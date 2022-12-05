ناصر الخليفي يحسم أمر بيع باريس سان جيرمان

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وطن- علق رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي 49 عاماً، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، على بيع النادي بعد نهاية مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال القطري الخليفي، في تصريح صحفي، نشرته صحيفة (ليكيب) الفرنسية، ” لا بالنسبة لبيع النادي، ولكن على مستوى الاستثمار أردنا بالفعل بيع نسبة 5 – 15%، لست متأكداً بالضبط. كما أن هناك الكثير من المهتمين بالاستثمار في باريس سان جيرمان”.

حديث ناصر الخليفي عن بيع باريس سان جيرمان

وتابع الخليفي حديثه، ” إننا ننظر لأمرين وهو المستثمر أو الشريك الاستراتيجي. والأخر هو مساعدة النادي على النمو والنهوض”.

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كما وأضاف، ” الأمر لا يتعلق بوضع المزيد من المال أو حتى تقليله، بل من أجل تنمية العلامة التجارية وخبراتنا وأعمالنا”.

🚨 الرئيس ناصر الخليفي عن مستقبل جهاز قطر للاستثمار في باريس سان جيرمان: نحن هنا على المدى الطويل، ما نفكر فيه هو كيفية تطوير النادي، في أعماق قلبي لا أريد بيع أي جزء، ولكن إذا كان الأمر كذلك لمصلحة النادي لما لا — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) December 3, 2022

نريد الأفضل لهذا الكيان

واستكمل، ” نحن نفكر على المدى الطويل في كيفية تطوير النادي، وما هو الأفضل لهذا الكيان؟!”.

ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صرح أن إدارة النادي تعتزم بيع حصة من أجل تنمية العلامة التجارية للنادي#الشرق_رياضة #اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/QjZ7ZqKfus — اقتصاد الشرق رياضة (@AsharqBSP) December 3, 2022

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وختم الخليفي، ” في أعمال قلبي لا أريد بيع أي جزء منه، ولكن إذا كان الأمر فيه مصلحة للنادي فلما لا ؟!. نحن لا نبحث عن شخص يأتي لعامين ثم يريد بيع أسهمه، إنما نريد شخصاً يجلب الكثير من القيمة التي تصب في مصلحة النادي”.

ملاك نادي باريس سان جيرمان

وكانت تقارير صحيفة قد تحدثت في وقت سابق، عن نية ملاك نادي باريس سان جيرمان وهي قطر للاستثمارات الرياضية، ببيع النادي بعد نهاية مونديال كأس العالم 2022، الذي تستضيفه دولة قطر بنسخته ال22 العربية.

يذكر بأن باريس سان جيرمان حامل اللقب، يتربع على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم. برصيد 41 نقطة قبل فترة التوقف الدولي منتصف شهر نوفمبر الماضي.