوض الغسيل

وفي هذا السياق، تحدث مستخدم تيك توك في سلسلة من مقاطع الفيديو، عن سبب وجود ثقب في حوض الغسيل وكيف يمكن أن يساعد وجوده هناك في جعل عملية “الغسيل” أكثر متعة.



في الفيديو الذي نشره على التيك توك، قال Kyran وهو شخصية معروفة جداََ على تطبيق تيك توك:“أراهن أنك تتساءل دائمََا ما الغرض من وجود ذلك الثقب في حوض الغسيل؟. وأنا الآن على وشك أن أريك السر وراء وجوده.”

وأضاف:”للبدء، تخلص من الثقب واحضر زجاجة وقم بتعبئتها بسائل المواعين الذي تفضله. والآن ما تريد القيام به هو وضعها بإحكام تحت المكان الذي كان يوجد فيه الثقب في الحوض الغسيل. والآن سترى مدى سهولة الحصول على سائل المواعين على الإسفنج.”

وبهذه الطريقة، قال موقع “tyla” أن مهمة الغسيل ستكون سهلة وممتعة في نفس الوقت. وستكون بالتأكيد هناك مساحة كبيرة في الحوض وستقلل من خطر رش الماء أو تدفقه في جميع المناطق المحيطة بالمطبخ.



ردود أفعال مختلفة

حصل مقطع الفيديو الذي نشره على مشاهدات عالية وأثار موجة من التعليقات، حيث قال أحد المستخدمين أن “هذه طريقة مذهلة للغاية.”



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وفي نفس الوقت، لم يكن الآخرون معجبين جدًا بهذه الطريقة، حيث قال أحدهم:”إنك خاطئ بشأن طريقة إستعماله.” كما قال مستخدم آخر أن الإسفنجة بحاجة إلى التغيير.

