تشكيلة منتخب هولندا وأمريكا في دور ال16 كأس العالم قطر 2022

وطن- تشهد تشكيلة منتخب هولندا وأمريكا، حضور العديد من النجوم اللامعين في المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين، السبت، في منافسات دور ال16 كأس العالم قطر 2022.

وستقام مباراة هولندا وأمريكا، على أرض ملعب (استاد خليفة) الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

كما وستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، فيما ستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب والجزائر، في تمام الساعة الرابعة عصراً.

ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عند الساعة السابعة مساءً، لحسم المنتخب المتأهل منهما إلى الدور ال8.

وسيدخل المدرب الهولندي لويس فان خال، المباراة القوية أمام نظيره الولايات المتحدة الأمريكية، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

دفاع التشكيلة: ناثان أكي، فان ديك، يوريان تيمبر.

خط الوسط: بيلند، فيرنكي دي يونج، مارتن دي رون، دينزل دومفريس.

مركز الهجوم: دافي كلاسين، ديباي، كودي جاكبو.

وسيلعب المدرب الأمريكي غريغ برهالتر، المباراة الصعبة أمام نظيره هولندا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مات تيرنر.

دفاع أمريكا: دست، كاميرون فيكرز، تيم ريم، أنتوني روبنسون.

