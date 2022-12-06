الشعر الدهني…إليك حيلة فائقة الفعالية للحصول على شعر نظيف دائمًا

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وطن– نشرت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية تقريرًا، سلّطت من خلاله الضوء على كيفية محاربة الشعر الدهني، إذ ظهرت تقنية بسيطة وجديدة على شبكة التواصل الاجتماعي Tik Tok، تتكون من شيئين: استخدام شامبو جاف، ورذاذ مائي.

العناية بالشعر

توجد عدة تقنيات عمليّة إلى حدٍّ ما تساعد على محاربة الشعر الدهني! أولاً، لتنظيف فروة رأسك، وتأخير استخدام الشامبو عند الاستحمام إلى وقت لاحق، فمن المستحسن قبل كل شيء استخدام منتجات العناية المناسبة.

ومن المثالي، استخدام علاج مقشّر مرة واحدة في الأسبوع لإزالة الجلد الميت من فروة الرأس وتنظيفها. وبعد ذلك، استخدم شامبواً خفيفاً جدًا حتى لا يهاجم فروة الرأس، والتي من شأنها أن تنتج المزيد من الدهون للدفاع عن نفسها. أخيرًا، من المهم الانتهاء باستخدام بلسم أو قناع مرطب للغاية، ولكن فقط على طول الشعر وأطرافه، دون الاقتراب من الجذور.

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إذا اتبعتَ روتين الشعر هذا بعناية، فعادة ستلاحظ التغييرات. من المهم أيضًا أن استخدام أنواع الشامبو هذه، من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع حسب نوع الشعر، عن طريق غسل شعرك كل يوم، فإنك تخاطر بمهاجمة فروة الرأس، والتي ستنتج مرة أخرى دهونًا للدفاع عن نفسها.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، ليس من السهل دائمًا تأجيل غسل الشعر بالشامبو، لا سيما عندما تكون الجذور دهنية. لكن هناك حيل لتمويه عملية الغسل، وتجعل شعرك نظيفًا ولامعًا أيضًا. يمكنك استخدام تسريحة شعر مطلية بجل أو شمع تصفيف الشعر، ثم شد الشعر بطريقة مختلفة على غرار: كعكة، أو تسريحة ذيل حصان عالية، أو جديلة عصرية للغاية في الوقت الحالي، فهي تعطي جانبًا عصريًا.

شامبو جاف قبل النوم مع رذاذ الماء

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يمكنك أيضًا استخدام الشامبو الجاف، وهي الحيلة النهائية للتخلص من الدهون الزائدة التي تظهر في الجذور. في معظم الأحيان يكون مسحوقًا ناعمًا جدًا، بمجرد ترسّبه على فروة الرأس، سيمتصّ الدهون. أما النتيجة، فسيكون الشعر منتعشًا، ويكتسب حجماً.

ومؤخرًا على شبكة التواصل الاجتماعي Tik Tok، أوضحت المستخدمة jacimariesmith، أنها عادةً ما تضع الشامبو الجاف على الجذور، وتدلك فروة رأسها، ثم ترشّ الماء في رذاذ. ثم تذهب إلى الفراش وتتركه طوال الليل. في اليوم التالي عندما تستيقظ، يكون شعرها منتعشًا وصحيًا.

لكن للتذكير، الشامبو الجاف لا يحلّ محل الشامبو العادي. ومع ذلك، فإنه يسمح أحيانًا بتأخير يوم الغسيل يوماً أو يومين. هل ستجرب هذه التقنية؟