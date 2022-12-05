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مونديال قطر 2022

ناصر الخليفي يحسم أمر بيع باريس سان جيرمان

ناصر الخليفي: لا بالنسبة للبيع ولكننا نريد الاستثمار من أجل الحفاظ على النمو والنهوض للنادي

كتب فارس أبو شيحة
ناصر الخليفي يتحدث عن بيع باريس سان جيرمان watanserb.com
ناصر الخليفي يتحدث عن بيع باريس سان جيرمان
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وطن- علق رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي 49 عاماً، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، على بيع النادي بعد نهاية مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال القطري الخليفي، في تصريح صحفي، نشرته صحيفة (ليكيب) الفرنسية، ” لا بالنسبة لبيع النادي، ولكن على مستوى الاستثمار أردنا بالفعل بيع نسبة 5 – 15%، لست متأكداً بالضبط. كما أن هناك الكثير من المهتمين بالاستثمار في باريس سان جيرمان”.

حديث ناصر الخليفي عن بيع باريس سان جيرمان

وتابع الخليفي حديثه، ” إننا ننظر لأمرين وهو المستثمر أو الشريك الاستراتيجي. والأخر هو مساعدة النادي على النمو والنهوض”.

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كما وأضاف، ” الأمر لا يتعلق بوضع المزيد من المال أو حتى تقليله، بل من أجل تنمية العلامة التجارية وخبراتنا وأعمالنا”.

نريد الأفضل لهذا الكيان

واستكمل، ” نحن نفكر على المدى الطويل في كيفية تطوير النادي، وما هو الأفضل لهذا الكيان؟!”.

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وختم الخليفي، ” في أعمال قلبي لا أريد بيع أي جزء منه، ولكن إذا كان الأمر فيه مصلحة للنادي فلما لا ؟!. نحن لا نبحث عن شخص يأتي لعامين ثم يريد بيع أسهمه، إنما نريد شخصاً يجلب الكثير من القيمة التي تصب في مصلحة النادي”.

ملاك نادي باريس سان جيرمان

وكانت تقارير صحيفة قد تحدثت في وقت سابق، عن نية ملاك نادي باريس سان جيرمان وهي قطر للاستثمارات الرياضية، ببيع النادي بعد نهاية مونديال كأس العالم 2022، الذي تستضيفه دولة قطر بنسخته ال22 العربية.

يذكر بأن باريس سان جيرمان حامل اللقب، يتربع على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم. برصيد 41 نقطة قبل فترة التوقف الدولي منتصف شهر نوفمبر الماضي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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