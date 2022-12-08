الخميس, ديسمبر 8, 2022
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محرّك البحث غوغل يكشف عن أكثر العبارات بحثًا في العالم لعام 2022

"تصدّر جوني ديب قايمة أكثر الأسماء بحثًا لعام 2022"

كتب معالي بن عمر
موقع غوغل watanserb.com
موقع غوغل
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وطن-كما هو الحال في كل عام، كشف محرّك البحث غوغل عن أكثر عمليات البحث شيوعًا خلال هذا العام.

وفيما يلي استعرضت مجلة “فيمينا” الفرنسية تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على اتجاهات بحث المستخدمين حول العالم لسنة 2022.

وككل سنة كشف محرّك غوغل للبحث، النقاب عن قائمته التقليدية لأكثر مصطلحات العام بحثًا في العالم. وفي الحقيقة، هو عام تميز على وجه الخصوص بحدثين دوليين مهمين وهما؛ الحرب في أوكرانيا ووفاة الملكة إليزابيث.

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هاذين الخبرين تصدّرا عمليات البحث في المركزين الثالث والرابع على التوالي. لكن المرتبة الأولى كانت من نصيب كلمة غير متوقعة، فالمصطلح الأكثر بحثًا في العالم على محرك البحث هو؛ “Wordle“. إنها مجرّد لعبة حروف موجودة على الإنترنت وبصفة مجانية.

جوني ديب وأمبر هيرد
جوني ديب وأمبر هيرد

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإننا نجد المرتبة الثانية لمقابلة “الهند مقابل إنجلترا” في لعبة الكريكيت. ثم يتم إغلاق المراكز الخمسة الأولى أيضًا بمباراة أخرى لهذه الرياضة المشهورة جدًا لإحدى دول الكومنولث بمصطلح “الهند ضد -جنوب أفريقيا، ومصطلح البحث هذا يأتي في المركز الخامس.

من جهتها، تقوم Google أيضًا بعمل تصنيفات وفقًا لفئات مختلفة؛ وبالتالي كشفت أيضًا عن الرياضيين أو الفنانين الذين تصدرت أسماءهم محرّكات البحث هذا العام.

خرائط غوغل تُطوّر ثلاث ميزات جديدة جذابة للغاية

أكثر 5 مصطلحات بحثًا في فئة الفنانين:

  • جوني ديب
  • ويل سميث
  • أمبر هيرد
  • كريس روك
  • جادا بينكيت سميث

أكثر 5 مصطلحات بحثًا في فئة الرياضيين:

  • نوفاك ديوكوفيتش
  • رفائيل نادال
  • سيرينا ويليامز
  • مانتي تيو
  • شون وايت
شون وايت
شون وايت

أكثر 5 مصطلحات بحثًا في فئة الأفلام:

  • Thor: Love and Thunder
  • Black Adal
  • Top Gun: Maverick
  • The Batman
  • Encanto

أكثر 5 مصطلحات بحثًا في فئة المسلسلات:

  • Euphoria
  • House of the Dragon
  • Moon Knight
  • The Watcher
  • Inventing Anna

أكثر 5 مصطلحات بحثًا في فئة الأخبار:

  • أوكرانيا
  • وفاة الملكة اليزابيث
  • نتائج الانتخابات
  • أرقام أرسنال (اليانصيب الأمريكي)
  • جدري القرود
حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

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المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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