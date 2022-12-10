دراسة: هذا هو لون الملابس الذي يجب أن ترتديه لتكون سعيدًا

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وطن-نشرت مجلة “غرازيا” الفرنسية تقريرًا كشفت من خلاله، عن اللون الذي يجعلنا سعداء عندما نرتديه، بحسب دراسة بريطانية.

فماذا لو كان يكفي ارتداء ملابس زرقاء لتكون سعيدًا؟ هذه نتيجة الدراسة، التي أكدها الخبراء بعد تجاربٍ، حيث تبيّن أن اللون الأزرق بالتحديد يجلب السعادة ويغدق على المرء الفرح والسرور.

وفيما يلي تحدثت المجلة بالتفصيل عن سبب اختيار هذا اللون.

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لطالما كانت مسألة السعادة مركزية في حياتنا على مرّ السنين، وهو شعور اختلف حوله الفلاسفة و الكتاب والفنانين. ولسائل أن يسأل: كيف يكون الإنسان سعيدًا في الحياة؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن العلماء كانوا يدرسون هذا الموضوع المجرد منذ سنوات متعددة. واليوم اجتمع ثلاثة عشر عالمًا من دول مختلفة لدراسة عوامل السعادة. وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على المرء أن يرتدي اللون الأزرق ليكون أكثر سعادة.

ارتدي ملابس زرقاء لتكون سعيدا!

في الواقع، أظهر الباحثون في جامعة ساسكس بإنجلترا بوضوح تأثير هذا اللون على أدمغتنا. إن تعريض أنفسنا للون الأزرق سيسمح لنا بزيادة “الثقة بالنفس” و “تقليل التوتر” وبالتالي تعزيز الشعور بالسعادة. لإثبات هذه الظاهرة، قاموا بتعريض 25 شخصًا للضوء الأزرق لمدة ساعة في المختبر. وفيما يلي الاستنتاجات:

أصبحت عملية التفكير ورد الفعل أسرع من ذي قبل

شعر المشاركون بالسلام والراحة والهدوء أكثر مما كانوا عليه في بداية التجربة. لذلك أنت تعرف الآن، ما عليك فعله لتكون أكثر سعادة وأكثر إنتاجية.

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كما وصفت الدراسة عوامل أخرى للسعادة: النوم أكثر من ست ساعات في الليلة، فمن بين 4000 شخص تم اختبارهم، قال 1 من كل 5 إنهم سعداء بعد أن ناموا على الأقل ست ساعات. علاوة على ذلك، عليك أيضًا معرفة كيفية التمتع بالأوقات الجيدة.

وفي الواقع، وفقًا لعالم النفس في جامعة هارفارد دانييل جيلبرت، فإن توقع اللحظات التي سنكون فيها سعداء يسمح لنا بأن نكون بالفعل في وضع جيد.