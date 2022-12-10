السبت, ديسمبر 10, 2022
الرئيسيةحياتنادراسة: هذا هو لون الملابس الذي يجب أن ترتديه لتكون سعيدًا
حياتنا

دراسة: هذا هو لون الملابس الذي يجب أن ترتديه لتكون سعيدًا

"اجتمع ثلاثة عشر عالمًا من دول مختلفة لدراسة عوامل السعادة"

كتب معالي بن عمر
العلم يقترح لون ملابس معينة ليشعر الإنسان بالسعادة watanserb.com
العلم يقترح لون ملابس معينة ليشعر الإنسان بالسعادة
- Advertisement -

وطن-نشرت مجلة “غرازيا” الفرنسية تقريرًا كشفت من خلاله، عن اللون الذي يجعلنا سعداء عندما نرتديه، بحسب دراسة بريطانية.

فماذا لو كان يكفي ارتداء ملابس زرقاء لتكون سعيدًا؟ هذه نتيجة الدراسة، التي أكدها الخبراء بعد تجاربٍ، حيث تبيّن أن اللون الأزرق بالتحديد يجلب السعادة ويغدق على المرء الفرح والسرور.

وفيما يلي تحدثت المجلة بالتفصيل عن سبب اختيار هذا اللون.

هذه العادات تسرق السعادة من حياتك .. إياك أن تفعلها

- Advertisement -

لطالما كانت مسألة السعادة مركزية في حياتنا على مرّ السنين، وهو شعور اختلف حوله الفلاسفة و الكتاب والفنانين. ولسائل أن يسأل: كيف يكون الإنسان سعيدًا في الحياة؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن العلماء كانوا يدرسون هذا الموضوع المجرد منذ سنوات متعددة. واليوم اجتمع ثلاثة عشر عالمًا من دول مختلفة لدراسة عوامل السعادة. وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على المرء أن يرتدي اللون الأزرق ليكون أكثر سعادة.

لطالما كانت مسألة السعادة مركزية في حياتنا على مرّ السنين، وهو شعور اختلف حوله الفلاسفة و الكتاب و الفنانين
لطالما كانت مسألة السعادة مركزية في حياتنا على مرّ السنين، وهو شعور اختلف حوله الفلاسفة و الكتاب و الفنانين

7 أشياء أساسية يجب عليك امتلاكها في المنزل لتكون أكثر سعادة

ارتدي ملابس زرقاء لتكون سعيدا!

في الواقع، أظهر الباحثون في جامعة ساسكس بإنجلترا بوضوح تأثير هذا اللون على أدمغتنا. إن تعريض أنفسنا للون الأزرق سيسمح لنا بزيادة “الثقة بالنفس” و “تقليل التوتر” وبالتالي تعزيز الشعور بالسعادة. لإثبات هذه الظاهرة، قاموا بتعريض 25 شخصًا للضوء الأزرق لمدة ساعة في المختبر. وفيما يلي الاستنتاجات:

  • أصبحت عملية التفكير ورد الفعل أسرع من ذي قبل
  • شعر المشاركون بالسلام والراحة والهدوء أكثر مما كانوا عليه في بداية التجربة. لذلك أنت تعرف الآن، ما عليك فعله لتكون أكثر سعادة وأكثر إنتاجية.
- Advertisement -

كما وصفت الدراسة عوامل أخرى للسعادة: النوم أكثر من ست ساعات في الليلة، فمن بين 4000 شخص تم اختبارهم، قال 1 من كل 5 إنهم سعداء بعد أن ناموا على الأقل ست ساعات. علاوة على ذلك، عليك أيضًا معرفة كيفية التمتع بالأوقات الجيدة.

اللون الأرزق يجعلنا سعداء
اللون الأرزق يجعلنا سعداء

وفي الواقع، وفقًا لعالم النفس في جامعة هارفارد دانييل جيلبرت، فإن توقع اللحظات التي سنكون فيها سعداء يسمح لنا بأن نكون بالفعل في وضع جيد.

دراسة: أربع سنوات نشعر فيها بأكبر قدر من السعادة وأربعٌ نكون فيها يائسين

المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

7 أشياء أساسية يجب عليك امتلاكها في المنزل لتكون أكثر سعادة

حياتنا

كل هذه الأشياء يجب القيام بها كل يوم لتكون أكثر سعادة وفقًا للعلم

حياتنا

تمرين يومي بسيط سيجعلك تبتسم في 8 دقائق فقط.. (فيديو)

حياتنا

كم تحتاج من المال لتكون سعيدًا؟ خبراء حائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد يجيبون

حياتنا

دراسة: أربع سنوات نشعر فيها بأكبر قدر من السعادة وأربعٌ نكون فيها يائسين

حياتنا

ركّز لثوانٍ واكتشف نفسك .. ماذا ترى: شجرة أرجوانية أم وجه إنسان؟!

حياتنا

6 قواعد فرنسية لتبقى شابا ومتجددا مدى الحياة

حياتنا

هذه العادات تسرق السعادة من حياتك .. إياك أن تفعلها

حياتنا

“حملت منه وراجل 100%”.. “شاهد” زوجة أحمد عدوية تفجر مفاجأة حول “إخصاء” زوجها على يد من أمير عربي!

الهدهد

ابن راشد بعدما خلعته الاميرة هيا واصابته بالجنون: السعادة في الاختيار المناسب لشريك الحياة وليس بالبذخ!

حياتنا

هربت من الأستوديو وتركت الضيوف.. “شاهد” ماذا حصل على الهواء عندما داعبت اعلامية مصرية قرداً كان في حضنها!

الهدهد

هذا ما قاله توفيق عكاشة عن “صفقة القرن” مخالفا تعليمات النظام فقطعوا رزقه وأجلسوه بالمنزل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

المغرب والبرتغال: تاريخ مضطرب وماضٍ دموي.. هل ينعكس ذلك على مباراة اليوم؟!

ميغان ماركل تسخر من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بوجود زوجها الأمير هاري الخانع (فيديو)

مُشجع عارٍ يقتحم مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022 (صور)

تنبيه عاجل من الأمن السعودي للمسافرين إلى قطر بعد إلغاء شرط بطاقة “هيا”

ناصر الخليفي يكشف مصير ميسي مع باريس سان جيرمان (فيديو)

عمر كمال وندى الكامل.. خلافات حادة بعد إهانته لها بعبارة “أنا بمتع نفسي”! (فيديو)

السودان.. تراجع كبير في سعر الدولار السبت 10 ديسمبر يربك الأسواق!

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال اليوم بث مباشر يلا شوت

عمرو أديب يكشف عن سيناريو صادم لسعر الجنيه خلال الأيام القادمة (شاهد)

رقص يسرا في حفلة إليسا بالسعودية يضعها في ورطة! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC