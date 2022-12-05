كيف تبدين أصغر سنََا؟.. عليكِ بهذه الفيتامينات!

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وطن- إن الحفاظ على صحة البشرة أمر مهم للغاية. وهناك بعض الفيتامبنات التي ينصح بتناولها للحفاظ على بشرة صحية وحمايتها من التجاعيد، حسب موقع “news18“.

فيتامين أ

الكاروتينات هي مغذيات نباتية توجد في خلايا بعض النباتات، وهي مسؤولة عن اللون الأحمر والأصفر والبرتقالي لبعض الفواكه والخضروات. وبعد ذلك يحولها الجسم إلى فيتامين أ، الذي له خصائص مضادة للشيخوخة ومضادة للأكسدة.

في دراسة أجرتها جامعة سيول الوطنية في كوريا الجنوبية، تبين أن الكاروتينات تعمل بالفعل على إبطاء شيخوخة الخلايا.

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أما المصادر الطبيعية لفيتامين أ فهي وفيرة حيث توجد في الفواكه والخضروات مثل الطماطم الحلوة والجزر والمانجو والبطيخ.

فيتامين ب 3

ينتج الجسم ويستخدم فيتامين ب 3، المعروف أيضًا باسم النياسيناميد، لتحويل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات إلى طاقة.

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يساعد فيتامين ب 3 في وظائف الجلد مثل الحفاظ على رطوبة الجلد أو توازن الدهون أو دوران الأوعية الدقيقة.

ويمكن أن يؤدي تناول الثوم والبصل والدجاج والفطر والشعير والشوفان والموز والكيمتشي في المحافظة على مستويات عالية من فيتامين ب 3 في الجسم.



فيتامين سي

يحارب فيتامين سي الجذور الحرة التي تسبب الإجهاد التأكسدي في الجلد والتي تسرع ظهور التجاعيد. إنه ضروري لقدرة خلايا الجلد على إنتاج الكولاجين، الذي يدعم بنية الجلد ويمنع المؤشرات المبكرة للشيخوخة.

كما أنه ضروري لتكوين الكولاجين في خلايا الجلد. والكولاجين هو البروتين الذي يمنح البشرة مرونة الشباب. ومن الأطعمة الغنية بفيتامين سي والتي ينصج بتناولها هي البقدونس، اللفت، الكيوي، الفلفل الأصفر، البروكلي.



فيتامين د

هذا الفيتامين مهم لجهاز المناعة، كما تعمل هذه المغذيات الدقيقة على تحسين نمو خلايا الجلد وإصلاحها.

والفيتامين د هو ضروري كذلك للحصول على التمثيل الغذائي الصحي ويوجد بشكل طبيعي في أسماك البحر الزيتية مثل السردين والسلمون إلى جانب اللحوم الحمراء وصفار البيض.