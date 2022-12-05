الإثنين, ديسمبر 5, 2022
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الهدهد

طرد مشجع إنجليزي ارتدى شارة المثليين في مباراة إنجلترا والسينغال(شاهد)

سبق وأن تم طرد مشجع أمريكي تعمد ارتداء شارة مماثلة

كتب سالم حنفي
طرد مشجع إنجليزي ارتدى شارة المثليين watanserb.com
طرد مشجع إنجليزي ارتدى شارة المثليين
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو، يوثّق لحظةَ قيام الأمن طردَ مشجّع إنجليزي ارتدى شارة المثليين الجنسية خلال مباراة المنتخب الإنجليزي مع السينغال، والتي أقيمت الأحد، على أرض استاد البيت، وانتهت بفوز المنتخب الإنجليزي بثلاثة أهداف نظيفة.

وأظهر الفيديو لحظةَ قدوم الأمن للمشجع الإنجليزي واستدعائه، وذلك عقب رصده مرتدياً شارة المثلية الجنسية على ذراعه اليسرى.

طرد مشجّع أمريكي

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والثلاثاءَ الماضي، طردت الشرطة القطرية مشجعاً أمريكياً من استاد الثمامة؛ بعد دخوله بـ”شارة المثليين” لحضور مباراة إيران وأمريكا.

وأظهرت صور انتشرت على نطاقٍ واسعٍ بمواقع التواصل، لحظةَ تعامل عناصر “قوة أمن البطولة”، مع المشجّع الأمريكي، على مدرجات الملعب، حيث ظهر وهو يرتدي شارة “المثليين” على ذراعه اليسرى، قبل أن يقوم رجال الأمن بإخراجه من المدرجات.

السلطات القطرية طالبت باحترام عادات وتقاليد البلد

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وكانت السلطات القطرية قد شدّدت على منع رفع أعلام وشارات “الشواذ” خلال البطولة، وطالبت جميع الزوار القادمين إليها باحترام عادات وتقاليد البلد، وعدم إدخال الرياضة بقضايا أخرى.

من جانبِه، صرّح رئيس الفيفا “جياني إنفانتينو“، بأنّ هناك “لوائح واضحة بشأن شارات الذراع”، مما يحظر بشكل فعّال استخدام شارة “OneLove” الملونة بألوان قوس قزح.

حسن الذوادي ينتقد إصرار الغرب على الاعتراض على القيم الإسلامية

ووصف رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر، ارتداء البعض لـ”شارة قوس قزح”، بأنه بمثابة إظهار اعتراض على القيم الإسلامية وتنظيم دولة عربية لهذا الحدث الكبير.

واتهم الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، حسن الذوادي، المنتخبات التي كانت تريد ارتداء شارة “حب واحد” الداعمة للمثليين، في مباريات بطولة كأس العالم، بإرسال “رسالة مثيرة للانقسام” إلى العالم الإسلامي والعربي.

اتّهم الذوادي الدول الغربية، بالفشل في إظهار الاحترام والتفهم لثقافة الشرق الأوسط.

وقال في مقابلة مع إذاعة “توك سبورت يو كيه“: “إنه قرار من الفيفا”، مؤكّداً أنه لم يكن جزءاً من ذلك القرار، أو المناقشات بخصوص هذه القضية، معتبراً أنّ هذه الشارة تمثّل “الشمولية”.

وقال: “إذا كانت الفرق قد فعلت ذلك طوال الموسم بأكمله، فسيكون نمطا واحدا، ولكن إذا كنت قادما لإصدار بيان أو استعراض في قطر، فهذا شيء لدي مشكلة معه”، مضيفا أن المغزى يكمن في حقيقة بسيطة مفادها أن “هذا الجزء من العالم له مجموعة قيم خاصة به”، قاصدا “العالم العربي”.

شارة المثلية هي احتجاج على القيم الإسلامية

وأكد الذوادي، أنّ لديه “مشكلة” مع هذه الشارة، معتبراً أنها احتجاج على القيم الإسلامية، واستضافة دولة إسلامية لمثل هذا الحدث الكبير، موضحاً “ما تقوله في الأساس هو أنك تحتج على استضافة دولة إسلامية لحدث ما. متى ينتهي ذلك؟ هل هذا يعني أنه لا يمكن لدولة إسلامية أن تشارك في أي شيء؟”.

المصدرإذاعة "توك سبورت يو كيه مواقع التواصل الاجتماعي، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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