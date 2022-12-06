الثلاثاء, ديسمبر 6, 2022
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الشعر الدهني…إليك حيلة فائقة الفعالية للحصول على شعر نظيف دائمًا

"هناك طريقة جدية تخلّصك من الشعر الدهني.."

كتب معالي بن عمر
حيلة للشعر الدهني watanserb.com
حيلة للشعر الدهني
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وطن– نشرت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية تقريرًا، سلّطت من خلاله الضوء على كيفية محاربة الشعر الدهني، إذ ظهرت تقنية بسيطة وجديدة على شبكة التواصل الاجتماعي Tik Tok، تتكون من شيئين: استخدام شامبو جاف، ورذاذ مائي.

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العناية بالشعر

توجد عدة تقنيات عمليّة إلى حدٍّ ما تساعد على محاربة الشعر الدهني! أولاً، لتنظيف فروة رأسك، وتأخير استخدام الشامبو عند الاستحمام إلى وقت لاحق، فمن المستحسن قبل كل شيء استخدام منتجات العناية المناسبة.

ومن المثالي، استخدام علاج مقشّر مرة واحدة في الأسبوع لإزالة الجلد الميت من فروة الرأس وتنظيفها. وبعد ذلك، استخدم شامبواً خفيفاً جدًا حتى لا يهاجم فروة الرأس، والتي من شأنها أن تنتج المزيد من الدهون للدفاع عن نفسها. أخيرًا، من المهم الانتهاء باستخدام بلسم أو قناع مرطب للغاية، ولكن فقط على طول الشعر وأطرافه، دون الاقتراب من الجذور.

@jacimariesmith

do we think this will work….

♬ original sound – jacimariesmith

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إذا اتبعتَ روتين الشعر هذا بعناية، فعادة ستلاحظ التغييرات. من المهم أيضًا أن استخدام أنواع الشامبو هذه، من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع حسب نوع الشعر، عن طريق غسل شعرك كل يوم، فإنك تخاطر بمهاجمة فروة الرأس، والتي ستنتج مرة أخرى دهونًا للدفاع عن نفسها.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، ليس من السهل دائمًا تأجيل غسل الشعر بالشامبو، لا سيما عندما تكون الجذور دهنية. لكن هناك حيل لتمويه عملية الغسل، وتجعل شعرك نظيفًا ولامعًا أيضًا. يمكنك استخدام تسريحة شعر مطلية بجل أو شمع تصفيف الشعر، ثم شد الشعر بطريقة مختلفة على غرار: كعكة، أو تسريحة ذيل حصان عالية، أو جديلة عصرية للغاية في الوقت الحالي، فهي تعطي جانبًا عصريًا.

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شامبو جاف قبل النوم مع رذاذ الماء

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يمكنك أيضًا استخدام الشامبو الجاف، وهي الحيلة النهائية للتخلص من الدهون الزائدة التي تظهر في الجذور. في معظم الأحيان يكون مسحوقًا ناعمًا جدًا، بمجرد ترسّبه على فروة الرأس، سيمتصّ الدهون. أما النتيجة، فسيكون الشعر منتعشًا، ويكتسب حجماً.

ومؤخرًا على شبكة التواصل الاجتماعي Tik Tok، أوضحت المستخدمة jacimariesmith، أنها عادةً ما تضع الشامبو الجاف على الجذور، وتدلك فروة رأسها، ثم ترشّ الماء في رذاذ. ثم تذهب إلى الفراش وتتركه طوال الليل. في اليوم التالي عندما تستيقظ، يكون شعرها منتعشًا وصحيًا.

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لكن للتذكير، الشامبو الجاف لا يحلّ محل الشامبو العادي. ومع ذلك، فإنه يسمح أحيانًا بتأخير يوم الغسيل يوماً أو يومين. هل ستجرب هذه التقنية؟

@jacimariesmith

Replying to @jamieelizabethy i will be doing this all the time

♬ original sound – jacimariesmith

المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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