السبت, ديسمبر 10, 2022
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فيديو لمحاولة ضرب ليونيل ميسي من قبل مشجع اقتحم ملعب لوسيل

الملاكم المكسيكي اقتحم ملعب لوسيل أثناء مباراة الأرجنتين وهولندا لضرب ليونيل ميسي

كتب باسل النجار
محاولة ضرب ليونيل ميسي watanserb.com
ملاكم مكسيكي يقتحم ملعب لوسيل لضرب ميسي
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وطن- شهدت مباراة الأرجنتين أمام هولندا أمس، الجمعة، محاولة للاعتداء على النجم العالمي ليونيل ميسي، من قبل أحد المشجعين الذي اقتحم الملعب لأجل ضربه والاعتداء عليه.

محاولة الاعتداء على ليونيل ميسي من قبل ملاكم مكسيكي

ونجحت الأرجنتين على أرض ملعب “لوسيل في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد التغلب على منتخب “الطواحين” هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3، بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافي بالتعادل بنتيجة 2 – 2.

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وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع لحظة اقتحام أحد المشجعين للملعب، محاولا التوجه ناحية ميسي.

وظهر المشجع الذي قيل إنه “ملاكم مكسيكي” وهو يجري بسرعة داخل أرضية ملعب لوسيل الذي اقتحمه.

وكان رجال أمن الاستاد له بالمرصاد حيث توجهوا ناحيته مسرعين، وتمكنوا من إيقافه والسيطرة عليه بصعوبة.

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حيث أنه للسيطرة عليه تجمع حوله أكثر من رجل أمن في الملعب، ليشلوا حركته ويوقفوه بصعوبة حيث حملوه إلى خارج الملعب.

توعده من قبل بعد إهانة ميسي لعلم المكسيك

ويشار إلى أنه في أواخر نوفمبر الماضي، كان مقطع فيديو أظهر لاعب المنتخب الأرجنتيني ونجم نادي بريس سان جيرمان، ليونيل ميسي وهو يهين علم المكسيك.

وبحسب الفيديو متداول آنذاك، فقد ظهر “ميسي” جالسا داخل غرفة تبديل الملابس ويقوم بركل علم المكسيك بحذائه وإبعاده عنه.

ووقتها ووجه الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز تهديدا صريحا ضد “ميسي” بسبب إهانته لعلم بلاده.

وقال:” ميسي، سأبحث عنك حتى أجدك، أما أنت فعليك أن تصلي حتى لا أجدك.”

وعبر “ألفاريز” عن غضبه من “ميسي” قائلا:” رأوا ميسي ينظف الأرضية بقميصنا وعلمنا”.

وتابع قائلا:” مثلما أحترم الأرجنتين، عليكم أن تحترموا المكسيك !! أنا لا أتحدث عن البلد (الأرجنتين) أنا أتحدث عن ميسي بسبب التصرف الذي قدمه.”

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مباراة الأرجنتين وهولندا

وأمس، الجمعة، نجح المنتخب الأرجنتيني في حجز مقعده بنصف نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد تغلبه على هولندا بركلات الترجيح.

جدير بالذكر وفق آخر الإحصائيات أن “ميسي” أصبح أكثر لاعب فى تاريخ كأس العالم، يصنع أهدافا فى المراحل الإقصائية من المونديال، برصيد 5 أسيست، متفوقا على أسطورة البرازيل بيليه برصيد 4 أسيست.

وكان ليونيل ميسي قد أحرز هدف جديد في مشوراه أمس بمباراة الأرجنتين عبر ركلة جزاء، ليصبح الهداف التاريخى للمنتخب الأرجنتيني فى المونديال برصيد 10 أهداف متساويا مع جابرييل باتيستوتا.

وستواجه الأرجنتين بذلك في نصف النهائي كرواتيا، التي أقصت البرازيل أمس في مباراة تاريخية.

وتأهلت كرواتيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم قطر 2022، على حساب البرازيل التي فازت عليها بنتيجة 4 – 2 بركلات الترجيح.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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