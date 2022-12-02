تشكيلة منتخب هولندا وأمريكا في دور ال16 كأس العالم قطر 2022

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وطن- تشهد تشكيلة منتخب هولندا وأمريكا، حضور العديد من النجوم اللامعين في المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين، السبت، في منافسات دور ال16 كأس العالم قطر 2022.

وستقام مباراة هولندا وأمريكا، على أرض ملعب (استاد خليفة) الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة هولندا وأمريكا اليوم

كما وستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، فيما ستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب والجزائر، في تمام الساعة الرابعة عصراً.

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ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عند الساعة السابعة مساءً، لحسم المنتخب المتأهل منهما إلى الدور ال8.

تشكيلة منتخب هولندا ضد أمريكا

وسيدخل المدرب الهولندي لويس فان خال، المباراة القوية أمام نظيره الولايات المتحدة الأمريكية، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، كما يلي:

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حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

دفاع التشكيلة: ناثان أكي، فان ديك، يوريان تيمبر.

خط الوسط: بيلند، فيرنكي دي يونج، مارتن دي رون، دينزل دومفريس.

مركز الهجوم: دافي كلاسين، ديباي، كودي جاكبو.

تشكيلة منتخب أمريكا ضد هولندا

وسيلعب المدرب الأمريكي غريغ برهالتر، المباراة الصعبة أمام نظيره هولندا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مات تيرنر.

دفاع أمريكا: دست، كاميرون فيكرز، تيم ريم، أنتوني روبنسون.

The support at home and in Qatar for our boys has been 💯 so far 👏👏👏 Let’s keep it going! 🇺🇸 pic.twitter.com/nD2me4lUfm — U.S. Soccer (@ussoccer) December 2, 2022

خط الوسط: يونس موسى، تايلر ادامس، وستون مكيني.

مركز الهجوم: تيموثي ويا، جوش سارجينت، كريستيان بوليسيتش.

معلق مباراة هولندا وأمريكا في دور ال16 كأس العالم 2022

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة هولندا وأمريكا، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف أو اليمني حسن العيدروس.

🚨 FANS IN DOHA 🚨 Get warmed up for the Round of 16 with us at FanHQ tonight! 🎟️ Tix » https://t.co/S8KmdjfOb1 pic.twitter.com/5N5rmRKqcD — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) December 2, 2022

كما وستنقل المباراة كذلك على قنوات (الكأس) الرياضية، التي من المتوقع أن يعلق عليها، العماني خليل البلوشي.