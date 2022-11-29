الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
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أجانب يراقبون حركات المصلين داخل مساجد قطر متأثرين بالشعائر (فيديو)

شد صوت الآذان المشجعين فأقبلوا على المساجد

كتب فهمي الورغمي
أجانب يراقبون حركات المصلين watanserb.com
أجانب يراقبون حركات المصلين
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وطن- توافدت جُموع غفيرة من جماهير مونديال قطر2022، على مسجد “الحي الثقافي كتارا” من أجل التعرف أكثر على القيم الإسلامية، وظهرت المشجعات وهن يرتدين العباءة والحجاب في المسجد، في مشاهد أثارت استحسان وإشادة مستخدمي مواقع التواصل.

المشجعين في قطر يقبلون على المساجد

والتقطت عدسات الوافدين إلى قطر من أجل متابعة مونديال 2022، صورا ومقاطع فيديو لعدد من الجماهير الذين قرروا الحضور إلى مسجد الحي الثقافي كتارا، بهدف الإطلاع وإستكشاف الموروث الثقافي العربي والإسلامي عبر هذا الصرح المعماري الأنيق.

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وتدفق ملايين المشجعين من مختلف دول العالم من أجل متابعة وحضور وتشجيع منتخبات بلادهم المشاركة في كأس العالم 2022 الذي تحتضنه قطر من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

رد فعل لافت لمشجع أجنبي عند سماعه أذان الفجر في قطر (فيديو)

وضجت السوشيال ميديا العربية بصور ومقاطع فيديو لكثير من الوافدين من القارة الأوروبية وآسيا ومن أفريقيا والأمريكيتين، وهم يعبرون عن إعجابهم واستحسانهم لصوت الآذان الهاديء والرقيق.

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وظهر آخرون وهم يُراقبون بكل سكينة جموع المصلين خلال تأديتهم الصلاة في المساجد أو حتى في الغرف المخصصة للغرض في محطات مترو قطر أو في محيط الملاعب.

مشجعة كرواتية تُصلي في قطر دون حجاب

كما وثق أحد النشطاء وافدة أجنبية إلى قطر كانت تؤدي الصلاة دون لباس “لائق” في أحد الأركان داخل محطة المترو.

المثير للاهتمام هو أن تعليقات المغردين تمحورت خاصة حول الدعاء لهؤلاء المشجعين بالهداية والسكينة دون الخوض في تفاصيل لباسهم الذي ظهروا

وأكدوا أن قطر فتحت بابا واسعا وفرصة غير مسبوقة للكثيرين من أجل إعادة فهم الإسلام بطريقة جميلة وصحيحة، بعيدة عن الصورة النمطية المرسومة في الإعلام الغربي عن المُسلمين وعن العرب على وجه التحديد.

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وفي السياق علق أحد المغردين على صورة ظهرت فيها مشجعة في قطر تصلي وحيدة دون ارتداء الملابس المحتشمة قائلا ” سبحان الله لا تدري مافي قلوب الناس.. سيدة كرواتية في هذه سيدة أجنبية كرواتية، تحاول تقليد المسلمين المصلين في الجهة المقابلة، أعجبها الإسلام وندعوا لها بالهداية.. المكان: استاد البيت في قطر”.

قطر تُرحب بضيوف المونديال وتُعرفهم على الإسلام

وكتب آخر تفاعلا مع مقطع الفيديو الذي يظهر فيه مشجعون أجانب وهو يتابعون صوت الآذان داخل مسجد الحي الثقافي كتارا بقوله إن “هذا هو الهدف المنشود التعرف على الاسلام والمسلمين والدين الاسلامي شكراً قطر.. من اجمل مافي كاس العالم تزايد عدد المسلمين”.

يشار إلى أن قطر قد أعلنت عن جملة من القرارت غير المسبوقة في تاريخ كأس العالم، أثارت استحسان وإشادة واسعة من قبل الجماهير العربية العريضة، وتمثلت في حظر رفع شارات المثليين ومنع تداول وشرب الكحول داخل الملاعب وفي محيطها.

وأرست في المقابل توجها جديدا قوامه الرئيسي تعرف ملايين الوافدين على الثقافة العربية والإسلامية بطريقة جميلة وراقية، تسمح لكل شخص بأن يصوغ لنفسه تمثله الخاص عن المسلمين والعرب بعيدا عن التصورات النمطية التي رسختها ماكينات الدعاية الغربية طيلة عقود من الزمن.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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