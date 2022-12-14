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احتفاء إسرائيلي واسع بافتتاح أول متجر للمنتجات “الكوشر” في الإمارات

التطبيع مستمر وتل أبيب باتت تعتبر الإمارات مستعمرة إسرائيلية جديدة في الخليج

كتب خالد الأحمد
افتتاح متجر للمنتجات الكوشر watanserb.com
افتتاح متجر للمنتجات الكوشر
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وطن- احتفت وسائل إعلام عبرية على نطاق واسع بما تحظى به منتجات “الكوشر” اليهودي من رواج كبير في الإمارات بفعل زيادة أعداد اليهود في الدولة الخليجية، حيث تم افتتاح أول “سوبر ماركت” للمنتجات من هذا النوع في الإمارات العربية المتحدة.

ويشار إلى أن “الكوشر أو “كشروت”، هي كلمة عبرية تعني الملائم أو الصحيح، وهو الطعام المحلل أكله حسب الأحكام اليهودية، مثل الحلال في الإسلام.

100 شخص من الجالية اليهودية حضروا افتتاح السوبر ماركت

واحتفى الإعلام العبري بتجمع أكثر من 100 شخص في دبي، مساء الإثنين، للاحتفال بافتتاح الجالية اليهودية في الإمارات أول سوبر ماركت لمنتجات الكوشر في الإمارات وفي الخليج بصفة عامة.

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وهللت صفحة “اسرائيل في الخليج” الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على “تويتر” لافتتاح أول سوبرماركت للكوشر في الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن):”افتتاح أول سوبرماركت لبيع المنتجات كوشير (حلال يهودي) في دولة الامارات”.

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المجتمع اليهودي في الإمارات

وفقًا لإحدى المنظمات الإخبارية الأجنبية، فقد تم تسمية المتجر الذي تم بناؤه لراحة الجالية اليهودية باسم “رومان” وتم افتتاحه في منطقة الوصل في دبي.

وقال صاحب المتجر الحاخام ليفي دويتشمان، بحسب موقع “أوردو” الباكستاني إن المتجر هو رمز للنمو المذهل للمجتمع اليهودي في الإمارات وأننا منحنا الحرية لنشعر بالامتنان، حسب وصفه.

وأضاف الحاخام ليفي: “نأمل أن نتمكن من خلال هذا المشروع من تمكين المزيد من العائلات اليهودية من الانتقال والعيش في الإمارات ، مما يجعل حياتهم اليومية أكثر راحة وأمانًاً-حسب زعمه-

وتابع: “مجتمعنا الرائع يستفيد من الامتيازات الاستثنائية التي تمنحها لنا حكومة الإمارات والسلطات المحلية منذ أكثر من عقد.”

وراج طعام “الكوشر” في الإمارات العربية المتحدة في السنوات الماضية، بفعل زيادة أعداد اليهود في الدولة التي تترأس رأس حربة التطبيع مع إسرائيل.

ويشار إلى أنه في شهر سبتمبر من العام 2020، تم افتتاح مطعم “أرماني/ كاف”، الذي كان أول وجهة معتمدة لتقديم طعام الكوشر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتخصص المطعم الذي يوجد داخل برج خليفة بدبي، في تقديم مأكولات الكوشر المتوافقة مع القوانين اليهودية المتعلقة بالطعام والشراب (الكشروت).

وقال موقع “إمارات ليكس” إن السوبر ماركت المسمى “رمان ” سيلبي الطلب المتزايد على منتجات الكوشر بسبب الزيادة الكبيرة في عدد اليهود الذين يسافرون وينتقلون إلى الإمارات في أعقاب اتفاقية أبراهام المزعومة للتطبيع.

وأدت الاتفاقات التي تم توقعيها عام 2022 بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى إشهار تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية، بما في ذلك الإمارات.

الحاخام ليفي دوتشمان

وقال الحاخام ليفي دوتشمان المقيم في الإمارات: “يستمر مجتمعنا الرائع، الذي يواصل النمو والازدهار هنا في الإمارات، في الاستفادة من الاحتضان الاستثنائي الذي تلقيناه من حكومة الإمارات والسلطات المحلية ، لأكثر من عقد حتى الآن”.

وأضاف بحسب المصدر: “من أجل تمكين المقيمين والزائرين من الحياة اليهودية الكاملة هنا ، أنشأنا مؤسسات ومجتمعات يهودية، نحتفل علنًا بالسبت والأعياد والسيمشاس [الاحتفالات الدينية والتمتع بأطعمة كوشر عالية الجودة ، في أي يوم وفي كل مكان ، في جميع أنحاء الإمارات.”

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منتجات كوشر مستوردة من إسرائيل

ويقدم السوبر ماركت اليهودي الذي يمتد على أكثر من 130 مترًا مربعًا في وسط دبي، منتجات كوشير عالية الجودة مستوردة خاصة من إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة، بما في ذلك منتجات اللحوم والدجاج عالية الجودة بحسب الحاخام اليهودي.

ووفق المسئولين الإسرائيليين تتمتع الجالية اليهودية المتنامية في الإمارات بمجموعة مختارة من مطاعم الكوشر وثلاثة معابد يهودية على الأقل ، بما في ذلك كنيس النخيل.

وذكر أنه أصبح سماع الأشخاص الذين يتحدثون العبرية أمرًا شائعًا الآن في مراكز التسوق وأماكن أخرى في الإمارات.

ومؤخرا كشف مسئولون إسرائيليون أن الإمارات افتتحت ثلاثة معابد يهودية على أراضيها خلال عامين من إشهار علاقات التطبيع مع إسرائيل بهدف تعزيز تواجد الجالية اليهودية على أراضيها.

المصدرتويتر، موقع "أوردو" الباكستاني، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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