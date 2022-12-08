محرّك البحث غوغل يكشف عن أكثر العبارات بحثًا في العالم لعام 2022

- Advertisement -

وطن-كما هو الحال في كل عام، كشف محرّك البحث غوغل عن أكثر عمليات البحث شيوعًا خلال هذا العام.

وفيما يلي استعرضت مجلة “فيمينا” الفرنسية تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على اتجاهات بحث المستخدمين حول العالم لسنة 2022.

وككل سنة كشف محرّك غوغل للبحث، النقاب عن قائمته التقليدية لأكثر مصطلحات العام بحثًا في العالم. وفي الحقيقة، هو عام تميز على وجه الخصوص بحدثين دوليين مهمين وهما؛ الحرب في أوكرانيا ووفاة الملكة إليزابيث.

- Advertisement -

هاذين الخبرين تصدّرا عمليات البحث في المركزين الثالث والرابع على التوالي. لكن المرتبة الأولى كانت من نصيب كلمة غير متوقعة، فالمصطلح الأكثر بحثًا في العالم على محرك البحث هو؛ “Wordle“. إنها مجرّد لعبة حروف موجودة على الإنترنت وبصفة مجانية.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإننا نجد المرتبة الثانية لمقابلة “الهند مقابل إنجلترا” في لعبة الكريكيت. ثم يتم إغلاق المراكز الخمسة الأولى أيضًا بمباراة أخرى لهذه الرياضة المشهورة جدًا لإحدى دول الكومنولث بمصطلح “الهند ضد -جنوب أفريقيا، ومصطلح البحث هذا يأتي في المركز الخامس.

من جهتها، تقوم Google أيضًا بعمل تصنيفات وفقًا لفئات مختلفة؛ وبالتالي كشفت أيضًا عن الرياضيين أو الفنانين الذين تصدرت أسماءهم محرّكات البحث هذا العام.

أكثر 5 مصطلحات بحثًا في فئة الفنانين:

جوني ديب

ويل سميث

أمبر هيرد

كريس روك

جادا بينكيت سميث

أكثر 5 مصطلحات بحثًا في فئة الرياضيين:

نوفاك ديوكوفيتش

رفائيل نادال

سيرينا ويليامز

مانتي تيو

شون وايت

أكثر 5 مصطلحات بحثًا في فئة الأفلام:

Thor: Love and Thunder

Black Adal

Top Gun: Maverick

The Batman

Encanto

أكثر 5 مصطلحات بحثًا في فئة المسلسلات:

Euphoria

House of the Dragon

Moon Knight

The Watcher

Inventing Anna

أكثر 5 مصطلحات بحثًا في فئة الأخبار: