أجانب يراقبون حركات المصلين داخل مساجد قطر متأثرين بالشعائر (فيديو)

وطن- توافدت جُموع غفيرة من جماهير مونديال قطر2022، على مسجد “الحي الثقافي كتارا” من أجل التعرف أكثر على القيم الإسلامية، وظهرت المشجعات وهن يرتدين العباءة والحجاب في المسجد، في مشاهد أثارت استحسان وإشادة مستخدمي مواقع التواصل.
المشجعين في قطر يقبلون على المساجد
والتقطت عدسات الوافدين إلى قطر من أجل متابعة مونديال 2022، صورا ومقاطع فيديو لعدد من الجماهير الذين قرروا الحضور إلى مسجد الحي الثقافي كتارا، بهدف الإطلاع وإستكشاف الموروث الثقافي العربي والإسلامي عبر هذا الصرح المعماري الأنيق.
🎥♥️| للتعرُّف على ديننا الحنيف وتعاليمه
جُموع من جماهير مونديال #قطر2022 تتوافد على مسجد الحي الثقافي #كتارا والمشجعات يرتدين العباية والحجاب
اللهمّ اشرح صدورهم 🤲🏻#FIFAWorldCup | #Qatar2022 #كأس_العالم_قطر_2022 | #نديب_قطر pic.twitter.com/m7737yDriY
— نديب قطر (@NadeebQa) November 29, 2022
وتدفق ملايين المشجعين من مختلف دول العالم من أجل متابعة وحضور وتشجيع منتخبات بلادهم المشاركة في كأس العالم 2022 الذي تحتضنه قطر من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.
رد فعل لافت لمشجع أجنبي عند سماعه أذان الفجر في قطر (فيديو)
الأذان في مسجد #كتارا يجلب العديد من زوار #مونديال_قطر_2022 #كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/AoJykT8Imo
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
وضجت السوشيال ميديا العربية بصور ومقاطع فيديو لكثير من الوافدين من القارة الأوروبية وآسيا ومن أفريقيا والأمريكيتين، وهم يعبرون عن إعجابهم واستحسانهم لصوت الآذان الهاديء والرقيق.
انبهار الأجانب ومراقبتهم للمصليين من أحد المساجد في قطر pic.twitter.com/YniV8bCvB5
— Screen Mix (@ScreenMix) November 29, 2022
وظهر آخرون وهم يُراقبون بكل سكينة جموع المصلين خلال تأديتهم الصلاة في المساجد أو حتى في الغرف المخصصة للغرض في محطات مترو قطر أو في محيط الملاعب.
مشجعة كرواتية تُصلي في قطر دون حجاب
كما وثق أحد النشطاء وافدة أجنبية إلى قطر كانت تؤدي الصلاة دون لباس “لائق” في أحد الأركان داخل محطة المترو.
المثير للاهتمام هو أن تعليقات المغردين تمحورت خاصة حول الدعاء لهؤلاء المشجعين بالهداية والسكينة دون الخوض في تفاصيل لباسهم الذي ظهروا
وأكدوا أن قطر فتحت بابا واسعا وفرصة غير مسبوقة للكثيرين من أجل إعادة فهم الإسلام بطريقة جميلة وصحيحة، بعيدة عن الصورة النمطية المرسومة في الإعلام الغربي عن المُسلمين وعن العرب على وجه التحديد.
وصفهُ بأجمل الأشياء.. مُشجع برازيلي يتأثر بصوت الأذان في قطر (فيديو)
وفي السياق علق أحد المغردين على صورة ظهرت فيها مشجعة في قطر تصلي وحيدة دون ارتداء الملابس المحتشمة قائلا ” سبحان الله لا تدري مافي قلوب الناس.. سيدة كرواتية في هذه سيدة أجنبية كرواتية، تحاول تقليد المسلمين المصلين في الجهة المقابلة، أعجبها الإسلام وندعوا لها بالهداية.. المكان: استاد البيت في قطر”.
سبحان الله
لا تدري مافي قلوب الناس ♥️
سيدة كرواتية في
هذه سيدة أجنبية كرواتية، تحاول تقليد المسلمين المصلين في الجهة المقابلة، أعجبها الإسلام وندعوا لها بالهداية
المكان: استاد البيت في #قطر pic.twitter.com/7mxRd0SG9h
— وسيم سعد قزيل 𐩢𐩳𐩧𐩣𐩥𐩩 (@wasem_sad22) November 29, 2022
قطر تُرحب بضيوف المونديال وتُعرفهم على الإسلام
وكتب آخر تفاعلا مع مقطع الفيديو الذي يظهر فيه مشجعون أجانب وهو يتابعون صوت الآذان داخل مسجد الحي الثقافي كتارا بقوله إن “هذا هو الهدف المنشود التعرف على الاسلام والمسلمين والدين الاسلامي شكراً قطر.. من اجمل مافي كاس العالم تزايد عدد المسلمين”.
هذا هو الهدف المنشود التعرف على الاسلام والمسلمين والدين الاسلامي شكراً قطر
🇶🇦🇸🇦 من اجمل مافي كاس العالم تزايد عدد المسلمين 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
— ✹ سليمان العسيري امبراطور الدوري واسيا (@sulimanasiri) November 29, 2022
يشار إلى أن قطر قد أعلنت عن جملة من القرارت غير المسبوقة في تاريخ كأس العالم، أثارت استحسان وإشادة واسعة من قبل الجماهير العربية العريضة، وتمثلت في حظر رفع شارات المثليين ومنع تداول وشرب الكحول داخل الملاعب وفي محيطها.
وأرست في المقابل توجها جديدا قوامه الرئيسي تعرف ملايين الوافدين على الثقافة العربية والإسلامية بطريقة جميلة وراقية، تسمح لكل شخص بأن يصوغ لنفسه تمثله الخاص عن المسلمين والعرب بعيدا عن التصورات النمطية التي رسختها ماكينات الدعاية الغربية طيلة عقود من الزمن.