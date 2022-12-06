مشجع عربي يقتحم بث قناة عبرية في قطر ليشتم إسرائيل لفظاً وبإشارة بذيئة(شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع لتواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لمشجعين عرب مع مراسل القناة “11” الإسرائيلية في قطر.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فإنه بينما كان المراسل على الهواء مباشرة مع استوديوهات القناة في إسرائيل، أقدم بعض المشجعين على رفع العلم الفلسطيني خلفه.

وبحسب الفيديو، لم يكن هذا الموقف هو الوحيد الذي تعرض له مراسل القناة والمذيعة معا، حيث أنهما تفاجئا بدخول أحد المشجعين امام الكاميرا ليخاطبهم قائلا: “fuck you Israel” قبل أن يلوح بإصبعه بحركة بذيئة ليتبعه في نفس الحركة العديد من المشجعين الذين كانوا في المكان.

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وأظهر الفيديو اضطرار المذيعة إلى قطع الإرسال عن البث القادم من العاصمة القطرية الدوحة.

مناصرو القضية الفلسطينية في المونديال لا يزالون يحاصرن الإعلام الإسرائيلي . شاهد ماذا حصل مع مراسل قناة كان 11 الإسرائيلية أثناء البث المباشر 👇 #منصة_مشيرب⁩ • #قطر2022

⁧#كأس_العالم_2022⁩ • ⁧#كأس_العالم_FIFA

⁦#FIFAWorldCup ⁩ • #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/V14B571Ch8 — منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) December 6, 2022

مشجع إنجليزي يهتف لفلسطين

وكان مراسل قناة إسرائيلية قد تعرض لموقف محرج وصادم على الهواء مباشرة من قبل مشجعين إنجليز، بعد أن فاجأوه بالهتاف لفلسطين.

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ووفقاً لمقطع فيديو متداول رصدته “وطن“، فبينما كان مراسل إحدى القنوات الإسرائيلية يستطلع آراء المشجعين الإنجليز بعد فوز المنتخب الإنجليزي على السنغال والتأهل لربع نهائي كأس العالم، صدمَه مشجع إنجليزي وصرخ: “Free Palestine”.

الفيديو أظهر كذلك صدمة المراسل الذي بدت على ملامحه علامات الاستياء مما حدث، حيث لم يتوقع أن يحدث ذلك معه من قبل المشجعين غير العرب.

تأثير اقامة كاس العالم في قطر بيطلع على الصهاينة اكثر من بيع السوق 😂😂😂 pic.twitter.com/D0JdJxSiH4 — Fahad 🇶🇦⚔️🇶🇦 (@Alkuwari2030) December 5, 2022

خيبة أمل جاريد كوشنر

جاء ذلك بينما سلط موقع “ذي إنترسبت” الضوء على مشاهد دعم الجمهور العربي لفلسطين خلال كأس العالم في قطر، واصفا إياها بأنها تعبر عن مدى ارتباط الشعوب العربية وعدم تخليها عن القضية الفلسطينية، في وقت كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” وإسرائيل تعتقدان أنّ توقيع اتفاقيات التطبيع مع بعض الأنظمة العربية سيعني تخلّي العرب عن فلسطين.

وذكر الموقع الأمريكي، في تقرير نشره الإثنين، أن دعم المشجعين من جميع أنحاء العالم العربي لفلسطين، في كأس العالم بقطر، أظهر عدم إمكانية تحقيق السلام الذي تحدث عنه “جاريد كوشنر”، مستشار الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”.

وبحسب التقرير، فقد زار “كوشنر” وزوجته “إيفانكا ترامب” وعائلتهما قطر مدة 3 أيام لحضور الجولة الأولى من مباريات كأس العالم، واستمعوا إلى الهتافات والأغاني الداعمة لفلسطين هناك، ، مشيرا إلى اللافتات الضخمة التي رفعت في المدرجات مثل “فلسطين حرة”، وتريد شعارات مثل “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، واقتحام المشجعين المقابلات التلفزيونية الإسرائيلية للتلويح بالأعلام الفلسطينية وتوبيخ المراسلين.

واعتبر الموقع أن هذه المشاهد “تشير إلى الدعم اللافت ومدى سوء تقدير كوشنر بتحقيق السلام عندما أقنع ترامب بعض الحكام العرب بتوقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي مع إسرائيل دون احترام الحقوق الفلسطينية”.