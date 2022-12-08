إيلون ماسك يخسر لقب “أغنى رجل في العالم” لصالح هذا الرجل!

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وطن– فقد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتويتر وتيسلا، لفترة وجيزة لقبه كأغنى شخص في العالم وفقًا لمجلة فوربس. بعد انخفاض حاد في قيمة حصته في شركة صناعة السيارات الكهربائية وإبرام صفقة تويتر، التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.



برنارد أرنو

واستحوذ الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة (إل.في.إم.اتش)، الشركة الأم للعلامة التجارية الفاخرة لوي فيتون، وعائلته على لقب الأغنى في العالم لفترة وجيزة، لكنهم عادوا إلى المركز الثاني بثروة شخصية تبلغ 185.3 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.

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ويملك ماسك، الذي احتفظ بالمركز الأول على قائمة فوربس منذ سبتمبر 2021، صافي ثروة تصل إلى 185.7 مليار دولار، بعدما انتزع اللقب من جيف بيزوس مؤسس أمازون.

صافي ثروة إيلون ماسك

في عام 2022، انخفض صافي ثروة ماسك بالفعل بأكثر من 200 مليار دولار، حيث انخفضت أسهم شركة تسلا إلى أدنى مستوى لها في عامين.

وتشكّل شركة تسلا الجزء الأكبر من ثروته، والتي تكافح مع القيود المتزايدة المتعلقة بكوفيد في الصين، أكبر سوق لها خارج الولايات المتحدة.

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من جهة أخرى، كان ماسك، منشغلًا بمنصة تويتر، التي استحوذ عليها في السابق مقابل 44 مليار دولار. وقد فقدت الشركة حوالي 60٪ من قوتها العاملة منذ أن تولى ماسك منصبه.