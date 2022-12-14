شيخة قطرية تُعلق على مباراة المغرب وفرنسا.. ماذا قالت؟!

- Advertisement -

وطن- غردت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على مباراة المغرب وفرنسا المرتقبة، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر.

وقالت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، على مباراة المغرب وفرنسا، قائلةً: ” بعيداً عن العاطفة كون المغرب أول عربي يتأهل إلى الدور النصف النهائي في تاريخ مونديال كأس العالم”.

تعليق شيخة قطرية على مباراة المغرب وفرنسا

وأضافت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، ” هناك أرقام قياسية حققها المغرب فنياً لا يمكن تجاهلها. منتخب المغرب صاحب أقوى دفاع، حيث لم تتلقى شباكه سوى هدف وحيد. كما أنه أكثر منتخب عربي تسجيلاً للأهداف في مونديال كأس العالم برصيد 19 هدفاً”.

- Advertisement -

كما وتابعت الشيخة القطرية حديثها، ” ياسين بونو حارس المغرب هو أول عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ مونديال كأس العالم، كما أنه المنتخب المغربي. هو أول منتخب من القارة الأفريقية يهزم إسبانيا منذ نيجيريا عام 1998″.

بعيدًا عن العاطفة كون #المغرب أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور النصف النهائي في تاريخ كأس العالم.

هناك أرقام قياسية حققها المغرب فنيًا لا يمكن تجاهلها.

منتخب المغرب صاحب أقوى خط دفاع حيث لم تتلق شباكه سوى هدف وحيد.

أكثر منتخب عربي تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، برصيد 19 هدف. pic.twitter.com/F7Ys1oydaA — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 13, 2022

وختمت، ” المغرب أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم .. كل التوفيق لأسود الأطلس في مهمتهم الصعبة أمام فرنسا وأمنياتنا لهم بالفوز”.

مباراة المغرب وفرنسا

- Advertisement -

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب أمام حامل لقب النسخة الماضية فرنسا، الأربعاء، على ملعب (استاد البيت). في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر.

– ياسين بونو أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ كأس العالم.

– المغرب أول منتخب أفريقي يهزم إسبانيا في المونديال منذ نيجيريا عام 1998.

– المغرب أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. كل التوفيق لـ #أسود_الأطلس في مهمتهم الصعبة غدًا أمام فرنسا وأمنياتنا لهم بالفوز🇲🇦 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 13, 2022

كما ونجح منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في تحقيق التأهل التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، على حساب البرتغال، عقب الفوز النظيف بهدف دون رد.

يذكر بأن الفائز من مباراة المغرب وفرنسا، سيواجه الأرجنتين (راقصو التانغو)، من أجل المنافسة على اللقب في المباراة النهائي. التي ستقام الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).