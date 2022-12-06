الثلاثاء, ديسمبر 6, 2022
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مشجع عربي يقتحم بث قناة عبرية في قطر ليشتم إسرائيل لفظاً وبإشارة بذيئة(شاهد)

المذيعة اضطرت لقطع البث

كتب سالم حنفي
مشجع عربي مع قناة إسرائيلية watanserb.com
مشجعين عرب يستفزون مراسل إسرائيلي في قطر ويغضبونه
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع لتواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لمشجعين عرب مع مراسل القناة “11” الإسرائيلية في قطر.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فإنه بينما كان المراسل على الهواء مباشرة مع استوديوهات القناة في إسرائيل، أقدم بعض المشجعين على رفع العلم الفلسطيني خلفه.

وبحسب الفيديو، لم يكن هذا الموقف هو الوحيد الذي تعرض له مراسل القناة والمذيعة معا، حيث أنهما تفاجئا بدخول أحد المشجعين امام الكاميرا ليخاطبهم قائلا: “fuck you Israel” قبل أن يلوح بإصبعه بحركة بذيئة ليتبعه في نفس الحركة العديد من المشجعين الذين كانوا في المكان.

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وأظهر الفيديو اضطرار المذيعة إلى قطع الإرسال عن البث القادم من العاصمة القطرية الدوحة.

مشجع إنجليزي يهتف لفلسطين

وكان مراسل قناة إسرائيلية قد تعرض لموقف محرج وصادم على الهواء مباشرة من قبل مشجعين إنجليز، بعد أن فاجأوه بالهتاف لفلسطين.

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ووفقاً لمقطع فيديو متداول رصدته “وطن“، فبينما كان مراسل إحدى القنوات الإسرائيلية يستطلع آراء المشجعين الإنجليز بعد فوز المنتخب الإنجليزي على السنغال والتأهل لربع نهائي كأس العالم، صدمَه مشجع إنجليزي وصرخ: “Free Palestine”.

الفيديو أظهر كذلك صدمة المراسل الذي بدت على ملامحه علامات الاستياء مما حدث، حيث لم يتوقع أن يحدث ذلك معه من قبل المشجعين غير العرب.

خيبة أمل جاريد كوشنر

جاء ذلك بينما سلط موقع “ذي إنترسبت” الضوء على مشاهد دعم الجمهور العربي لفلسطين خلال كأس العالم في قطر، واصفا إياها بأنها تعبر عن مدى ارتباط الشعوب العربية وعدم تخليها عن القضية الفلسطينية، في وقت كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” وإسرائيل تعتقدان أنّ توقيع اتفاقيات التطبيع مع بعض الأنظمة العربية سيعني تخلّي العرب عن فلسطين.

وذكر الموقع الأمريكي، في تقرير نشره الإثنين، أن دعم المشجعين من جميع أنحاء العالم العربي لفلسطين، في كأس العالم بقطر، أظهر عدم إمكانية تحقيق السلام الذي تحدث عنه “جاريد كوشنر”، مستشار الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”.

وبحسب التقرير، فقد زار “كوشنر” وزوجته “إيفانكا ترامب” وعائلتهما قطر مدة 3 أيام لحضور الجولة الأولى من مباريات كأس العالم، واستمعوا إلى الهتافات والأغاني الداعمة لفلسطين هناك، ، مشيرا إلى اللافتات الضخمة التي رفعت في المدرجات مثل “فلسطين حرة”، وتريد شعارات مثل “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، واقتحام المشجعين المقابلات التلفزيونية الإسرائيلية للتلويح بالأعلام الفلسطينية وتوبيخ المراسلين.

واعتبر الموقع أن هذه المشاهد “تشير إلى الدعم اللافت ومدى سوء تقدير كوشنر بتحقيق السلام عندما أقنع ترامب بعض الحكام العرب بتوقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي مع إسرائيل دون احترام الحقوق الفلسطينية”.

المصدرتويتر + ذي إنترسبت
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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