بالصور..شبيه كيم جونغ أون يتجول في شوارع قطر ويشعل منصات التواصل الإجتماعي

وطن- ظهر “هاورد إكس” شبيه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمام أحد الملاعب التي تقام فيها مباريات كأس العالم وقد خطف أنظار آلاف المشجعين.

ولقد رأينا على وسائل التواصل الإجتماعي حظور عدد كبير من المشاهير في المباريات. ولكن شخصية واحدة تصدّرت عناوين الصحف وهي “هاورد إكس”، وفقا لما أورده موقع “ndtv“.



وقد شارك هوارد على حسابه على التويتر الذي يحمل عنوان “Kim Jong Un impersonator – Howard X”، مجموعة من الصور وهو أمام أحد الملاعب التي تقام عليها مباريات كأس العالم.

I have been to the #WorldCup in #Brazil & #Russia which was a blast. This 1 in #Qatar has a sterile vibe to it as everyone around me is sober. The only place that u can get a beer is a 20 min walk from subway. 1 has to show your foreigner pass & go through airport style security. pic.twitter.com/bYFIFf1Hda

— Kim Jong Un impersonator – Howard X (@KimJongUnDouble) December 16, 2022