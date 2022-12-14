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مونديال قطر 2022

شيخة قطرية تُعلق على مباراة المغرب وفرنسا.. ماذا قالت؟!

الشيخة القطرية مريم آل الثاني تُشيد بأرقام المغرب قبيل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا

كتب فارس أبو شيحة
watanserb.com
شيخة قطرية تغرد على مباراة المغرب وفرنسا
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وطن- غردت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على مباراة المغرب وفرنسا المرتقبة، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر.

وقالت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، على مباراة المغرب وفرنسا، قائلةً: ” بعيداً عن العاطفة كون المغرب أول عربي يتأهل إلى الدور النصف النهائي في تاريخ مونديال كأس العالم”.

تعليق شيخة قطرية على مباراة المغرب وفرنسا

وأضافت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، ” هناك أرقام قياسية حققها المغرب فنياً لا يمكن تجاهلها. منتخب المغرب صاحب أقوى دفاع، حيث لم تتلقى شباكه سوى هدف وحيد. كما أنه أكثر منتخب عربي تسجيلاً للأهداف في مونديال كأس العالم برصيد 19 هدفاً”.

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كما وتابعت الشيخة القطرية حديثها، ” ياسين بونو حارس المغرب هو أول عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ مونديال كأس العالم، كما أنه المنتخب المغربي. هو أول منتخب من القارة الأفريقية يهزم إسبانيا منذ نيجيريا عام 1998″.

وختمت، ” المغرب أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم .. كل التوفيق لأسود الأطلس في مهمتهم الصعبة أمام فرنسا وأمنياتنا لهم بالفوز”.

مباراة المغرب وفرنسا

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ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب أمام حامل لقب النسخة الماضية فرنسا، الأربعاء، على ملعب (استاد البيت). في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر.

كما ونجح منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في تحقيق التأهل التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، على حساب البرتغال، عقب الفوز النظيف بهدف دون رد.

يذكر بأن الفائز من مباراة المغرب وفرنسا، سيواجه الأرجنتين (راقصو التانغو)، من أجل المنافسة على اللقب في المباراة النهائي. التي ستقام الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

المصدروطن + صفحة مريم آل الثاني
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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