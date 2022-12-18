بالصور..شبيه كيم جونغ أون يتجول في شوارع قطر ويشعل منصات التواصل الإجتماعي

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وطن- ظهر “هاورد إكس” شبيه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمام أحد الملاعب التي تقام فيها مباريات كأس العالم وقد خطف أنظار آلاف المشجعين.

شبيه زعيم كوريا الشمالية في قطر



ولقد رأينا على وسائل التواصل الإجتماعي حظور عدد كبير من المشاهير في المباريات. ولكن شخصية واحدة تصدّرت عناوين الصحف وهي “هاورد إكس”، وفقا لما أورده موقع “ndtv“.



وقد شارك هوارد على حسابه على التويتر الذي يحمل عنوان “Kim Jong Un impersonator – Howard X”، مجموعة من الصور وهو أمام أحد الملاعب التي تقام عليها مباريات كأس العالم.

I have been to the #WorldCup in #Brazil & #Russia which was a blast. This 1 in #Qatar has a sterile vibe to it as everyone around me is sober. The only place that u can get a beer is a 20 min walk from subway. 1 has to show your foreigner pass & go through airport style security. pic.twitter.com/bYFIFf1Hda — Kim Jong Un impersonator – Howard X (@KimJongUnDouble) December 16, 2022

وفي حديثه عن حظر المشروبات الكحولية داخل الملعب، قال هوارد في تغريدة نشرها على تويتر: “لقد حضرت كأس العالم الذي أقيم في البرازيل سنة 2014 والذي أقيم بعد ذلك في روسيا سنة 2018، وقد كانت تلك الأجواء رائعة..

وأضاف”ولكن هذه المرة في قطر، هناك طابع متشدد. فالمكان الوحيد الذي يمكنك الحصول فيه على بيرة هو 20 دقيقة سيرًا على الأقدام من مترو الأنفاق. وعلى المرء أن يُظهر تصريح دخوله الأجنبي ويخضع لأسلوب أمن المطار”.



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وقبل هذا، نشر هوارد مقطع فيديو على تويتر وعلّق عليه قائلا “فليكن المرة القادمة سنة 2030 في كوريا الشمالية.”



نهائي كأس العالم 2022

يلتقى اليوم منتخب فرنسا لكرة القدم، مع نظيره الارجنتين، فى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، المقامة فى الأراضي القطرية في مدرجات ملعب استاد لوسيل.

وستكون المباراة النهائية لكأس العالم FIFA 2020 هي آخر مباراة للاعب ليونيل ميسي مع منتخب بلاده في الأرجنتين. ومن ناحية أخرى، تتطلع فرنسا إلى كتابة التاريخ برفع الكأس للمرة الثانية على التوالي.