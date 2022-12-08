كيف بدت المشجعات الأرجنتينيات بعد أسبوعين من إقامتهن في قطر خلال المونديال؟ (شاهد)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق كيف بدت مشجعات منتخب الأرجنتين، بعد أسبوعين من وجودهن في دولة قطر خلال بطولة كأس العالم.

وتداول نشطاء مقطع فيديو على موقع تويتر، يُظهر المشجعات وهن يرتدين العباءة الخليجية، ويتجولن في شوارع الدوحة، في مشهد لافت.

بعد اسبوعين من تواجدهم في قطر هكذا اصبحوا المشجعات الارجنتينيات pic.twitter.com/zJwDEqcHhQ — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) December 8, 2022

تفاعل واسع

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أثار هذا الفيديو تفاعلا واسعا على موقع تويتر، فقال المحامي القطري عبدالله الهاجري: “هذه من الأشياء الجميله التي لا بد من أن يحافظ عليها الإنسان أينما كان، هو الاعتزاز بالهوية الوطنية والثقافة الاجتماعية والاسلامية لدى النشء و ترسيخ مبادئ وقيم الاعتزاز بالهُوية والحمد لله هذا هو أثمن مانملك حتى أصبح تاثيرها لدى المجتمعات الغربية حفظ الله قطر وأميرها وشعبها”.

هذه من الأشياء الجميله التي لا بد من أن يحافظ عليها الإنسان أينما كان، هو الاعتزاز بالهوية الوطنية والثقافة الاجتماعية والاسلامية لدى النشء و ترسيخ مبادئ وقيم الاعتزاز بالهُوية والحمد لله هذا هو أثمن مانملك حتى أصبح تاثيرها لدى المجتمعات الغربية حفظ الله قطر وأميرها وشعبها — المحامي عبدالله نويمي الهاجري (@brqqtr) December 8, 2022

وتساءل عرفات: “ماذا لو اصبح ميسي يوما مسلما”.

ماذا لو اصبح ميسي يوما مسلما 😍 — Arafat_mohammed1994 (@Araf1993) December 8, 2022

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وقال مغرد: “الحمدلله الله يهديهن للإسلام ما أجمل المرأة بالعباءة والخمار [الحجاب] الحجاب ستر وحفظ وصيانة للمرأة وهو أجمل لها من العري لذلك فإن الجنة ليس فيها شيء ممنوع إلا [التعري]فإنه ممنوع لبسه في الجنةهذا فيه دلالة على خطورة التعري وقبحه للمُشاهد مُنع في الحنة شكراً لكم يا قطر من القلب”.

الحمدلله الله يهديهن للإسلام ما أجمل المرأة بالعباءة

والخمار [الحجاب] الحجاب ستر وحفظ وصيانة للمرأة

وهو أجمل لها من العري

لذلك فإن الجنةليس فيها شيء ممنوع إلا [التعري]

فإنه ممنوع لبسه في الجنةهذا فيه دلالة على خطورة

التعري وقبحه للمُشاهد مُنع في الحنة

شكراً لكم يا قطر من القلب💖 pic.twitter.com/ohRoNXzyLB — إيجابيون (@2OxJhHwH3Qa0DHM) December 9, 2022

وكتب ناشط: “لاول مره يبدي مشجعين كل المنتخبات ارتياحهم في البلد المستضيف واستطلاع امريكي لكل الصحف الامريكيه ٩٩٪ أكدوا أن هذه البطولة من أنجح البطولات السابقه تنظيم ،تقنيات،امن وعدم مضايقات ارتياح جماهيري كبير.. قطر عالمية”.

لاول مره يبدي مشجعين كل المنتخبات ارتياحهم في البلد المستضيف

واستطلاع امريكي لكل الصحف الامريكيه ٩٩٪اكدوا ان هذه البطوله من انجح البطولات السابقه

تنظيم ،تقنيات،امن وعدم مضايقات ارتياح جماهيري كبير

قطر عالميه — سرمد🇾🇪بديل (@SRMd126) December 8, 2022

وذكرت ناشطة: “لأول مرة بالتاريخ نكتشف كعرب ومسلمين وخليجيين قوة تأثير دينا وعاداتنا وتقاليدنا واحتشامنا فعلا طول عمرنا نعيش وهم تأثيرهم علينا والحمد لله طلعنا الأقوى”.

هههههههههههه لأول مرة بالتاريخ نكتشف كعرب ومسلمين وخليجيين قوة تأثير دينا وعاداتنا وتقاليدنا واحتشامنا فعلا طول عمرنا نعيش وهم تأثيرهم علينا والحمد لله طلعنا الأقوى😍 — Laymoona 2 (@Laymoona_alha) December 8, 2022

نسخة مونديالية استثنائية

وبطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر، هي نسخة اسثنائية على كل المستويات حيث تقام للمرة الأولى الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والمرة الأولى أيضا في دولة عربية وذات أغلبية مسلمة.

وحرصت دولة قطر على التعريف بالإسلام الصحيح خلال البطولة، وفي هذا الصد يحظى مسجد الحي الثقافي “كتارا” في العاصمة القطرية الدوحة بإقبال من جماهير في بطولة كأس العالم لكرة القدم للتعرف على الإسلام.

مشجع كتب باللغة الاسبانية تعليق اثناء مشاهدته للصلاة في مسجد كتارا : الجميع متساوون امام الله ، بغض النظر عن مهنتك او وضعك الاجتماعي pic.twitter.com/79yayj6KNe — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) December 4, 2022

ويصحب الدخول إلى المسجد توعية بالإسلام وسماحته من جانب دعاة رجال ونساء يتحدثون لغات عديدة.

وتوجد على باب المسجد، لوحات تعريفية إلكترونية عن الإسلام بأكثر من 30 لغة يمكن للزوار الإطلاع عليها عبر هواتفهم، كما يقدم الدعاة للزوار من جنسيات متعددة كتيبات للتعريف بالإسلام بلغات مختلفة.

وترتدي الزائرات للمسجد ملابس تناسب خصوصية المكان وأبدت كثيرات إعجابهن بهذه الملابس واستمعن إلى شروحات عن الدين الإسلامي وأهمية المسجد.

نظراً لتواجده في منطقة سياحية مسجد كتارا اصبح وجهة للجماهير للتعرف على الاسلام وتعاليمه pic.twitter.com/lZyuOjzzBm — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 30, 2022

جداريات في شوارع الدوحة

بالإضافة إلى ذلك، توجد في شوارع قطرية عديدة جداريات مكتوبة بلغات عديدة وتشتمل على أحاديث ومواقف عن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) تتمحور حول أهمية الرحمة والصدقة والعمل الصالح.

في #مونديال_قطر: ملاعب مجهزة بمصلّيات، متوضّآت لأول مرة في تاريخ المونديال، “باركود” في غرف فنادق الدوحة للتعريف بالإسلام بلغات عدّة، جامعة قطر توزّع على المشجّعين بطاقات فيها أحاديث نبوية، جداريات في الدوحة تضمّ أحاديث، كتيّب ديني بست لغات من موقع وزارة الأوقاف للتعريف بالإسلام. pic.twitter.com/logE5bHsZn — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) November 18, 2022

ومن بين هذه الجداريات: “كل معروف صدقة” و”من لا يرحم لا يُرحم” و”اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة”، وغيرها من الأحاديث النبوية التي تدعو إلى الأخلاقيات السامية والمعاملات الحسنة.