احتفاء إسرائيلي واسع بافتتاح أول متجر للمنتجات “الكوشر” في الإمارات

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وطن- احتفت وسائل إعلام عبرية على نطاق واسع بما تحظى به منتجات “الكوشر” اليهودي من رواج كبير في الإمارات بفعل زيادة أعداد اليهود في الدولة الخليجية، حيث تم افتتاح أول “سوبر ماركت” للمنتجات من هذا النوع في الإمارات العربية المتحدة.

ويشار إلى أن “الكوشر أو “كشروت”، هي كلمة عبرية تعني الملائم أو الصحيح، وهو الطعام المحلل أكله حسب الأحكام اليهودية، مثل الحلال في الإسلام.

100 شخص من الجالية اليهودية حضروا افتتاح السوبر ماركت

واحتفى الإعلام العبري بتجمع أكثر من 100 شخص في دبي، مساء الإثنين، للاحتفال بافتتاح الجالية اليهودية في الإمارات أول سوبر ماركت لمنتجات الكوشر في الإمارات وفي الخليج بصفة عامة.

آل نهيان ما ياكلون غير كوشر ومختوم من الحاخام ورح يوكلون الشعب خوش كوشر https://t.co/OIyNeZp14q — Lamaßū 𒀀𒂵𒉈𒆠 (@Lamasu75601435) December 14, 2022

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وهللت صفحة “اسرائيل في الخليج” الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على “تويتر” لافتتاح أول سوبرماركت للكوشر في الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن):”افتتاح أول سوبرماركت لبيع المنتجات كوشير (حلال يهودي) في دولة الامارات”.

افتتاح أول سوبرماركت لبيع المنتجات كوشير (حلال يهودي) في دولة الامارات – الف مبروك🇦🇪🇮🇱 @RabbiUAE @ChabadUae pic.twitter.com/0tsJqxul8K — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 13, 2022

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المجتمع اليهودي في الإمارات

وفقًا لإحدى المنظمات الإخبارية الأجنبية، فقد تم تسمية المتجر الذي تم بناؤه لراحة الجالية اليهودية باسم “رومان” وتم افتتاحه في منطقة الوصل في دبي.

وقال صاحب المتجر الحاخام ليفي دويتشمان، بحسب موقع “أوردو” الباكستاني إن المتجر هو رمز للنمو المذهل للمجتمع اليهودي في الإمارات وأننا منحنا الحرية لنشعر بالامتنان، حسب وصفه.

وأضاف الحاخام ليفي: “نأمل أن نتمكن من خلال هذا المشروع من تمكين المزيد من العائلات اليهودية من الانتقال والعيش في الإمارات ، مما يجعل حياتهم اليومية أكثر راحة وأمانًاً-حسب زعمه-

وتابع: “مجتمعنا الرائع يستفيد من الامتيازات الاستثنائية التي تمنحها لنا حكومة الإمارات والسلطات المحلية منذ أكثر من عقد.”

وراج طعام “الكوشر” في الإمارات العربية المتحدة في السنوات الماضية، بفعل زيادة أعداد اليهود في الدولة التي تترأس رأس حربة التطبيع مع إسرائيل.

ويشار إلى أنه في شهر سبتمبر من العام 2020، تم افتتاح مطعم “أرماني/ كاف”، الذي كان أول وجهة معتمدة لتقديم طعام الكوشر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الصهيوني جيسين غرينبليت، مبعوث ترامب السابق للمنطقة يحتفي بعد تناوله الطعام في مطعم "أرماني كاف" في دبي، وهو مطعم يقدم الطعام حسب "الشريعة اليهودية" مالك المطعم والعاملون فيه من اليهود pic.twitter.com/gNXUpvi2WK — د.صالح النعامي (@salehelnaami) November 11, 2020

ويتخصص المطعم الذي يوجد داخل برج خليفة بدبي، في تقديم مأكولات الكوشر المتوافقة مع القوانين اليهودية المتعلقة بالطعام والشراب (الكشروت).

وقال موقع “إمارات ليكس” إن السوبر ماركت المسمى “رمان ” سيلبي الطلب المتزايد على منتجات الكوشر بسبب الزيادة الكبيرة في عدد اليهود الذين يسافرون وينتقلون إلى الإمارات في أعقاب اتفاقية أبراهام المزعومة للتطبيع.

وأدت الاتفاقات التي تم توقعيها عام 2022 بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى إشهار تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية، بما في ذلك الإمارات.

الحاخام ليفي دوتشمان

وقال الحاخام ليفي دوتشمان المقيم في الإمارات: “يستمر مجتمعنا الرائع، الذي يواصل النمو والازدهار هنا في الإمارات، في الاستفادة من الاحتضان الاستثنائي الذي تلقيناه من حكومة الإمارات والسلطات المحلية ، لأكثر من عقد حتى الآن”.

وأضاف بحسب المصدر: “من أجل تمكين المقيمين والزائرين من الحياة اليهودية الكاملة هنا ، أنشأنا مؤسسات ومجتمعات يهودية، نحتفل علنًا بالسبت والأعياد والسيمشاس [الاحتفالات الدينية والتمتع بأطعمة كوشر عالية الجودة ، في أي يوم وفي كل مكان ، في جميع أنحاء الإمارات.”

منتجات كوشر مستوردة من إسرائيل

ويقدم السوبر ماركت اليهودي الذي يمتد على أكثر من 130 مترًا مربعًا في وسط دبي، منتجات كوشير عالية الجودة مستوردة خاصة من إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة، بما في ذلك منتجات اللحوم والدجاج عالية الجودة بحسب الحاخام اليهودي.

ووفق المسئولين الإسرائيليين تتمتع الجالية اليهودية المتنامية في الإمارات بمجموعة مختارة من مطاعم الكوشر وثلاثة معابد يهودية على الأقل ، بما في ذلك كنيس النخيل.

وذكر أنه أصبح سماع الأشخاص الذين يتحدثون العبرية أمرًا شائعًا الآن في مراكز التسوق وأماكن أخرى في الإمارات.

ومؤخرا كشف مسئولون إسرائيليون أن الإمارات افتتحت ثلاثة معابد يهودية على أراضيها خلال عامين من إشهار علاقات التطبيع مع إسرائيل بهدف تعزيز تواجد الجالية اليهودية على أراضيها.