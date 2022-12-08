الخميس, ديسمبر 8, 2022
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إيلون ماسك يخسر لقب “أغنى رجل في العالم” لصالح هذا الرجل!

يملك صافي ثروة تصل إلى 185.7 مليار دولار

كتب ايمان الباجي
إيلون ماسك يخسر لقب
إيلون ماسك
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وطنفقد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتويتر وتيسلا، لفترة وجيزة لقبه كأغنى شخص في العالم وفقًا لمجلة فوربس. بعد انخفاض حاد في قيمة حصته في شركة صناعة السيارات الكهربائية وإبرام صفقة تويتر، التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

برنارد أرنو

واستحوذ الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة (إل.في.إم.اتش)، الشركة الأم للعلامة التجارية الفاخرة لوي فيتون، وعائلته على لقب الأغنى في العالم لفترة وجيزة، لكنهم عادوا إلى المركز الثاني بثروة شخصية تبلغ 185.3 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.

برنارد أرنو

 

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ويملك ماسك، الذي احتفظ بالمركز الأول على قائمة فوربس منذ سبتمبر 2021، صافي ثروة تصل إلى 185.7 مليار دولار، بعدما انتزع اللقب من جيف بيزوس مؤسس أمازون.

صافي ثروة إيلون ماسك

في عام 2022، انخفض صافي ثروة ماسك بالفعل بأكثر من 200 مليار دولار، حيث انخفضت أسهم شركة تسلا إلى أدنى مستوى لها في عامين.

وتشكّل شركة تسلا الجزء الأكبر من ثروته، والتي تكافح مع القيود المتزايدة المتعلقة بكوفيد في الصين، أكبر سوق لها خارج الولايات المتحدة.

إيلون ماسك
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من جهة أخرى، كان ماسك، منشغلًا بمنصة تويتر، التي استحوذ عليها في السابق مقابل 44 مليار دولار. وقد فقدت الشركة حوالي 60٪ من قوتها العاملة منذ أن تولى ماسك منصبه.

وبالإضافة إلى تسلا وتويتر، يرأس ماسك أيضاََ شركة الصواريخ سبيس إكس وشركة نيورالينك، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير واجهات ذات نطاق فائق العرض لربط الدماغ البشري بالذكاء الصناعي، وفقا لما أورده موقع “ndtv“.
المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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