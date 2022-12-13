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انهيار نظام الملالي أمام الاحتجاجات دفعه لإعدام متظاهر علنا بطريقة وحشية

تم إعدام مجيد رضا رهنورد شنقا على الملأ بأحد شوارع مشهد في إيران وعلق بواسطة رافعة

كتب خالد الأحمد
انهيار نظام الملالي watanserb.com
انهيار نظام الملالي
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وطن- أعدم نظام الملالي متظاهراً إيرانياً شنقاً بتهمة قتل ضابطي أمن، وهي أول عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات التي اندلعت خلال الأشهر الأخيرة في البلاد، في الوقت الذي تهدد فيه السلطات الإيرانية بإعدام المزيد من متظاهري هذه الإحتجاجات.

أُعدم في أحد شوارع مشهد

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن المتظاهر “مجيد رضا رهنورد” 23 عاماً، أُعدم على يد قوات الأمن شنقاً خلال الساعات الأولى من صباح، الاثنين، في أحد شوارع مدينة مشهد.

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وتقول السلطات الإيرانية إن المتظاهر “رهنورد” ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بطعن ضابطي الأمن. وتم عرض الفيديو أثناء محاكمته التي انتهت بإعدامه.

وقد طعن خبراء قانون ونشطاء بالمقطع إلى حد كبير حيث لم يتم التعرف بوضوح على أي شخص في اللقطات.

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ونشر القضاء الإيراني صوراً تظهر لحظة إعدامه بحضور قوات الأمن الذين قاموا بتغطية وجوههم.

إعدام محسن شكاري

وبحسب موقع “بي بي سي” باللغة الفارسية تم تنفيذ إعدام “مجيد رضا رهنورد” بعد 5 أيام من إعدام “محسن شكاري”، أحد المعتقلين في طهران، وقبل ساعات قليلة من تنفيذ حكم الإعدام نظمت مسيرات في مشهد للاحتجاج على إعدام شكاري.

ونشر الموقع صورة أخيرة لمجيد رضا رهنورد ووالدته، ولم تكن أسرة هذا السجين على علم باحتمال إعدام ابنهم –وفق المصدر ذاته-.

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وبثت وسائل إعلام إيرانية صوراً لاعترافات السيد رهنورد الذي قبل التهم الموجهة إليه في المحكمة.

وأثار نشر الإعلام الحكومي اعتراف مجيد رضا رهنورد بالإكراه بينما كانت يده مغطاة بالجبس، مجددًا انتقادات لعملية الحصول على هذه الاعترافات في ظروف غامضة واستخدام القوة والضغط والتعذيب.

إجراءات المحاكم في إيران

ووصف نشطاء حقوقيون إجراءات المحاكم في إيران بأنها غير عادلة للغاية، لأنه وفقًا للقوانين الإيرانية، فإن معتقلي الاحتجاجات الأخيرة محرومون من حق اختيار محام، والمحامين الأسرى المعينين من قبل المحكمة لا يدافعون عن المتهمين. وغالبًا ما يكونون متحالفين مع ممثل المدعي العام ضد المتهمين.

وقالت جماعات حقوق الإنسان إنّ 458 متظاهرًا لقوا حتفهم بالفعل في هذه الاحتجاجات، ويواجه الكثيرون الآن عقوبة الإعدام.

وفي وقت لاحق قالت شبكة “بي بي سي” إن السلطات الإيرانية منعت مراسم العزاء لمجيد رضا رهنورد، وتجمع عدد من المواطنين حول منزله ورددوا هتافات مناهضة للجمهورية الإسلامية.

وبالمقابل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمنزل عائلة مجيد رضا رهنورد في شارع هار أملي في مشهد، تظهر تحطيم نوافذ منزله من قبل مناصرين للنظام الإيراني وكُتبت لافتات وشعارات على الجدران ومنها ” خانة قاتل”.

المصدرتويتر، موقع بي بي سي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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