فيديو نادر للأسير الشهيد ناصر أبو حميد خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال (شاهد)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، بثّه ناشطون على موقع تويتر، تظهر مشاهد سابقة للأسير الشهيد ناصر أبو حميد الذي استشهد بأحد مستشفيات الاحتلال بعد تعرضه لإهمال طبي، أثناء تصديه لقوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى.

وأظهر الفيديو، الشهيد الأسير ناصر أبو حميد وهو يصطف إلى جانب مقاومين فلسطينيين أثناء التصدي لقوات الاحتلال في الانتفاضة الثانية.

مشاهد سابقة للأسير الشهيد ناصر أبو حميد أثناء تصديه لقوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى pic.twitter.com/AzNL0tOL1x — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) December 20, 2022

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الأسير الشهيد ناصر أبو حميد أحد مؤسسي كتائب شهداء الأقصى، وكان الذراع اليمنى للأسير مروان البرغوثي، ومسؤول عن مقتل 7 إسرائيليين في عمليات نفذها او كان يقف خلفها إبّان انتفاضة الأقصى.

استشهاد الأسير أبو حميد

واستشهد الأسير الفلسطيني القائد ناصر أبو حميد (50 عامًا)، في مستشفى أساف هروفيه، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى، كما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء.

وكانت سلطات الاحتلال قد نقلت ظهر أمس الاثنين، الأسير أبو حميد بشكل عاجل من سجن الرملة إلى مستشفى أساف هروفيه، بعد تدهور خطير جداً طرأ على حالته الصحية.

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وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد نبهت إلى إمكانية استشهاد الأسير أبو حميد، من مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، في أي لحظة، كون الاحتلال يتعمد ممارسة الإهمال الطبي بحقه وترك السرطان يأكل جسده.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال لم تنظر في طلبات الإفراج عن الأسير بسبب ظرفه الصحي الصعب، ليلحق بركب شهداء الحركة الأسيرة.

إضراب الأسرى حدادا على الشهيد

وفي أعقاب استشهاد الأسير أبو حميد، أعلن الأسرى في جميع سجون الاحتلال الحداد ثلاثة أيام على روح الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، بينما تسود حالة من التوتر داخل السجون.

وبدأ الوضع الصحي للأسير بالتدهور بشكل واضح منذ أغسطس / آب 2021، إذ بدأ يعاني من آلام في صدره حتى تبين أنه مصاب بورم في الرئة، وتمت إزالته وإزالة نحو 10 سنتيمترات من محيط الورم.

وأعيد نقله إلى سجن عسقلان، مما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة، ولاحقا بعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ مؤخرا في تلقيه بعد انتشار المرض في جسده.

الاحتلال يتحمل المسؤولية

وحملت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، بقتل أبو حميد عبر سياسة القتل الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وأكد نادي الأسير، نبأ استشهاد أبو حميد، وأفاد بارتفاع عدد الشهداء داخل السجون الإسرائيلية إلى 233 شهيدًا منذ عام 1967، منهم 74 شهيدًا ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي.

الشهيد كان مستهدفا

والأسير الشهيد أبو حميد، من مخيم الأمعري قرب رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما إضافية، بتهمة المشاركة في تأسيس “كتائب شهداء الأقصى” المحسوبة على حركة “فتح”، وتنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال.