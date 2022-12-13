“تحرير فلسطين في مونديال قطر”.. فيديو ملهم لمشجع عماني

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وطن – انتشر مقطع فيديو، وُصف بالمؤثر جدا، لمشجع عماني في بطولة كأس العالم، وهو يرتدي ثيابا ملونة بأعلام دولة فلسطين.

وفي الفيديو، سُئل هذا المشجع عن البلد الذي جاء منه، فقال: “من عمان”، فسُئل: “فلسطيني من عمان؟”، فأجاب: “أنا عماني وفلسطيني في نفس الوقت”.

وأضاف: “لا نقول مجرد شعارات .. لو جه قائد يفتح لنا الحدود والله ننهش لحم اليهودي ونقتلع عينه.. فيه دِين وهنسترده”.

#عُماني وقلبه في #فلسطين

حفظك الله وجعل كلماتك في موازين حسناتك 🇵🇸🌹🇴🇲 pic.twitter.com/rfFU4lAQiT — أبو إسلام العقاد (@K1hFm1UrCmuxl74) December 11, 2022

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يُضاف هذا المشهد، إلى سلسلة من الأحداث التي شهدتها بطولة كأس العالم في قطر، والتي حفلت بدعم كبير للقضية الفلسطينية.

ويشهد مونديال قطر اهتماما كبيرا وبروزا قويا لفلسطين في أجواء المونديال، لدرجة أنه لا تكاد مباراة أو حدث أو فعالية تشجيعية إلا وتواجد فيها علم فلسطين.

حملة حلم فلسطيني في المونديال

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بالتزامن، أطلق ناشطون فلسطينيون حملة “حلم فلسطيني“، للتعريف بالقضية الفلسطينية خلال أيام بطولة كأس العالم.

ودعت الحملة المشجعين الرياضيين في العالم إلى رفع علم فلسطين وشعارها والهتاف في المدرجات والساحات.

وتعمل الحملة على تسليط الضوء على قضية الفلسطينيين وحقوقهم المسلوبة، وقد حصدت الكثير من التفاعل اللافت بين جمهور ومشجعي كأس العالم.

فلسطين حاضرة وإسرائيل منبوذة

وفي وقت سابق، قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن هناك صورة لا يراها الغرب في كأس العالم قطر 2022، وهي أن فلسطين حاضرة بقوة في الأجواء العامة للبطولة بينما إسرائيل “منبوذة”.

وذكرت الصحيفة أنه رغم أن فلسطين وإسرائيل لا يشاركان في البطولة، فإن قضية فلسطين فرضت حضورها بشكل بارز في المدرجات والاحتفاليات التي واكبت كأس العالم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى مقاطع الفيديو التي انتشرت، وأظهرت مشاعر الكراهية ضد إسرائيل بين الجماهير العربية مع أن عددا من حكوماتهم أبرمت اتفاقيات للتطبيع، وأخرجت تعاونها الأمني إلى العلن.